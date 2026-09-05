Antakya'da ORKÖY projesiyle 67 orman köylüsü ailesine 2,2 milyon TL destek verildi - Son Dakika
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Antakya'da ORKÖY projesiyle 67 orman köylüsü ailesine 2,2 milyon TL destek verildi

Antakya\'da ORKÖY projesiyle 67 orman köylüsü ailesine 2,2 milyon TL destek verildi
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Hatay'ın Antakya ilçesi Tahtaköprü Mahallesi'nde ORKÖY kapsamında 67 aileye 2 milyon 212 bin TL'lik ekipman desteği sağlandı. Törende 33 hamur yoğurma makinesi, 30 çapa motoru ve 4 süt sağma makinesi teslim edilirken, Bölge Müdürü İlkay Günay köylülerin kalkınmasına katkı sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

Hatay'ın Antakya ilçesi Tahtaköprü Mahallesi'nde ORKÖY projesi kapsamında 67 aileye toplam 2 milyon 212 bin TL destek sağlandı.

Düzenlenen törende orman köylülerine 33 hamur yoğurma makinesi, 30 çapa motoru ve 4 süt sağma makinesi teslim edildi.

Törene Bölge Müdürü İlkay Günay, Tahtaköprü Muhtarı Ahmet Hafız ve vatandaşlar katıldı.

Bölge Müdürü Günay, ORKÖY yatırımlarıyla orman köylülerinin kalkınmasına katkı sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Antakya, Hatay, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antakya'da ORKÖY projesiyle 67 orman köylüsü ailesine 2,2 milyon TL destek verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antakya'da ORKÖY projesiyle 67 orman köylüsü ailesine 2,2 milyon TL destek verildi - Son Dakika
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