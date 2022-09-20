Anadolu Isuzu, IAA Transportation Hannover Fuarı'nda yenilikçi ve çevreci araçlarını sergiledi

Anadolu Isuzu, dünya otomotiv endüstrisinin en prestijli fuarlarından olan IAA Transportation'a yenilikçi ve çevreci modelleri ile katıldı.

Anadolu Isuzu açıklamasına göre, 2021 yılında ihraç ettiği yüksek adette otobüs ile Almanya pazarında büyük başarı yakalayan ve bu hacimde otobüs ihracatı gerçekleştiren ilk Türk otomotiv markası olan Anadolu Isuzu, pazardaki konumunu daha da geliştirme hedefi kapsamında Hannover'de düzenlenen IAA Transportation 2022 fuarına katılarak yenilikçi ve çevreci araçlarını tanıttı.

Anadolu Isuzu, ticari araç endüstrisinin en önemli etkinliği sayılan ve lider ticari araç markalarının ve ilgili yan sanayi şirketlerini bir araya getiren fuarda yeni Big·e ve CitiVolt 12 modellerinin yanı sıra tam elektrikli NovoCiti VOLT, alternatif yakıtlı Kendo 13 CNG ve orta boy otobüs segmentindeki temsilcisi Isuzu Grand Toro ile katılımcıların büyük ilgisini topladı.

Anadolu Isuzu'nun yüzde 100 elektrikli aracı Big·e taşımacılıkta iddialı

Ticari araç üretiminde 40 yıllık tecrübeye sahip olan Anadolu Isuzu, bu alandaki gücünü Big·e ile son kilometre taşımacılığına da aktarıyor. Anadolu Isuzu, Türkiye'de tasarımını ve üretimini tamamen Türkiye'de gerçekleştirdiği yüzde 100 elektrikli yeni modeli Big·e'nin tanıtımını ilk kez IAA Transportation fuarında gerçekleştirdi. Şirket, kalite standardının ve mühendisliğinin ürünü olan ve fuar ziyaretçileri ile basın mensuplarının büyük ilgisiyle karşılaşan Big·e, lojistik ve taşımacılık çözümlerinde geleceğe atılan bir imza niteliğini taşıyor.

Araç, kompakt yapısı ve yenilikçi elektrikli motoru ile şehirlerin "son kilometre" taşımacılık ihtiyaçlarında önemli bir ihtiyaca yanıt veriyor. Yaklaşık 4 metreküplük hacime ve 1.000 kg'a varan taşıma kapasitesine sahip olan Big·e, 3 farklı batarya kapasitesi ile 150 kilometreye varan menzil imkanı sunuyor.

Cep telefonu gibi şarj oluyor

Başlangıçta 60 km/h ve 80 km/h maksimum hızlara sahip iki farklı versiyonda sunulacak olan Big·e'nin en büyük avantajlarından birisi de tıpkı bir cep telefonu gibi standart priz üzerinden şarj edilebilmesi. 3 ila 5 saat arasında tam şarj kapasitesine ulaşabilen Big·e Anadolu Isuzu'nun Çayırova'daki üretim tesislerinde, Isuzu kalite standartları ile üretilecek. Öncelikle şehir içinde "son kilometre" paket servis ve dağıtım hizmetleri sunan işletmelere yönelik pazara sunulacak olan Big·e, özellikle toplam sahip olma maliyeti açısından cazip bir avantaj getiriyor.

Modern tasarımı, pratik özellikleri ve güvenli, tutumlu karakteri ile 2024 yılından itibaren satışa sunulacak olan Big·e'nin pazarda büyük bir başarı elde etmesi bekleniyor.

"Anadolu Isuzu ticari araç endüstrisinin oyun kurucuları arasında"

Açıklamada, fuarda düzenlenen basın toplantısındaki konuşmasına yer verilen Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, "Lansmanını gerçekleştirdiğimiz elektrikli aracımız Big·e ticari araçlardaki değişimin de güçlü bir simgesi. Anadolu Isuzu tarihinin önemli atılımlarından biri. Tamamen Türkiye'de ürettiğimiz, Anadolu Isuzu mühendisleri ve tasarımcıları tarafından hayata geçirilen Big·e ile iddialıyız. Ticari araçlarda oyun hızla değişiyor ve biz de oyun kuruculardan biri olarak biz gücümüzü, tecrübemizi ve iddiamızı Big·e ile ortaya koyuyoruz. Büyük şehirlerin ve birçok iş kolundaki işletmenin ihtiyaçlarına uygun şekilde geliştirdiğimiz Big·e, hem iş ihtiyaçlarına yanıt veren ideal boyutları, hem gücü hem de pratik özellikleri ile öne çıkıyor. Yakın gelecekte caddelerimizde, sokaklarımızda görmeye başlayacağımız Big·e'nin ülkemiz ve dünya kentlerinde çok sevileceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Arıkan, "mikro mobilite" alanında Anadolu Isuzu'nun gücünü ve iddiasını ortaya koyan yeni Big·e başta olmak üzere CitiVolt, NovoCiti VOLT, Kendo CNG ve Grand Toro modellerinin gördüğü ilgiden memnuniyet duyduklarını aktardı.

Arıkan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ticari araç üreticisi Anadolu Isuzu olarak küresel otobüs üretim endüstrisinin başlıca paydaşlarını bir araya getiren Hannover IAA Transportation Fuarı'nda yerimizi aldık. Ticari araç üretimi alanındaki birikim ve uzmanlığımız ile ürettiğimiz araçların büyük ilgi ve itibar görmesi bizleri çok mutlu ediyor. Çayırova'daki akıllı fabrika özelliklerine sahip tesislerimizde 'Terzi Usulü İmalat' modeli ve yüzde 70'lere varan yerlilik oranı ile ürettiğimiz çevreci, yenilikçi, konforlu ve modern midibüs ve otobüslerimiz bugün dünya kentlerinde başarıyla hizmet veriyor."

Kesintisiz büyüme yolculuklarında ürettikleri otobüs ve midibüsleri dünyanın 45'ten fazla ülkesine ihraç ettiklerini belirten Arıkan, "Anadolu Isuzu olarak, sürdürülebilirliği teknoloji ile birleştirerek sektörümüzdeki büyük değişimin öncüleri arasında yer alıyoruz. Biz trendleri sadece takip eden değil, yenilikçi teknolojileri etkin biçimde geliştiren ve uygulayan oyuncular ligindeyiz. Dünyada büyüme hedefimiz doğrultusunda ticari araç üretimindeki uzmanlığımızla yurt içi ve yurt dışı pazarlardaki başarılarımızı önümüzdeki dönemde daha da artırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

CitiVolt: Sürdürülebilir gelecek için ideal tam elektrikli ulaşım çözümü

Verilen bilgiye göre, Anadolu Isuzu'nun IAA Hannover Taşımacılık fuarında sahne alan modellerinden biri de yeni ve 12 metrelik tam elektrikli modeli CitiVolt oldu. Tamamen elektrikli sürüş ve sıfır emisyon özelliklerine sahip olan ve modern hatlarıyla dikkatleri üzerine çeken CitiVolt modeli fuar ziyaretçilerinin büyük ilgisi ile karşılaştı.

CitiVolt sahip olduğu yüksek teknoloji özellikleri, zengin donanımı ve sıfır emisyon avantajının yanı sıra alçak tabanlı platformu ve geniş kapıları sayesinde yolcularına tamamen engelsiz bir erişim olanağı sağlıyor. Yüksek performanslı elektrik motoru ile daha güçlü olan CitiVolt, ergonomik sürücü alanı ve kişiselleştirilebilir gösterge ekranı ile daha keyifli sürüş sağlıyor.

Tam elektrikli NovoCiti VOLT

Anadolu Isuzu'nun geleceğin toplu taşıma trendlerine uygun olarak tasarladığı tam elektrikli midibüsü NovoCiti VOLT da IAA Transportation fuarında öne çıkan tasarımı ve teknolojik donanımları ile yer aldı.

Dünyanın en prestijli tasarım yarışmaları arasında olan ABC Design Award'ta "Transportation" kategorisinde ödüle layık görülen NovoCiti VOLT, modern kentlerin talep ve gereksinimlerini karşılıyor. Sürdürülebilir bir yaşam için doğaya zarar vermemek önceliği ile üretilen çevre dostu NovoCiti VOLT, düşük işletme maliyeti ve maksimum verimlilik avantajlarıyla öne çıkıyor.

Yolcularına geniş ve konforlu iç tasarımı ile rahat bir seyahat atmosferi sağlayan NovoCiti VOLT, 268kWh'lık batarya kapasitesi ile 350 km'ye varan uzun bir menzile sahip. Aracın sahip olduğu sürücü puanlama sistemi sayesinde enerji tüketiminde maksimum operasyonel verimliliği sağlıyor.

Isuzu Kendo CNG

Anadolu Isuzu'nun IAA Transportation fuarında tanıttığı modeller arasında yer alan Kendo 13 CNG, modern kentlerin düşük emisyon ve konforlu, güvenli, sürdürülebilir ulaşım taleplerine yanıt veriyor.

Avrupa'nın titiz emisyon normlarına tamamen uyumlu olan Kendo 13 CNG, eksiksiz bir güvenlik paketinin yanı sıra filo yönetimi, sürücü ve sürüş puanlama sistemi özellikleri ile fark oluşturuyor.

Isuzu Kendo CNG, yüzde 100 biyogaz uyumlu CNG motoru sayesinde emisyon salınımını çok ciddi oranlarda düşürüyor, sürdürülebilirliği sayesinde işletmecisine pozitif katkı sağlıyor ve ülkelerin sürdürülebilir hedeflerine tamamen uyum sağlıyor.

Isuzu Grand Toro

Anadolu Isuzu'nun IAA Transportation fuarındaki standında tanıttığı Isuzu Grand Toro midibüs ise yüksek manevra kabiliyeti ile özellikle kısa ve orta mesafeli servis, turistik ve havaalanı taşımacılığı gibi alanlarda öne çıkıyor. 2.300 rpm'de 206 HP üreten motoru ile yüksek performans ve Euro 6-E emisyon standartlarına uygun düşük emisyon avantajı sunan Grand Toro modeli, 37 koltuğa varan kapasitesi, ferah iç hacmi ve geniş bagaj kapasitesi ile büyük otobüslerin yeterince etkin ve verimli olmadığı kısa ve orta mesafe taşımacılık ihtiyacına yanıt veriyor.

Anadolu Isuzu'nun yeni tasarım dilini de temsil eden Grand Toro 2021 yılında İtalya'da düzenlenen BIG SEE Awards tasarım ödüllerinde "Ürün Tasarımı" alanında "Mobilite" kategorisinde "Silver A" ödülüne layık görülmüştü.

Anadolu Isuzu, Almanya pazarında büyük başarı elde etti

Anadolu Isuzu, dünyanın üçüncü, Avrupa'nın ise en büyük otobüs pazarı konumunda olan Almanya pazarındaki başarısını sürdürüyor.

2021 yılı sonunda yüksek adette teslimat gerçekleştirerek Almanya pazarına giren Anadolu Isuzu, ulaşım ve taşımacılık alanında oldukça yüksek standartlara sahip olan bu ülkede bu ölçekte otobüs ihracatı gerçekleştiren ilk Türk şirketi oldu. Şirket Almanya operasyonlarını daha da geliştirmeyi hedefliyor.