O ilimizde dev maden rezervi için çalışmalar başladı

Ekonomi

Ankara'nın Kalecik ilçesinde, 6 adet sondaj çalışması ile kömür rezervi tespit edilmesi hedefleniyor. Proje, 1953,72 hektarlık alanda Seyfettin Sarıtaş tarafından yürütülecek ve 8,5 milyon TL'lik bir yatırım ile gerçekleştirilecek.

6 ADET SONDAJLA REZERV KAYNAĞI BELİRLENECEK

Kömür arama çalışması, altı ayrı noktada gerçekleştirilecek sondajlarla yapılacak. Her sondaj alanı 50 m² olacak şekilde toplamda 300 m²'lik bir alanda yapılacak çalışmalarda, cevherin rezerv miktarı belirlenecek.

6 AYDA TAMAMLANACAK SONDAJ ÇALIŞMALARI

Sondaj çalışmalarının, 6 ay içinde tamamlanması bekleniyor. Bu süre zarfında, her sondaj alanının 10 m²'lik kısmında yüzeyden alınan toprak numuneleri depolanarak, analizler için laboratuvara gönderilecek.

LABORATUVAR SONUÇLARI İLE MADENİN DAĞILIMI TESPİT EDİLECEK

Sondajlardan alınan numunelerin analizleri sonucunda, kömür madeninin saha içindeki dağılımı tespit edilecek. Bu veriler, bölgedeki kömür rezervinin büyüklüğüne dair daha kesin bilgiler sunacak.