Ankara-Sivas hızlı treni mayıs sonuna kadar ücretsiz - Son Dakika
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Ankara-Sivas hızlı treni mayıs sonuna kadar ücretsiz

Ankara-Sivas hızlı treni mayıs sonuna kadar ücretsiz

24.06.2023 10:07

Ankara ile Sivas arasında hizmete başlayan hızlı tren hattı, mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz hizmet verecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Twitter hesabından bu kararı duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 27 Nisan-31 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen ücretsiz seferler hükme bağlandı. Tren seferleri 26 Nisan'da başlamıştı.

Ankara ile Sivas hattında hizmete başlayan hızlı tren hattının mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz hizmet vermesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Twitter hesabından, "Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Hızlı Tren Hattı'mız mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz. Milletimize hayırlı olsun." paylaşımında bulunmuştu.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 27 Nisan-31 Mayıs döneminde gerçekleştirilen ücretsiz Ankara-Sivas-Ankara YHT seferleri hükme bağlanmış oldu.

Söz konusu hattaki tren seferleri 26 Nisan'da başlamıştı.

Kaynak: AA
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Ankara, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

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