Uzay ve havacılık yatırımları için Ankara'da acele kamulaştırma yapılacak - Son Dakika
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Uzay ve havacılık yatırımları için Ankara'da acele kamulaştırma yapılacak

18.08.2022 09:26
Uzay ve havacılık yatırımları için Ankara'da acele kamulaştırma yapılacak

Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yatırımlar için ihtiyaç duyulan üretim alanlarının oluşturulması amacıyla Sincan ve Kahramankazan ilçelerindeki bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yatırımlar için ihtiyaç duyulan üretim alanlarının oluşturulması amacıyla Sincan ve Kahramankazan ilçelerindeki bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ankara'nın Sincan ilçesi İlyakut Mahallesi ile Kahramankazan ilçesi Saray ve Fethiye mahallelerinde bulunan bazı taşınmazlar, Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirilecek yatırım faaliyetleri için ihtiyaç duyulan üretim alanlarının oluşturulması amacıyla Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.

Karar kapsamında 2 milyon 417 bin 265 metrekarelik alan istimlak edilecek.

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Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Sincan, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Uzay ve havacılık yatırımları için Ankara'da acele kamulaştırma yapılacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Uzay ve havacılık yatırımları için Ankara'da acele kamulaştırma yapılacak - Son Dakika
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