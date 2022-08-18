Uzay ve havacılık yatırımları için Ankara'da acele kamulaştırma yapılacak

Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yatırımlar için ihtiyaç duyulan üretim alanlarının oluşturulması amacıyla Sincan ve Kahramankazan ilçelerindeki bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ankara'nın Sincan ilçesi İlyakut Mahallesi ile Kahramankazan ilçesi Saray ve Fethiye mahallelerinde bulunan bazı taşınmazlar, Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirilecek yatırım faaliyetleri için ihtiyaç duyulan üretim alanlarının oluşturulması amacıyla Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.

Karar kapsamında 2 milyon 417 bin 265 metrekarelik alan istimlak edilecek.