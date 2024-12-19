Amazon Çalışanları 4 Eyalette Grevde - Son Dakika
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Ekonomi

Amazon Çalışanları 4 Eyalette Grevde

Amazon'un 10 bin işçisini temsil eden sendika, ABD tarihindeki en büyük grevi başlattı.

19.12.2024 21:18
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NEW ABD'li perakende devi Amazon'un çalışanları, 4 eyaletteki 7 depoda greve gitti.

Şirketin 10 tesisinde çalışan yaklaşık 10 bin işçiyi temsil eden International Brotherhood of Teamsters sendikasından yapılan açıklamada, ABD tarihinde Amazon'a karşı "en büyük" grevin başlatıldığı ifade edildi.

Amazon'un, Teamsters ile örgütlenen binlerce çalışanıyla pazarlık yapmayı defalarca reddettiği aktarılan açıklamada, işçilerin New York, Atlanta, San Francisco ile Skokie şehirlerinde 1'er ve Güney Kaliforniya'da 3 depoda greve başladığı, diğer tesislerdeki sendika üyelerinin de greve katılmaya hazırlandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Teamsters Genel Başkanı Sean O'Brien, "Amazon'a masaya gelmesi ve üyelerimiz için doğru olanı yapması için net bir süre verdik. Onlar bunu görmezden geldiler. Şimdi bunun bedelini ödüyorlar. Bu grev onların suçu." ifadelerini kullandı.

Teamsters, Amazon'a müzakerelere başlaması için 15 Aralık'a kadar süre vermiş ve depo çalışanları kısa bir süre önce grev kararı almıştı.

Kaynak: AA

Politika, Sendika, Ekonomi, Amazon, Son Dakika

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