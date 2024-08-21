ANASİAD, Karacabey'e yatırım yapmaya hazır - Son Dakika
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Ekonomi

ANASİAD, Karacabey'e yatırım yapmaya hazır

ANASİAD, Karacabey\'e yatırım yapmaya hazır

ANASİAD Başkanı Hakan Birkan, Karacabey'in ekonomik gelişim potansiyeline dikkat çekerek üyelerinin ilçede yatırım yapmaya istekli olduğunu belirtti. Aynı zamanda kentsel dönüşüm projelerine de destek verebileceklerini ve ilçedeki otopark sorununa çözüm sağlayacak projelerle Karacabey'e katkıda bulunmayı hedeflediklerini vurguladı.

21.08.2024 17:27  Güncelleme: 17:28
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Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANASİAD) Başkanı Hakan Birkan, Karacabey'in ekonomik gelişim potansiyeline dikkat çekerek üyelerinin ilçede yatırım yapmaya istekli olduğunu belirtti. Başkan Birkan, aynı zamanda kentsel dönüşüm projelerine de destek verebileceklerini ve ilçedeki otopark sorununa çözüm sağlayacak projelerle Karacabey'e katkıda bulunmayı hedeflediklerini vurguladı.

ANASİAD heyeti, Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette Dernek Genel Sekreteri Av. Sefa Çınar, Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Taner Eke, Yönetim Kurulu üyeleri Serdar Coşkun, Ali Kamil Göral, Edem Kaptan, Kürşat Erbay, Sadiye İnal, Cüneyt Kuruçam, Kurumsal İletişim Danışmanı İbrahim Çoban hazır bulundu

ANASİAD Başkanı Hakan Birkan, Karacabey'in Bursa'nın batısında hızla gelişen bir ekonomiye sahip olduğunu belirterek, ilçenin hem tarım hem de sanayi açısından önemli bir merkez olduğunu ifade etti. Karacabey Boğazı ve Longoz Ormanları'nın Bursa turizmi için özel bir değer taşıdığını vurgulayan Birkan, ilçede bulunan TEKNOSAB'ın (Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi) Karacabey ekonomisine büyük katkılar sağladığını söyledi. ANASİAD'ın Bursa'daki en etkili sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu belirten Başkan Birkan, "Yeni oluşturduğumuz genç ve dinamik kadromuzla Karacabey'de yatırımlar yapmak için hazırız. Birlikte neler yapabileceğimizi görüşmek üzere buradayız" dedi.Birkan, deprem tehdidi altındaki Bursa'da kentsel dönüşüm projelerinin önem kazandığını ve ANASİAD olarak bu projelere destek vermek istediklerini de belirtti. Ayrıca Karacabey'deki otopark sorununa çözüm sunabilecek küçük alanlarda katlı otopark projeleri geliştirdiklerini ifade eden Birkan,"Karacabey ekonomisine katkıda bulunmaktan onur duyarız" ifadelerini kullandı.

"Çevreye duyarlı her yatırıma açığız"

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı da ilçeye katma değer sağlayacak her yatırıma çevreye duyarlı olması şartıyla açık olduklarını ve bu konuda destek vermeye hazır olduklarını belirtti. Karacabey Boğazı'nın bakir bir turizm alanı olduğunu ve Longoz Ormanları'nın dünya çapında ünlü olduğunu söyleyen Karabatı, ilçenin tarım ürünlerini değerlendirecek yatırımlara da açık olduklarını ifade etti.Kentsel dönüşüm ve otopark projelerine sıcak baktıklarını belirten Karabatı, her iki alanda da ANASİAD ile iş birliği yapmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi ANASİAD, Karacabey'e yatırım yapmaya hazır - Son Dakika

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