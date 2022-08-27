ATO Başkanı Baran ara eleman sorununa dikkati çekti Açıklaması - Son Dakika
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ATO Başkanı Baran ara eleman sorununa dikkati çekti Açıklaması

27.08.2022 11:15
ATO Başkanı Baran ara eleman sorununa dikkati çekti Açıklaması

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, ara eleman sıkıntısına dikkati çekerek, "İşverenlerin ihtiyaç duyduğu alanlarda yetişmiş iş gücünü bulabilmesi halinde işsizlik oranı yüzde 5'in altına rahatlıkla inebilir.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, ara eleman sıkıntısına dikkati çekerek, "İşverenlerin ihtiyaç duyduğu alanlarda yetişmiş iş gücünü bulabilmesi halinde işsizlik oranı yüzde 5'in altına rahatlıkla inebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, yaptığı yazılı açıklamada, çeşitli sektörlerdeki ara eleman sıkıntısının büyüyen bir sorun haline geldiğini belirterek, eleman arayan ile iş arayanların karşı karşıya gelemediğini, işçinin vasfı ile işin vasfının birbiriyle örtüşemediğini kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı verilerde işsizlik oranının yüzde 10,3 düzeyinde olduğunu aktaran Baran, işverenlerin ihtiyaç duyduğu alanlarda yetişmiş iş gücünü bulabilmesi halinde işsizlik oranının yüzde 5'in altına rahatlıkla inebileceğini ifade etti.

Temizlik görevlisinden satış danışmanına, garsondan kaynakçıya, ön muhasebeciden özel güvenlik görevlisine, turizm ve otelcilik elemanından aşçıya kadar birçok işin arananlar listesinde yer aldığını belirten Baran, "Türkiye'de gençlerin hedefi üniversite okumak. Üniversite eğitimi gören gençlerimiz, haklı olarak eğitim aldıkları alanlarda istihdam edilmek istiyor. Hal böyle olunca gazetelerde ara eleman sıkıntısına ilişkin haberler okuyoruz. Hazır giyimden tekstile, sigorta sektöründen sağlık turizmine, mobilya üretiminden sanayi üretimine, turizmden hizmet sektörüne kadar her alanda ara eleman sorunu yaşanıyor." bilgisini paylaştı.

"İşverenin yatırım ve üretim iştahı sekteye uğruyor"

Baran, Türkiye'nin salgın süreciyle yeni bir tedarik merkezi olma yolunda ilerlediğini, organize sanayi bölgelerinin tam kapasite faaliyet gösterdiğini, turizmde parlak bir sezon yaşadığını hatırlattı.

Türkiye'nin mevcut şartlarda yatırım ve üretim konusunda gelişme yolunda olduğunu belirten Baran, iş insanlarının küresel ekonomiden daha fazla pay alabilmek için yatırım ve üretimlerini artırma gayretinde olduğunu aktardı.

Baran, milyon dolarlık yatırımlardan binlerce liralık üretim makinalarından bahsedildiğini ancak günün sonunda iş o makinayı kullanacak, o yatırımda görev üstlenecek, o pazarlamayı yapacak ara elemana geldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Şirketlerimiz yurt dışından sipariş alıyor, ihracat için büyük fırsatlar doğuyor ancak ara eleman sorunu yüzünden ihracatı zamanında yetiştirememe riski ortaya çıkıyor. Genç nüfusta işsizlik oranının yüzde 20,3 olduğu ülkemizde işverenler olarak yetişmiş ara eleman bulamıyoruz. Madem bulamıyoruz biz yetiştirelim diyoruz. Maddi manevi sorumluluk üstlenerek yetiştirdiğimiz eleman da ilk fırsatta başka bir işe transfer oluyor. Eleman yetiştirmek için yaptığı maddi manevi yatırımı boşa çıkan işverenlerin yatırım ve üretim iştahı sekteye uğruyor."

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Kaynak: AA

Gürsel Baran, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ATO Başkanı Baran ara eleman sorununa dikkati çekti Açıklaması - Son Dakika

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