ANKA III, TEKNOFEST'te İlk Uçuşunu Gerçekleştirdi!

Ekonomi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından milli imkanlarla geliştirilen delta kanat yapısındaki ANKA III, halka açık ilk uçuşunu TEKNOFEST Adana'da gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu etkinlik, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

ANKA III, halka açık ilk uçuşunu TEKNOFEST Adana'da yaparken, HÜRKUŞ ve HÜRJET'in kolunda uçan ANKA III, katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

TUSAŞ tarafından milli imkanlarla geliştirilen ANKA III'ün kanat yapısı delta şeklinde bulunuyor.

Türkiye'nin ilk dikey kuyruksuz turbofan motorlu insansız hava aracı ANKA III, jet motoru sayesinde daha hızlı, yüksek faydalı yük taşıma kapasitesine sahip, kuyruksuz yapısıyla radarda daha az görünür bir insansız hava aracı sistemi olarak tanımlanıyor.

ANKA III'nün çalışmalarına 2022'de başlandı

Türk savunma sanayisindeki insansız hava aracı kabiliyetlerini yeni bir aşamaya taşıyan ANKA III'ü geliştirme çalışmaları 2022'de başladı. Aynı yılın mart ayında Sistem Gereksinimleri Gözden Geçirme Toplantısı'nın ardından sistem gereksinimleri donduruldu. Nisan 2022'de icra edilen Ön Tasarım Gözden Geçirme Toplantısı ile dış geometri tasarımı belirlendi.

Temel aviyonik mimarisi ANKA ve AKSUNGUR ile ortak olan ANKA III'ün yeni itki sistemi başta olmak üzere değişen alt sistemlerine yönelik tasarım çalışmaları hızlı şekilde icra edildi. Ekim 2022'de Kritik Tasarım Gözden Geçirme Fazı başladı, Kasım 2022'de ise hava aracının ilk detay parça üretimi gerçekleştirildi.

Ocak 2023'te yapısal montajı, şubatta ekipman ve kablaj yerleşimleri tamamlanan ANKA III'ün sesi ilk kez mart ayında duyuldu. ANKA III, Nisan 2023'te taksi testleri için pist başına geçti.

İlk uçuşunu Aralık 2023'te gerçekleştirilen ANKA III, 1 saat 10 dakika havada kalmıştı.