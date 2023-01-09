Ankara'da Ulaşıma Zam Geldi... Abb: "Doğal Gazın Maliyeti Yüzde 1000'den Fazla Artmıştır. Başka Çaremiz Kalmadı"

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), otobüslerde kullanılan 1 metreküp sıkıştırılmış doğal gazın maliyetinin 2019 yılından bu yana yüzde 1000'den fazla zamlanması ve vergilerde düzenlemeye gidilmemesi nedeniyle, başkentte ulaşıma zam yapıldığını açıkladı. Açıklamada, "UKOME toplantısında alınan yeni karara göre 15 Ocak 2023 tarihi itibariyle -üzülerek belirtiyoruz ki- tam bilet 9.5 TL, öğrenci bileti 4.75 TL, öğrenci abonmanı ise aylık sınırsız 140 TL olarak belirlenmiştir" denildi.

ABB geçen günlerde, CNG (sıkıştırılmış doğal gaz) fiyatlarıyla ya da vergilerle ilgili yeni bir düzenleme gidilmesi yönünde çağrıda bulunmuş, aksi takdirde Ankara'da ulaşıma zammın kaçınılmaz olacağına işaret etmişti. ABB tarafından bugün yapılan açıklamada, artan maliyetlerin karşısında EGO Genel Müdürlüğü'nün kasım ayı zararının 262 milyon olması nedeniyle, başkentte ulaşıma zam yapıldığı ve mevcut durum devam ettiği sürece yeni zamların kaçılmaz olacağı duyuruldu. Zammın ardından Ankara'da tam bilet 9.5, öğrenci bileti 4.75, öğrenci abonmanı aylık 140 TL oldu.

ABB'nin konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"EGO Genel Müdürlüğü otobüslerinde kullanılan 1 metreküp CNG (sıkıştırılmış doğal gaz) fiyatı 2019 yılının Nisan ayında 1,67 TL iken günümüzde 20.77 TL'ye yükselmiştir. Maliyet yüzde 1000'den fazla artmıştır. EGO Genel Müdürlüğü'nün 2022 yılı Kasım ayı toplam gideri 382 milyon TL' dir. Toplam bilet geliri ise 120 milyon TL' dir. Aylık zarar 262 milyon TL' dir. Bu zarar aylarca vatandaşlarımız için ABB bütçesinden sübvanse edilmiştir. Ancak maliyet yükü ve vergiler günden güne artmıştır.

ABB'nin doğal gaz kullanımı ticari amaçlarla değil, halkın uygun fiyata ulaşımı için yapılmaktadır. dolayısıyla tarife ve vergilendirmesi de aynı kıstaslara göre gerçekleştirilmelidir. CNG'de kullanılan doğal gaz, tüm Türkiye'de kullanılan doğal gazın binde 28' idir. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde yakıt maliyetinin düşüklüğü ve çevreci olması nedeniyle CNG'li otobüs filosu kurulmuştur. Bu konu diğer belediyelere göre en büyük CNG'li otobüs filosuna sahip (yüzde 84) belediye olması nedeniyle en fazla Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni etkilemektedir.

Şu anda tam bilet 6.5 TL, öğrenci bileti 3.5 TL, öğrenci abonmanı ise aylık 90 TL'dir. UKOME toplantısında alınan yeni karara göre 15 Ocak 2023 tarihi itibariyle -üzülerek belirtiyoruz ki- tam bilet 9.5 TL, öğrenci bileti 4.75 TL, öğrenci abonmanı ise aylık sınırsız 140 TL olarak belirlenmiştir.

Bu süreçte kamu toplu ulaşımında kullanılan CNG fiyatında vatandaşlarımızın lehine yeni tarife düzenlemesi yapılması için Sayın Cumhurbaşkanı'na, ilgili Bakanlıklara ve BOTAŞ'a durum arz edilmiştir. Bu düzenlemenin yapılmaması halinde bilet fiyatlarına tekraren zam yapılması zorunlu olacaktır. Aksi halde EGO'nun faaliyetlerini sürdürmesi mümkün gözükmemektedir.

EGO Genel Müdürlüğü'nün 2022 yılı Kasım ayı giderleri:

Doğal Gaz: 140.5 Milyon TL

Elektrik: 65.7 Milyon TL

Personel: 111.2 Milyon TL

Mazot: 26,5 Milyon TL

Bakım ve Onarım: 30 Milyon TL

ÖHA ve ÖTA Destekleri: 8 Milyon TL

KASIM AYI TOPLAM GİDER: 382 MİLYON TL

KASIM AYI TOPLAM BİLET GELİRİ: 120 MİLYON TL

AYLIK ZARAR 262 MİLYON TL'DİR."