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Ekonomi

Ankara Sanayisi Geleceğe Hazırlanıyor

Ankara Sanayisi Geleceğe Hazırlanıyor

ASO Başkanı Seyit Ardıç, sanayi ve teknoloji hedefleri için kararlı adımlarla ilerlediklerini duyurdu.

13.11.2024 13:02
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Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, "Siz büyüklerimizden aldığımız ilhamla 'sanayi ve teknolojinin başkenti' hedefimize kararlı adımlarla yürüyoruz" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) mevzuatı çerçevesinde Türkiye ve Ankara ekonomisine yön veren iş ve sanayi dünyasının duayen isimlerinden oluşan Ankara Sanayi Odası Yüksek İstişare Kurulu (YİK), ASO Başkanı Seyit Ardıç başkanlığında toplandı. YİK toplantısında Ankara sanayisi ve ekonomisinin geleceği hakkında değerlendirmeler yapıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan ASO Başkanı Ardıç, YİK üyelerine ithafen, "Sanayi ve ticaret hayatımıza kattığınız eşsiz değerlerle bugün Ankara Sanayi Odamız, ülkemizin en güçlü ve saygın kurumlardan biri haline geldi. Bilgi, deneyim ve vizyonunuz, Odamızın başarılarına yön verdi. Sizlerin emekleriyle Ankara sanayisini daha da ileriye taşıma yolunda önemli adımlar attık. Siz büyüklerimizden aldığımız ilhamla 'sanayi ve teknolojinin başkenti' hedefimize kararlı adımlarla yürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Güncel gelişmeleri çok iyi kavramak zorunda olduğumuz bir dönemden geçiyoruz"

Ticaret ortamında güncel kalmanın öneminden bahseden Ardıç, şunları kaydetti:

"Teknolojik gelişmelerin çok hızlı olduğu, akıllı fabrikaların, yapay zekanın ve robotların hayatımıza girdiği yeni dijital çağda güncel gelişmeleri çok iyi kavramak ve kullanmak zorunda olduğumuz bir dönemden geçiyoruz. Biz sanayiciler bu değişimlere hızla ayak uydurmak zorundayız. Yatırım süreçleri, üretim teknolojileri ve ticaret ortamı değişiyor. Artık sadece üretim ve ihracat yapmak yeterli değil. Ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşabilmesi, devler liginde yer alabilmemiz için yüksek teknolojili üretim ve ihracatımızı mutlaka artırmamız gerekiyor."

"Çalışmalarımızı çok yüksek bir tempoda sürdürüyoruz"

Ankara Sanayi Odası olarak sanayicilerin sektördeki hızlı değişime adapte olabilmesi için çalışmalarını çok yüksek bir tempoda sürdürdüklerini ifaden eden Ardıç, şöyle devam etti:

"Bir taraftan üyelerimizin talep ve beklentilerini devletin en üst kurumlarına aktarıp, çözüm üretme konusunda katkı sağlamaya çalışırken, bir taraftan da hazırladığımız çok kapsamlı çalışma raporlarıyla hem durum tespiti yapıyor hem de karar vericilere politika önerileri sunuyoruz."

"Hazırladığımız raporlar kamuoyunda ses getiriyor"

ASO'nun son iki ay içinde hazırladığı 4 çalışma raporuna da değinen Ardıç, şu ifadelere yer verdi:

"Yayınladığımız 4 çalışma raporu kamuoyunda oldukça ses getirdi. Bunlardan en çok dikkat çekeni Ankara'nın Dış Ticaret Analizi ve Teknoloji Boyut Çalışma Raporumuz oldu. Ankara'nın ve 5 büyük sanayi kentinin dış ticaret performansını teknoloji sınıflandırmasına göre değerlendirdik. ve gururla söylüyorum ki, Ankara'nın yüksek teknoloji ihracatı payı yüzde 13 ile yüzde 3,8 olan Türkiye ortalamasından ve diğer 5 büyük sanayi ilinden katbekat yüksek çıktı. Raporumuzda yüksek teknoloji ihracatın nasıl artırılabileceğine yönelik çok önemli tespitler de yer aldı. Sanayi Devlet Destekleri Rehberi çalışmamız da üyelerimiz tarafından büyük ilgi gördü. Özellikle ihracatçı firmalar ve girişimcilere yönelik hazırlanan bu çalışma, firmalarımızın kamu tarafından sunulan teşvik ve desteklerden etkin şekilde faydalanabilmeleri için bir başvuru kaynağı oldu."

Ardıç'ın konuşması sonrasında toplantıya konuk olan TEPAV Program Direktörü Ali Çufadar "Dünya ve Türkiye Ekonomisinde Görünüm ve Sanayiye Yansımaları" konulu sunumunu, ASO Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Cansız ise "ASO Teknoloji Üssü Projesi" sunumunu gerçekleştirdi. Ankara Sanayi Odası'nın gelecek vizyonu ve stratejileriyle ilgili değerlendirmeler yapılan toplantı, YİK üyelerinin istihdam, verimlilik, üretim ve ihracat konularında görüş ve değerlendirmeleri ile son buldu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Ankara Sanayisi Geleceğe Hazırlanıyor - Son Dakika

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