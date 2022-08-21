ATO Başkanı Baran, Merkez Bankasının ticari faiz kararlarına ilişkin değerlendirmede bulundu Açıklaması

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının faiz indiriminin ardından aldığı önlemlerle bankaların ticari kredi faizlerini yüzde 30'ların üzerine çıkmayacak şekilde sınırlandırdığını belirterek, "Merkez Bankamızın aldığı kararlar ve yayınladığı önlemler, reel sektörün sesinin duyulduğunun göstergesidir ve üyelerimiz tarafından memnuniyetle karşılanmıştır." ifadesini kullandı.

Baran, yazılı açıklamasında, Merkez Bankasının faiz indiriminin ardından, reel sektörün daha uygun faizlerle ticari krediye erişimi için aldığı tedbirlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yüzde 45'leri aşan faizlerin ve krediye erişememenin, reel sektörün hareket kabiliyetini kısıtladığına dikkati çeken Baran, şunları kaydetti:

"Küresel ekonominin çok sayıda riskle uğraştığı bu dönemde reel sektörümüz için yeni yatırım ve üretim imkanları ortaya çıkıyor. Bu fırsatların değerlendirilebilmesi için iş dünyamızın desteğe ihtiyacı var. Alınan bu önlemlerle ticari faizler Merkez Bankasının politika faiziyle uyumlu hale getirilerek, yatırım, üretim, istihdam ve ihracatın devamı için reel sektörün önü açıldı. Merkez Bankamızın aldığı kararlar ve yayınladığı önlemler, reel sektörün sesinin duyulduğunun göstergesidir ve üyelerimiz tarafından memnuniyetle karşılanmıştır."

Baran, söz konusu düzenlemeyle şikayet edilen yüzde 45'leri bulan ticari faiz oranlarının gündemden kalktığını vurguladı.

Bankaların uygulayacakları faizin Merkez Bankasının belirlediği yüzde 13'lük oranla uyumlu seyredeceğini vurgulayan Baran, şu ifadeleri kullandı:

"Reel sektörü destekleyici kararların devreye alınması çok kıymetli. İş dünyamızı destekleyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanımız Nureddin Nebati ve Merkez Bankası Başkanımız Şahap Kavcıoğlu'na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."