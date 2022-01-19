Ankara'da bulunan 4 taşınmaz özelleştiriliyor

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın konuya ilişkin tebliğleri, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Ankara'nın Gölbaşı ilçesi, Kızılcaşar-İmar Mahallesi'nde bulunan iki ayrı taşınmazın 3 milyon 600 bin lira ve 2 milyon 500 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren FM Enerji İnşaat ve Ticaret AŞ'ye satılmasına karar verildi.

2,2 MİLYONA SATILACAK

Maliye Hazinesi adına kayıtlı, aynı mahalledeki bir başka taşınmazın 2 milyon 222 lira bedelle en yüksek teklifi veren Kapıkule İnşaat Danışmanlık Turizm Ticaret Ltd. Şti'ne satılması kararlaştırıldı.

1.5 MİLYONA SATILACAK

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Ankara'nın Gölbaşı ilçesi, Taşpınar-İmar Mahallesi'ndeki taşınmazın 1 milyon 550 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Esra Açıkalın'a satılması uygun bulundu.