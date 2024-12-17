Ankara, Teknolojinin Başkenti Olma Vizyonu

Ekonomi

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, "Yerel kalkınma stratejileri ekonomik büyüme ile değil, sürdürülebilirlik ve teknoloji odaklı bir perspektifle yeniden ele alınmalıdır. Bu tür politikaları uygulama kapasitesi, ülkeleri diğerlerinden olumlu ayrıştıracak önemli bir faktör olacaktır" dedi.

ASO tarafından Türkiye'de ilk kez hazırlanan 'İllerin Teknolojik Gelişmişlik Endeksi' (ASO-İLTEK) lansmanı ve ASO 2024 yılı 2'inci Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı düzenlendi. Ankara'da bir otelde düzenlenen programda, Ankara'da sanayi sektöründeki teknoloji kullanımına dikkati çekildi.

"Vizyonumuz Ankara'yı sanayi ve teknolojinin başkentine dönüştürmektir"

Yürüttükleri yenilikçi proje ve faaliyetlerle Ankara'nın ve Türkiye'nin gelecek vizyonuna katkı sağladıklarını belirten ASO Başkanı Ardıç, "Vizyonumuz Ankara'yı sanayi ve teknolojinin başkentine dönüştürmektir. Bu çerçevede Odamız, firmalarımızın küresel değer zincirinde daha güçlü bir şekilde yer alması ve yüksek katma değerli, yenilikçi bir ekosistemin oluşmasını sağlamak amacıyla dijital ve yeşil dönüşümün sağlıklı bir şekilde yürütülmesine destek olmaktadır. Bununla birlikte, kanıta dayalı politika süreçlerine katkı sağlamak, ulusal eğilim, fırsat ve riskleri ortaya koymak amacıyla yapmış olduğumuz nitelikli analiz ve araştırmalar ekonomik aktörler için kayda değer bir veri ve bilgi altyapısı sunmaktadır. Ülkemizin teknolojik dönüşüm sürecinde güçlü bir konuma gelmesi amacıyla önemli bir projeye daha imza atmanın ve bu çalışmayı kamuoyu ile paylaşmanın gururunu yaşıyoruz" açıklamasında bulundu.

"Endeks, teknoloji aktörleri arasındaki etkileşimi artırarak rekabetçiliğimizin geliştirilmesine katkı sağlayacak"

İLTEK'in, Türkiye'nin teknolojik kalkınma potansiyelini ortaya koyan kapsamlı bir analizi olduğunu söyleyen Başkan Ardıç, bu endeksin, Türkiye'deki illerin teknolojik altyapı ve yetkinlik düzeylerini detaylı bir şekilde ele aldığını belirtti. Ardıç, ilerleme yolunda güçlü bir stratejik yol haritası olduğunu ifade ederek, şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'de ilk olarak Odamız tarafından hazırlanan Endeksin ulusal boyutta teknoloji aktörleri arasındaki etkileşimi artırarak küresel düzeyde rekabetçiliğimizin geliştirilmesine büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bununla birlikte dijital altyapı, araştırma ve yenilikçilik kapasitesi, sektörel yapı, teknoloji çıktıları, yaşam kalitesi ve iş gücü çekiciliği gibi kategorilerde illerimizin performansını ölçerek ülkemizin bölgesel teknoloji haritasını ortaya koymaktadır. Ayrıca coğrafi olarak yakın illerimizin oluşturduğu bölgesel teknoloji kuşaklarının küresel trendlere uyum kapasitelerini de bu çalışmayla analiz ediyoruz."

"Çalışma sürecinde 3 bakan yardımcımız ve 3 genel müdürümüzle yakın temasta olduk"

Bakanlığımızın desteği olmadan kapsamlı bir çalışmayı yapamayacaklarını belirten Ardıç, "Çalışma sürecinde 3 Bakan Yardımcımız ve 3 Genel Müdürümüz ile yakın temasta olduk. Kendilerinin değerlendirme ve yönlendirmeleri doğrultusunda çalışmamızı nihai hale getirdik. Yine bu süreçte akademik bir çalışma grubu oluşturduk. Küresel eğilim ve gelişmeleri yakından izleyerek nasıl bir kurgu ile endeksi oluşturabileceğimizi ve ekosisteme katkısını analiz ettik. Endeksimizi her yıl sizlerle paylaşarak, teknolojik gelişimde hangi aşamaya geldiğimizi görmüş olacağız" ifadelerine yer verdi.

"Dijital ve yeşil dönüşüm, ekonomik ve teknolojik dinamiklere yeni bir boyut kazandı"

Dünyada çok hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşandığını kaydeden Ardıç, bu hızlı gelişim ve dönüşüm sürecine ekonomik ve teknolojik açıdan uyum sağlayan ülkelerin, küresel pastadan aldıkları payının artığını ve diğer ülkelerden pozitif yönde ayrıştığını işaret ederek, "Özellikle dijital ve yeşil dönüşüm, ekonomik ve teknolojik dinamiklere yeni bir boyut kazandırmıştır. COVID-19 pandemisi sonrası küresel tedarik zincirleri bölgesel odaklı bir yapıya dönüşmüştür. Yaşanan bu yapısal değişim ve kırılmalar, ülkelerin ve şehirlerin ekonomik kalkınma politikalarını yeniden tasarlamalarını zorunlu kılmıştır. Dirençli ekonomik modeller geliştirme ve stratejik teknolojilere yatırım yapma gibi gündemler, yeni sanayi politikalarının yükselişinin zeminini de oluşturmaktadır. Bu çerçevede, yerel kalkınma stratejileri ekonomik büyüme ile değil, sürdürülebilirlik ve teknoloji odaklı bir perspektifle yeniden ele alınmalıdır. Bu tür politikaları uygulama kapasitesi, ülkeleri diğerlerinden olumlu ayrıştıracak önemli bir faktör olacaktır" diye konuştu.

"Türkiye'nin ihracatının içinde yüksek teknolojinin payı yüzde 3,6'dır"

Seyit Ardıç, Türkiye'nin dijitalleşme ve teknolojik yenilikçilik açısından alması gereken önemli mesafeler olduğunu vurgulayarak, "Dünyanın 17'inci ekonomisi ve bölgesinde bir sanayi üssü olan ülkemiz teknoloji, beşeri sermaye, inovasyon ve dijital altyapı gibi bileşenleri ölçen dünya çapındaki endekslerde ortalama 47'inci sırada yer alıyor. Bu sonuçlar, dijitalleşme ve teknolojik yenilikçilik açısından almamız gereken önemli bir mesafeyi ortaya koyuyor. Türkiye'nin ihracatının içinde yüksek teknolojinin payı yüzde 3,6'dır. Bu oranın yüzde 20 seviyesindeki küresel ortalamanın oldukça gerisinde olduğunu görmekteyiz. Bu tablo, Türkiye'nin küresel rekabetçilik yarışında ilerleyebilmesi için kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliği içinde, ortak akla dayalı politika ve stratejiler geliştirmesini gerekli kılmaktadır. Bu tür politika ve stratejilerin kanıta ve veriye dayalı olması, kapsayıcılığını ve etkinliğini artıracaktır. Bu noktada, teknoloji temelli ve bölgesel odaklı bir sanayi politikası oluşturmak için gerekli veri ve analiz setini de bu Endeksle kamuoyunun değerlendirmesine sunuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"ASO-İLTEK, her ilimizin teknoloji ve dijital dönüşüm yolculuğunda güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koymakta"

ASO-İLTEK, yalnızca teknolojik göstergelere dayanan bir sıralama olmaktan öte olduğunu belirten ASO Başkanı Ardıç, "ASO-İLTEK, Her ilimizin teknoloji ve dijital dönüşüm yolculuğunda güçlü ve zayıf yönlerini de ortaya koymaktadır. Böylece, Türkiye'nin teknolojik gelişim sürecinde hangi illerin daha fazla desteğe ve yatırıma ihtiyaç duyduğuna ilişkin politika yapıcılar için kapsamlı bir rehber niteliği taşıyacaktır. Sonuçlar, yalnızca sanayiciler ve iş dünyası için değil, merkezi ve yerel yönetimler, akademi ve yatırımcılar için de stratejik karar alınmasına destek olacaktır. ASO-İLTEK'in, Türkiye'nin teknoloji temelli büyüme modeline geçiş sürecinde, doğru adımların atılmasına katkı sunacak bir kaynak niteliği taşıyacağını öngörüyoruz" diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürü Sadullah Uzun'un da katılımıyla gerçekleşen program, ASO Başkanı Ardıç'ın konuşmasının ardından basına kapalı olarak devam etti. - ANKARA