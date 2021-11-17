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Ankara Sanayi Odası 58. yaşını kutluyor - Son Dakika

Ankara Sanayi Odası 58. yaşını kutluyor

17.11.2021 10:40
Ankara Sanayi Odası 58. yaşını kutluyor

Ankaralı sanayicilerin güç birliği yapabilecekleri müstakil bir oda talepleriyle ortaya çıkan ve bugün 35 meslek grubunda 8 bini aşan üyesi bulunan Ankara Sanayi Odası (ASO), kuruşunun 58. yıl dönümünü kutluyor.

Ankaralı sanayicilerin güç birliği yapabilecekleri müstakil bir oda talepleriyle ortaya çıkan ve bugün 35 meslek grubunda 8 bini aşan üyesi bulunan Ankara Sanayi Odası (ASO), kuruşunun 58. yıl dönümünü kutluyor.

ASO'nun kuruluşunun 58. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınlayan ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Ankara sanayisinin dönüşümünün ASO'nun kuruluşuyla başladığını vurgulayarak, "ASO'nun 58 yıllık tarihinde hem Ankara hem de Türkiye sanayisi çok önemli mesafeler kat etmiştir. Türkiye'nin en sofistike ve nitelikli üretim yapısına sahip olan Ankara sanayisi, bugün yalnızca kendisi için değil aynı zamanda Türkiye ekonomisi açısından da önemli bir noktaya gelmiştir. Ankara sahip olduğu 13 organize

sanayi bölgesi, 119 Ar-Ge merkezi, 42 tasarım merkezi, 10 Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB), Türkiye'nin ilk model fabrikası ve mesleki eğitim merkezleriyle Türkiye'nin diğer illerine göre önemli bir üstünlüğe sahiptir. Ankaralı sanayiciler, bugün 4 bine yakın ihracatçısıyla dünyanın hemen hemen her köşesine sanayi ürünleri ihraç eder noktaya gelmiştir" dedi.

İleri teknoloji yatırımlarının yüzde 30'una Ankara'nın ev sahipliği yaptığına dikkat çeken Özdebir, "Üretiminin yüzde 40'ı yüksek ve orta yüksek teknolojilerden oluşan Ankara, Türkiye'de bulunan savunma ve havacılık sanayisi firmalarının yaklaşık yüzde

70'ine de ev sahipliği yapmaktadır" diye konuştu.

Ankara'da iş makineleri sektörünün kritik önemde olduğuna dikkat çeken Özdebir, "Yalnızca oluşturduğu katma değerle değil aynı zamanda ileri ve geri bağlantıları ile iş makineleri sektörü Ankara açısından vazgeçilmez durumdadır. Ankara ayrıca Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu araştırmasında her yıl 40'a yakın firmayla temsil edilmektedir. Bunun yanı sıra, 'Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi' listesinde de 20'den fazla ASO üyesi bulunmaktadır" dedi.

Özdebir, ASO'nun kuruluşundaki ruhu koruyacaklarını ve "Başkentin sanayiinden sanayinin başkentine" hedefine ulaşmak ve

Türkiye'yi dünyada hakettiği yere taşımak için bütün güçleriyle çalışmaya, üretmeye devam edeceklerini ifade ederek, "Bu vesileyle ASO'nun kuruluşunda emeği geçen ve bugünlere gelmesine katkı sağlayan ebediyete intikal etmiş olanlara Allah'tan rahmet diliyor, hayatta olanlara da bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu. - ANKARA

Ankara Sanayi Odası 58. yaşını kutluyor

Ankara Sanayi Odası, Nurettin Özdebir, Türkiye, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ankara Sanayi Odası 58. yaşını kutluyor - Son Dakika Ekonomi


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