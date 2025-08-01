Ankara\'dan Uluslararası Uçuş Çağrısı

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Ardıç, "Ankara'dan uluslararası direkt uçuş sayısı artmalı" dedi.

ASO Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Ardıç, başkent Ankara'nın hava ulaşım ağını güçlendirmek amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) düzenlenen toplantıya katıldı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda AJet Genel Müdürü Kerem Sarp ve ekibiyle bir araya gelen Ardıç, Ankara'dan uluslararası direkt uçuşların artırılmasının ve yeni destinasyonlar eklenmesinin Ankara ve Türkiye ekonomisine sağlayacağı katkıları anlattı. Ardıç, Ankara'nın İstanbul, Londra ve Paris'in ardından Avrupa'nın 4'üncü büyük şehri olduğuna dikkat çekti. Ankara'nın en az uluslararası direkt uçuş gerçekleştirilen başkentlerden olmasının şehrin ekonomik potansiyelini tam olarak kullanabilmesinin önünde engel olduğunu belirten Ardıç, şunları söyledi:

"Başkentimiz Ankara, sanayisi, teknolojik altyapısı, akademik potansiyeli ve savunma sanayii başta olmak üzere birçok sektörde güçlü üretim altyapısı ile ülkemizin kalkınmasında çok önemli bir rol üstlenmektedir. Bu güçlü yapının uluslararası düzeyde daha etkin temsil edilebilmesi ve iş dünyamızın küresel ölçekte rekabet gücünün artırılabilmesi için ulaşım altyapımızın da aynı ölçüde gelişmiş olması büyük önem taşıyor. Harvard Üniversitesi tarafından yapılan araştırmalar, iki şehir arasında doğrudan uçuş bulunmasının,bu şehirlerdeki firmalar arasında inovasyon ve iş birliği düzeyini etkilediğini ve artırdığını ortaya koymaktadır. Ankara, ülkemizin en çok ihracat yapan 4. kentidir. Ankara'nın ihracatında ilk 10 ülke arasında yer alan ABD, Çin, Bulgaristan, İtalya, Çekya, Pakistan'a direkt uçuş bulunmamaktadır. Ankara'dan uluslararası direkt uçuşların artırılması, yalnızca sanayicimiz için değil, Türkiye'nin küresel ölçekteki görünürlüğü ve etkinliği açısından da kritik bir ihtiyaçtır. Bu çerçevede Ankara'nın bir tamamlayıcı uçuş hub'ı olarak değerlendirilmesi ve direkt uçuş sayısının artırılması yönündeki taleplerimizi bir kez daha yineliyor, bu konuda tüm paydaşların iş birliği içerisinde hareket etmesini temenni ediyorum."

ASO Başkanı Seyit Ardıç, "Savunma sanayii başta olmak üzere birçok sektörde güçlü üretim altyapısına, Ar-Ge ve inovasyon kapasitesine, köklü üniversitelere sahip olan, Anadolu'nun tam kalbinde yer alan ve diplomasinin merkezi konumundaki Ankara'nın hava ulaşımına yapılacak her yatırım sadece başkentimizin değil, ülkemizin ekonomik ve diplomatik gücünü artıracaktır" ifadelerini kullandı. - ANKARA