Amazon, 24 Binden Fazla Elektrikli Araçla Teslimat Yapmaya Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Amazon, 24 Binden Fazla Elektrikli Araçla Teslimat Yapmaya Başladı

Amazon, dünya çapında 24 binden fazla elektrikli araçla teslimat yapmaya başladı. Şirket, 2023'te elektrikli araçlarla müşterilere 680 milyon paket teslim etti. Ayrıca, Amazon'un sürdürülebilirlik programı toplum desteği ve afet müdahalesini de içeriyor.

13.08.2024 13:59
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Amazon, küresel çapta 24 binden fazla elektrikli araçla teslimat yapmaya başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Amazon, ulaşım ve teslimat filosunu dekarbonize etmek için önemli adımlar atarak dünya çapında 24 binden fazla elektrikli araçla teslimat yapmaya başladı. Şirket sadece 2023'te, elektrikli araçlarla müşterilerine 680 milyon paket teslim etti.

2030'a kadar küresel operasyonlarında tüketilen elektriğin tamamını yüzde 100 yenilenebilir enerjiyle karşılama hedefi koyan Amazon, hedefine planlanandan önce ulaştı.

Şirket, küresel çapta 500'den fazla güneş ve rüzgar projesine milyarlarca dolar yatırım yaptı.

Geçen yıl, Amazon, karbon yoğunluğunu yüzde 13, karbon ayak izini ise yüzde 3 oranında azalttı.

Amazon, siparişlerin müşterilerine sorunsuz bir şekilde ulaşmasını sağlarken aynı zamanda ambalaj kullanımını azaltmak ve geri dönüştürülebilir malzemelere öncelik vermek için yeni çözümler bulmaya ve bunlara yatırım yapmaya da devam etti.

Şirket, 2015'ten bu yana sevkiyat başına ortalama ambalaj ağırlığını yüzde 43 oranında azalttı ve yaklaşık yarım milyon metrik tonu yalnızca 2023'te olmak üzere toplam 3 milyon metrik tondan fazla ambalajın oluşumunu önledi.

Avrupa'da, lojistik merkezi ağında tek kullanımlık plastik teslimat ambalajlarını yüzde 100 geri dönüştürülebilir kağıt ve karton ambalajlarla değiştiren Amazon, Kuzey Amerika'daki teslimat ambalajlarındaki plastik hava yastıklarının yüzde 95'ini kağıt dolgu ile değiştirdiğine ve bu yılın sonuna kadar tamamen kaldırılması için çalıştıklarına da raporunda yer verdi.

Amazon, "Ek Amazon ambalajı olmadan gönderilir" adlı yeni bir program başlatarak herhangi bir ek Amazon ambalajı gerektirmeyen uygun ürünler için kullanılıyor. Ürünler, yalnızca müşteri adres etiketi eklenerek üreticinin orijinal ambalajında gönderiliyor. Atık azaltımına ek olarak ilave ambalaj kullanılmaması, gönderilerin daha hafif olması anlamına da geliyor. Bu da paket başına daha az teslimat emisyonu ve daha az geri dönüşüm ihtiyacı sağlıyor.

Amazon'un sürdürülebilirlik programı, toplum desteği ve afet müdahalesini de içeriyor

Dekarbonizasyon çalışmalarını sürdüren Amazon'un sürdürülebilirlik programı, toplum desteği ve afet müdahalesini de içeriyor.

Amazon, 2023'te dünya çapında 44 afet olayında 2 milyondan fazla ürün bağışladı. Bunlar arasında geçen yıl Türkiye'de meydana gelen depremler de yer alıyor. Amazon bölgede faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarına nakdi bağış taahüdünde bulunurken, Türkiye ve dünya çapındaki diğer mağazalarından bölgeye acil yardım malzemeleri gönderdi. Şirket, ayrıca dünya çapındaki 16 Amazon mağazasında bağış kampanyaları da düzenledi.

2023'ün sonlarında ise Amazon'un bölgeye destekleri, yerel yardım kuruluşlarıyla birlikte Hatay, Serinyol'da Gülümseten Hayaller Topluluk Evi'nin hayata geçirilmesiyle devam etti. Felaketten etkilenen halk için bir destek merkezi olarak faaliyet gösteren bu topluluk evinde, her yaştan insana terapi ve psikoterapi seanslarının yanı sıra çocuklar için STEM (fen, teknoloji, mühendislik, matematik) eğitimleri de veriliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Amazon, 24 Binden Fazla Elektrikli Araçla Teslimat Yapmaya Başladı - Son Dakika

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