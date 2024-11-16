Ankara'da Taze Ürünler Yüzde 30 İndirimle Satılacak - Son Dakika
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Ekonomi

Ankara'da Taze Ürünler Yüzde 30 İndirimle Satılacak

Ankara\'da Taze Ürünler Yüzde 30 İndirimle Satılacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent Market projesi çerçevesinde açtığı manav reyonunda tarımsal kooperatiflerin ürünlerini piyasa fiyatlarının en az yüzde 30 altında satmaya başladı. 'Tarladan Sofraya' sloganıyla hayata geçirilen uygulama, hem üreticileri destekleyecek hem de vatandaşların bütçesine katkı sağlayacak.

16.11.2024 13:24  Güncelleme: 13:28
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Başkent Market projesi kapsamında, vatandaşların bütçesine katkı sağlayacak yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Başkent Market Gimat Şubesi'nde açılan manav reyonunda, tarımsal kooperatiflerin ürettiği taze sebze ve meyveler piyasa fiyatlarına göre yüzde 30 indirimle satılacak. "Tarladan Sofraya" reyonu sayesinde hem üretici kazanacak hem de Ankaralılar uygun fiyatlarla taze ve kaliteli ürünlere ulaşabilecek.

2019-2024 yılları arasında Türkiye genelindeki 68 kooperatiften ve çiftçilerden 602 milyon liralık yöresel ürün satın alarak yerel üreticilere destek veren Ankara Büyükşehir Belediyesi, KÖY-KOOP iş birliğiyle, kooperatif ürünlerini Ankaralılarla buluşturacak bir adım daha attı. "Tarladan Sofraya" sloganıyla ilk olarak Başkent Market Gimat Şubesi'nde hizmete giren manav reyonunda mevsimine göre 20-25 çeşit taze sebze ve meyve bulunacak. Piyasa fiyatlarının en az yüzde 30 altında satış yapılan manav reyonu, hem üreticiyi destekleyecek hem de vatandaşların ekonomisine katkı sunacak.

Gimat Şubesi'nde hizmete açılan manav reyonuna ilişkin bilgiler veren Halk Ekmek Fabrikası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muzaffer Pala şunları söyledi:

"Başkent Market olarak yaklaşık 68 kooperatif ve çiftçilerden bugüne kadar 602 milyon liralık yöresel ürün alarak Ankaralı üreticilere destek vermiş bulunmaktayız. Bugün de yeni bir proje başlatıyoruz. KÖY-KOOP vasıtasıyla manav reyonumuzu açmış bulunuyoruz. Amacımız tamamen taze ve ucuz ürünleri halkımıza iletebilmek."

KÖY-KOOP Genel Başkanı Mehmet Varol ise, "Burada direkt tarladan sofraya, aracısız ürünleri piyasa şartlarının en az yüzde 30 altında satmayı hedefledik. Öncelikli hedefimiz Ankara'daki kooperatiflerle birlikte çalışmak. Onların ürünlerinin değerlendirilmesi. Ürünlerimize baktığımızda Akdeniz, İç Anadolu ya da Ege Bölgesi'nin de ürünleri var. Direkt üreticiden getirip, Ankaralıyla buluşturmayı hedefledik" ifadelerini kullandı.

Başkent Market, 2025 itibarıyla diğer şubelerinde de manav reyonları açmayı planlıyor. Manav reyonu, Ankara'nın dış ilçelerinde faaliyet gösteren kooperatiflere öncelik vererek yerel üretimi teşvik ederken, Türkiye genelindeki KÖY-KOOP üyesi kooperatiflerin ürünlerini de Ankaralılarla buluşturuyor. "Tarladan Sofraya" reyonu sayesinde hem üretici kazanacak hem de Ankaralılar uygun fiyatlarla taze ve kaliteli ürünlere ulaşabilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Ekonomi, ankara, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ankara'da Taze Ürünler Yüzde 30 İndirimle Satılacak - Son Dakika

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