Ankara'da Jeneratör Cezaları Şok Etti

14.05.2026 16:22
Başkent Elektrik, mevzuata aykırı jeneratör kullanımı nedeniyle vatandaşlara yüksek cezalar kesiyor.

Haber: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Elektrik dağıtım şirketleri, son dönemde geniş tepki ve itirazlara da yol açan bir denetim süreci başlattı. Ankara'da, Başkent Elektrik, büyük sitelerde ve apartmanlarda jeneratörleri kontrol ederken, mevzuata aykırı, dağıtım sistemine müdahale anlamına gelecek biçimde jeneratör kullandığı gerekçesiyle abonelere on binlerce lira para cezası kesildi. Çok sayıda haneyi bir araya getiren bazı sitelere, milyon liralık cezalar kesildiği ifade ediliyor.

Türkiye'de, 21 şehiriçi elektrik dağıtım bölgesi bulunuyor. Devlet, dağıtım bölgelerini özelleştirdi ve bu alandan çekildi. Uzun yıllardır şehiriçi dağıtım hizmetleri, özel sektör eliyle veriliyor. Elektrik dağıtım şirketleri, son dönemde kaçakla mücadele kapsamında abone denetimlerini genişletti.

Ankara'da, Başkent Elektrik, büyük sitelerde ve apartmanlarda jeneratörleri tek tek kontrol ediyor. Jeneratör bağlantısı, mevzuata uygun olmadığı gerekçesiyle abonelere on binlerce lira para cezası kesildi.

Çok sayıda haneyi bir araya getiren bazı sitelere ise milyon liralık cezalar kesildiği ifade ediliyor. Cezaya gerekçe olarak Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'nin "Gerçek veya tüzel kişinin kullanım yerine ilişkin olarak perakende satış sözleşmesi ya da ikili anlaşma olmaksızın dağıtım sistemine müdahale ederek elektrik enerjisi tüketmesi, kaçak elektrik tüketimi olarak kabul edilmktedir" maddesi gösteriliyor.

Sektör yetkilileri, ANKA Haber Ajansı'na yaptıkları açıklamada, bir sitenin ya da apartmanın jeneratör nedeniyle ceza almaması için bazı koşulları yerine getirmesi gerektiğini belirterek, "İlgili site ya da apartmanın, jeneratör kurmadan önce bir proje geliştirmesi ve dağıtım şirketinden mevzuat uyarınca gerekli onay ve izinleri alması gerekiyor. Bu onayın ardından dağıtım sistemine bağlantı yapılıyor" dedi.

Yetkililer, bu işlemlerin yapılmaması durumunda dağıtım sistemine müdahale edildiği için kaçak elektrik tüketimi üzerinden ilgili site veya apartmana cezai işlem uygulandığını söyledi. Yetkililer, abonelerin bu konuda gerekli iç denetimi yapması ve mevzuatın gereğini yerine getirmesinin olası bir cezayı önleyebileceğini söyledi.

Kaynak: ANKA

