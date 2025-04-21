Anla Forum 2025 Dünya Kafe Etkinliği Bilecik\'te Gerçekleşti

Bilecik Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Anla Forum 2025 Dünya Kafe etkinliğinde iklim değişikliği ve etkileri ele alındı.

Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen buluşmada iklim değişikliğinin etkilerini anlamak, toplumsal diyaloğu güçlendirmek ve yerelden başlayarak ortak aklı harekete geçirmek gibi hedefler görüşüldü.

Prof. Dr. Aytül Ayşe Cengiz ve Doç. Dr. Elif Kuş Saillard'ın konuşmacı olarak katıldığı programda konu hakkında detaylı bilgiler verilirken daha sonra iklim değişikliğine işaret eden 3 adet soru katılımcıların cevaplaması üzerine soruldu.

"Böyle anlamlı bir çalışmanın paydaşı olmaktan mutluluk duyuyoruz"

Program açılışında konuşan Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, katılımcılara teşekkür ederek, bu denli anlamlı bir çalışmanın paydaşı olmaktan duyduğu mutluluğu belirtti. Subaşı, "Bugün burada, iklim değişikliği gibi tüm dünyayı etkileyen bir krizi konuşmak ve çözüm yollarını birlikte aramak için bir aradayız. "Anla Forum 2025-Dünya Kafe" etkinliğinin, bu konuda toplumsal diyalogu güçlendirmek, ortak aklı harekete geçirmek ve yerelden başlayarak fark oluşturmak adına çok değerli bir adım olduğu düşüncesindeyim. İklim değişikliği, yalnızca çevresel değil; ekonomik, sosyal, kültürel, hatta psikolojik boyutlarıyla da hayatımızı etkiliyor. Kuraklık, sel, ani hava olayları gibi sonuçlarını her geçen gün daha fazla hissediyoruz. Bu nedenle artık sadece konuşmak değil, birlikte düşünmek, birlikte çözüm üretmek zorundayız. Dünya Kafe etkinliğinde sizlerle bir araya gelmemizin altında da tam olarak bu neden yatıyor" dedi.

"Bilecik için değil, ülkemiz ve geleceğimiz için ilham verici olmasını diliyorum"

Başkan Subaşı konuşmasında ayrıca "Bilecik Belediyesi olarak doğaya saygılı, sürdürülebilir ve dayanıklı bir kent oluşturmak için çalışıyor, bu yolda kurduğumuz her ortaklık ve yürüttüğümüz her fikir alışverişini çok kıymetli buluyoruz. Bugün, sizlerle birlikte gerçekleştireceğimiz çalıştay ile de, bu alanda önemli bir adım atacağımıza inanıyoruz. Bu anlamlı etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese ve tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyor, buradan çıkacak fikirlerin sadece Bilecik için değil, ülkemiz ve geleceğimiz için ilham verici olmasını diliyorum" dedi.

Oturumlarda çıkan fikir ve talepler rapor haline getirilecek

Şu ana kadar İzmir, Eskişehir ve Bilecik'te düzenlenen programın bir sonraki durağı Denizli Merkezefendi ilçesi olacak. Yerel yönetimler aracılığıyla her kesimden ve her yaş grubundan katılımcıların ağırlandığı Dünya Kafe etkinliğinde toplumların bilinçlenmesi ve iklim değişikliğine dair fikir ve esasların belirlenmesi amaçlanıyor. - BİLECİK