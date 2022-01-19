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Ankara'da bulunan 4 taşınmaz özelleştiriliyor - Son Dakika

Ankara'da bulunan 4 taşınmaz özelleştiriliyor

19.01.2022 12:01
Ankara'da bulunan 4 taşınmaz özelleştiriliyor

Özelleştirme kapsamında bulunan Ankara'daki bazı taşınmazların satışına izin verildi. Buna göre; Maliye Hazinesi'ne ait Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki 4 taşınmaz yaklaşık 10 milyon liraya satılacak.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın konuya ilişkin tebliğleri, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Ankara'nın Gölbaşı ilçesi, Kızılcaşar-İmar Mahallesi'nde bulunan iki ayrı taşınmazın 3 milyon 600 bin lira ve 2 milyon 500 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren FM Enerji İnşaat ve Ticaret AŞ'ye satılmasına karar verildi.

2,2 MİLYONA SATILACAK

Maliye Hazinesi adına kayıtlı, aynı mahalledeki bir başka taşınmazın 2 milyon 222 lira bedelle en yüksek teklifi veren Kapıkule İnşaat Danışmanlık Turizm Ticaret Ltd. Şti'ne satılması kararlaştırıldı.

1.5 MİLYONA SATILACAK

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Ankara'nın Gölbaşı ilçesi, Taşpınar-İmar Mahallesi'ndeki taşınmazın 1 milyon 550 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Esra Açıkalın'a satılması uygun bulundu.

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Maliye, Ankara, İnşaat, imar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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