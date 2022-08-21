ATO Başkanı Baran, Merkez Bankasının ticari faiz kararlarına ilişkin değerlendirmede bulundu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

ATO Başkanı Baran, Merkez Bankasının ticari faiz kararlarına ilişkin değerlendirmede bulundu Açıklaması

21.08.2022 11:38
ATO Başkanı Baran, Merkez Bankasının ticari faiz kararlarına ilişkin değerlendirmede bulundu Açıklaması

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının faiz indiriminin ardından aldığı önlemlerle bankaların ticari kredi faizlerini yüzde 30'ların üzerine çıkmayacak şekilde sınırlandırdığını belirterek, "Merkez Bankamızın aldığı kararlar ve yayınladığı...

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının faiz indiriminin ardından aldığı önlemlerle bankaların ticari kredi faizlerini yüzde 30'ların üzerine çıkmayacak şekilde sınırlandırdığını belirterek, "Merkez Bankamızın aldığı kararlar ve yayınladığı önlemler, reel sektörün sesinin duyulduğunun göstergesidir ve üyelerimiz tarafından memnuniyetle karşılanmıştır." ifadesini kullandı.

Baran, yazılı açıklamasında, Merkez Bankasının faiz indiriminin ardından, reel sektörün daha uygun faizlerle ticari krediye erişimi için aldığı tedbirlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yüzde 45'leri aşan faizlerin ve krediye erişememenin, reel sektörün hareket kabiliyetini kısıtladığına dikkati çeken Baran, şunları kaydetti:

"Küresel ekonominin çok sayıda riskle uğraştığı bu dönemde reel sektörümüz için yeni yatırım ve üretim imkanları ortaya çıkıyor. Bu fırsatların değerlendirilebilmesi için iş dünyamızın desteğe ihtiyacı var. Alınan bu önlemlerle ticari faizler Merkez Bankasının politika faiziyle uyumlu hale getirilerek, yatırım, üretim, istihdam ve ihracatın devamı için reel sektörün önü açıldı. Merkez Bankamızın aldığı kararlar ve yayınladığı önlemler, reel sektörün sesinin duyulduğunun göstergesidir ve üyelerimiz tarafından memnuniyetle karşılanmıştır."

Baran, söz konusu düzenlemeyle şikayet edilen yüzde 45'leri bulan ticari faiz oranlarının gündemden kalktığını vurguladı.

Bankaların uygulayacakları faizin Merkez Bankasının belirlediği yüzde 13'lük oranla uyumlu seyredeceğini vurgulayan Baran, şu ifadeleri kullandı:

"Reel sektörü destekleyici kararların devreye alınması çok kıymetli. İş dünyamızı destekleyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanımız Nureddin Nebati ve Merkez Bankası Başkanımız Şahap Kavcıoğlu'na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

YORUMLAR
500
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detayları 13 Eylül'de açıklanacak Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detayları 13 Eylül'de açıklanacak Erdoğan Toprak: İktidarın Hukuksuzlukları ve TBMM'yi Yok Sayıp Kendisini Kanun Koyucu Yerine Koyan Erdoğan'ın Kararnameleri, Teker Teker Yargıdan... Erdoğan Toprak: İktidarın Hukuksuzlukları ve TBMM'yi Yok Sayıp Kendisini Kanun Koyucu Yerine Koyan Erdoğan'ın Kararnameleri, Teker Teker Yargıdan...
Kaynak: AA

Gürsel Baran, Cumhuriyet, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ATO Başkanı Baran, Merkez Bankasının ticari faiz kararlarına ilişkin değerlendirmede bulundu Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:21 Bakan Kurum sosyal medyadan duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Eylül'de tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak
10:45 Patronları tarafından öldürülüp havuza atılan Zehra'nın adli tıp raporu çıktı! Kaburgaları bile kırılmış
10:37 Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Mıhyeddin Gulo, MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi
10:30 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ duyurdu! Cezaevindeki hasta mahkumlar için tahliye umudu doğdu
10:25 Gaziantep ve Mardin'den yürek yakan haberler! Aynı gün yaşanan korkunç kazalarda 35 kişi hayatını kaybetti
10:04 Cumhur, Millet ve Sosyalist Güç Birliği'nden sonra yani bir ittifak daha geliyor! "Türkiye İttifakı" için eylül ayının sonu işaret edildi
09:56 Dört gözle bekleniyordu! Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yayın tarihi ertelendi
09:01 Hayatını kaybeden usta oyuncu Civan Canova'yla ilgili bilinmeyen gerçek! Duyanlar şaşırıyor
08:58 ABD'yi rahatsız eden yakınlaşma! Erdoğan ile Putin ilişkileri üzerinden yaptırım uyarısında bulundular
08:25 Meksika'da dev timsah, yüzen adamı önce boğdu sonra yuvasına sürükledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2022 11:38:51. #1.12#
SON DAKİKA: ATO Başkanı Baran, Merkez Bankasının ticari faiz kararlarına ilişkin değerlendirmede bulundu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement