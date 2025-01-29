Ankara Buluşmaları Başladı

Ekonomi

Ankara Ticaret Odasınca (ATO), Ankara'nın ekonomik gelişimini desteklemek, gelecek vizyonu çizmek ve diğer kurum-kuruluşlarla projeler geliştirmek amacıyla düzenlenen "Ankara Buluşmaları"nın ilki üniversite rektörlerinin katılımıyla yapıldı.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Ankara Buluşmaları" toplantısında, Ankara'da faaliyet gösteren üniversite rektörleri, ATO Duatepe Salonu'nunda bir araya geldi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, burada yaptığı konuşmada, Ankara'nın siyaset, bürokrasi ve kamu yönetiminin merkezi olmasının yanı sıra tarihi, kültürel zenginliği, üretim kapasitesi, ticaret, turizm iklimi ve yükselen ihracat potansiyeliyle önemli bir şehir olduğunu belirtti.

"Ankara Buluşmaları" toplantısıyla, başkentin potansiyelinin harekete geçirilmesi ve ülke gelişimine daha güçlü katkı sağlanabilmesi için kent ile ilgili söz söyleyebilecek tüm kesimlerle bir araya gelerek, birlik ve beraberliği pekiştirmek istediklerini bildiren Baran, şu ifadeleri kullandı:

"Ankara, ticarette ve sanayide ağırlığı olan, turizmde gelişen, tarımsal üretimde yeri olan önemli bir şehir. Nüfusu 7 milyona yaklaşan Ankara, ülke genelinde sayıları 2,5 milyonu bulan şirketlerin yaklaşık yüzde 7'sine ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşundan 45'i burada bulunuyor. Türkiye'nin en büyük 1000 ihracatçısının 60'ının merkezi de Ankara'da. Ülke genelinde yaklaşık 400 Organize Sanayi Bölgesinin 13'ü başkentte. Ülke genelindeki toplam 105 teknoloji geliştirme bölgesinin 13'ü yine şehrimizde. Ülke genelinde faaliyette olan 1330 AR-GE Merkezinin 152'si Ankara'da. Yine ülke genelinde faaliyette olan 331 tasarım merkezinin 36'sı şehrimizde bulunuyor."

"Havalimanına metro olmaması başkent için büyük eksiklik"

Baran, Ankara'da savunma sanayi, metal işleme, iş makinası, mobilya, inşaat malzemeleri başta olmak üzere, birçok alanda iç ve dış pazara üretim gerçekleştiğine dikkati çekerek, şehrin ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN, TUSAŞ, MKE, ve ASFAT gibi önemli savunma sanayi firmalarına da ev sahipliği yaptığını hatırlattı.

Ankara'nın 14 milyar doları ihracat olmak üzere, yaklaşık 30 milyar dolarlık dış ticaret hacminin olduğunun altını çizen Baran, şu değerlendirmede bulundu:

"Başkentimiz ayrıca sağlık turizmiyle öne çıkıyor. Turizm, 54 sektörü doğrudan etkileyerek ekonomiye canlılık getiriyor. Sağlık başta olmak üzere turizmde gelişebilmek için Esenboğa Havalimanı'ndan direkt uçuşların artmasına ihtiyacımız var. Şehir merkezinden havalimanına metro olmamasının da Başkent için büyük bir eksiklik. Spor turizminden de faydalanabilmek için stadyumun hızla bitirilmesi gerekiyor."

"Ankara serbest bölge kurulması için uygun"

Baran, Türkiye'nin 21'inci serbest bölgesinin de Ankara'da kurulabileceğine işaret ederek, başkentin gelişen üretim kapasitesi, organize sanayi bölgeleri ve teknokentleri ile buna uygun olduğunu vurguladı. Şehirde bulunan otel ve konaklama tesislerine de değinen Baran, şunları kaydetti:

"Derdimiz Ankara olunca ayrı gayrı olmasın, birlikte konularımızı ele alalım dedik. Başkent için elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz. Biz sadece bu topraklara borcumuzu ödemek istiyoruz. Bunu da Milli Mücadelemize ve Cumhuriyetimize kucak açan Ankara'mızı, dünya başkentleri arasına taşıyarak, marka bir şehir olmasını sağlayarak yapabiliriz."

Baran'ın konuşmasının ardından, ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal ile üniversite rektör ve rektör yardımcıları, konuya ilişkin görüş ve önerilerini aktardı.