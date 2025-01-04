Ankara'nın Kalecik ilçesinde, 6 adet sondaj çalışması ile kömür rezervi tespit edilmesi hedefleniyor. Proje, 1953,72 hektarlık alanda Seyfettin Sarıtaş tarafından yürütülecek ve 8,5 milyon TL'lik bir yatırım ile gerçekleştirilecek.
Kömür arama çalışması, altı ayrı noktada gerçekleştirilecek sondajlarla yapılacak. Her sondaj alanı 50 m² olacak şekilde toplamda 300 m²'lik bir alanda yapılacak çalışmalarda, cevherin rezerv miktarı belirlenecek.
Sondaj çalışmalarının, 6 ay içinde tamamlanması bekleniyor. Bu süre zarfında, her sondaj alanının 10 m²'lik kısmında yüzeyden alınan toprak numuneleri depolanarak, analizler için laboratuvara gönderilecek.
Sondajlardan alınan numunelerin analizleri sonucunda, kömür madeninin saha içindeki dağılımı tespit edilecek. Bu veriler, bölgedeki kömür rezervinin büyüklüğüne dair daha kesin bilgiler sunacak.
Son Dakika › Ekonomi › O ilimizde dev maden rezervi için çalışmalar başladı - Son Dakika
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