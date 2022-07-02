Anadolu Isuzu, BM Global Compact'e üye oldu - Son Dakika
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Anadolu Isuzu, BM Global Compact'e üye oldu

02.07.2022 13:18
Anadolu Isuzu, BM Global Compact'e üye oldu

"Türkiye'nin ticari araç markası" Anadolu Isuzu, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda Birleşmiş Milletler'in Global Compact inisiyatifine imza vererek üye oldu.

"Türkiye'nin ticari araç markası" Anadolu Isuzu, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda Birleşmiş Milletler'in Global Compact inisiyatifine imza vererek üye oldu.

Şirket açıklamasına göre, Anadolu Isuzu'nun imzacıları arasına katılarak destek olduğu UN Global Compact, iş dünyasının sürdürülebilirlik alanındaki temel sorumluluklarını insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele dallarında belirlediği 10 temel ilke doğrultusunda ele alıyor. Bu ilkeleri benimseyen ve stratejilerine, politikalarına ve prosedürlerine dahil ederek destekleyen şirketler insanlar ve dünya için temel sorumluluklarını yerine getirmelerinin yanı sıra uzun vadeli başarı için zemin hazırlanmasına da katkıda bulunuyor.

UN Global Compact'in 10 ilkesi, Birleşmiş Milletler'in İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi, Rio Çevre ve Kalkınma Bildirgesi ve Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi'nin de dahil olduğu bildirge ve sözleşmeleri temel alıyor.

Kurumsal sürdürülebilirlik alanında dünyanın en önemli platformlarından biri olan UN Global Compact, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşılmasında şirketlerin sorumlulukların yerine getirmeleri için bir çerçeve sunuyor. UN Global Compact sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda geleceğin iş liderlerini harekete geçirmek, iş modellerini yeniden tasarlamak ve yeni fırsatları ortaya çıkarmak için çeşitli programlar yürütüyor.

"Sürdürülebilirliği merkeze alan bir yaklaşımla çabalarımızı devam ettiriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, Anadolu Isuzu olarak sürdürülebilirliğin en temel öncelikleri arasında olduğunu belirterek, "Şirket olarak hem ürettiğimiz araçların hem de tüm faaliyet süreçlerimizin çevreye olan etkilerini en aza indirme hedefiyle bugüne kadar birçok adım attık. Ürün yelpazemizi sıfır emisyonlu tam elektrikli modellerimizin yanı sıra alternatif yakıtlı, yüzde 100 biogaz uyumlu CNG motorlu modellerimiz ile geliştirmeye ve çeşitlendirmeye özel bir önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Üretimde yenilenebilir enerjiye geçiş çalışmalarını da büyük oranda tamamladıklarını aktaran Arıkan, şunları kaydetti:

"Araçlarımızda yenilikçi biyomalzeme kullanımını önümüzdeki dönemde daha da artırmayı hedefliyoruz. Şirket olarak hayata geçirdiğimiz uygulamalarla döngüsel ekonomiye katkı sağlıyor, sıfır atık metodolojisini benimseyerek sürdürülebilirliği merkeze alan bir yaklaşımla çabalarımızı devam ettiriyoruz. Son olarak Birleşmiş Milletler Global Compact girişimine imza vererek üye olmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyoruz. Çevrenin korunmasına yönelik sorumluluğumuzun bilinci ile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ileri doğru adımlar atarak, yeni projeleri hayata geçirerek ve önemli inisiyatiflerde aktif olarak yerimizi alarak sektörümüze öncülük etmeyi sürdüreceğiz."

Tam elektrikli midibüsü NovoCITI Volt'un ilk ihracatını 2021 yılında Fransa ile başlatan Anadolu Isuzu, alternatif CNG yakıtlı ve yüzde 100 biyogaz uyumlu modeli Kendo/Interliner ile de Avrupa'da "Yılın Sürdürülebilir Otobüsü 2022" ödülünün sahibi olmuştu. Anadolu Isuzu sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda, dünya çapında iklim değişikliği ve küresel ısınmanın olumsuz etkilerine karşı çaba gösteren uluslararası Bilim Temelli Hedefler Girişimi'ne (SBTi) imza veren ve emisyon seviyelerini azaltmaya yönelik taahhütte bulunan öncü şirketler arasına katılmıştı.

Anadolu Isuzu, ayrıca ticari araç sektöründe 2040 yılına kadar satışlarda yüzde 100 sıfır emisyon hedefine ulaşmak ile çalışan "Drive to Zero" inisiyatifine de katıldı. Üretim faaliyetlerine yüksek oranda yeşil enerjiye geçiş çalışmalarını da sürdüren Anadolu Isuzu bu kapsamda Ağustos 2022'den itibaren üretimde ihtiyaç duyduğu elektriğin yüzde 55'ini Çayırova'daki üretim tesislerinin çatılarına kurulan fotovoltaik güneş enerjisi santralinden karşılayacak.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Anadolu Isuzu, BM Global Compact'e üye oldu - Son Dakika

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