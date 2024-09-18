Anadolu\'nun Eşsiz Hazineleri Konseri

Ekonomi

Limak Filarmoni Orkestrası, "Murat Karahan ile Anadolu'nun Eşsiz Hazineleri" konseriyle 4 Ekim'de Ankara'da izleyici karşısına çıkacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Limak Vakfı tarafından kurulan ve bu yıl 7. yılını kutlayan Limak Filarmoni Orkestrası, Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde Anadolu'nun kültürel derinliğini yansıtan ve halk müziğinin nadide örneklerinin yer aldığı özel konser verecek.

Orkestranın sanat yönetmeni ünlü tenor Murat Karahan'ın solist olarak sahne alacağı konserde, halk müziği eserleri modern orkestrasyon eşliğinde senfonik bir tarzda yorumlanacak.

Konserde, Karahan'a ve 70 enstrümandan oluşan Limak Filarmoni Orkestrası'na dünyanın en prestijli opera evlerinde orkestra şefi olarak görev alan İbrahim Yazıcı eşlik edecek.

İzleyicileri, farklı yörelerden seçilmiş türkülerle unutulmaz bir müzik yolculuğuna çıkaracak konser, Anadolu'nun zengin kültürel mirasını filarmonik dokunuşla daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlıyor.

Konserin tüm geliri ise mühendislik alanında kariyer yapmayı hedefleyen genç kadınlara burs, mentörlük ve eğitim fırsatları sağlayarak onların mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunan Türkiye'nin Mühendis Kızları Programı'na aktarılacak.

4 Ekim saat 20.30'da Ankara Congresium Kongre ve Sergi Merkezinde gerçekleşecek konserin biletleri Biletix'te satışa sunuldu.