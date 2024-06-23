Antalya, 17 milyon yolcu beklentisini karşılayacak - Son Dakika
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Ekonomi

Antalya, 17 milyon yolcu beklentisini karşılayacak

Antalya, 17 milyon yolcu beklentisini karşılayacak

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatiline uçuş rekoruyla başlayan Antalya, 2 milyonun üzerinde yerli turisti ağırladı.

23.06.2024 13:48
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Dokuz günlük Kurban Bayramı tatiline uçuş rekoruyla başlayan Antalya, 4 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırladı. TÜRSAB Başkan Başdanışmanı Hamit Kuk, Arefe gününde aynı zamanda karayolu ile şehre gelen turist sayısında da rekor kırıldığını belirterek, "17 milyon yolcu beklentimizi karşılayacağız" dedi.

Denizi, iklimi ve doğal özellikleriyle turizmin başkenti olan Antalya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurusuyla 9 güne çıkan Kurban Bayramı tatilinde, aynı dönemde geçtiğimiz yıl gelen turist sayısına oranla yüzde 8-10 bandında bir artış yaşadı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Haziran Cumartesi günü sosyal medya hesaplarından Antalya Havalimanı'na inen bin 163 uçakla şehrin 2024 yılının rekorunu kırdığını açıklamasının ardından, TÜRSAB Başkan Başdanışmanı Hamit Kuk, dört günlük bayram döneminde 4 bin 300 uçağın havalimanına iniş yaptığını aktardı.

Antalya'ya 4 milyonun üzerinde turist geldi

4 bin 300 uçağın 800 bin yolcuya tekabül ettiğine dikkat çeken Hamit Kuk, yılın ilk 5 ayında 5 milyon turistin Antalya'yı ziyaretinin yıl içinde yeni rekorlara imza atılacağına dair umut verdiğini açıkladı. Kuk, "Otellerin doluluk oranlarını incelediğimizde ve gelen yolcu sayılarına baktığımızda Antalya'ya 4 milyonun üzerinde turistin geldiğini söyleyebiliriz. 15 Haziran Cumartesi günü Antalya Havalimanı'na inen bin 163 uçakla ve onu takip eden Kurban Bayramı sırasında havalimanına günde 4 bin 300 uçak indi. 4 bin 300 uçak 800 bin yolcuya tekabül ediyor, karayolu ile de Arefe günü rekor kırıldı. Bayram tatili süresince Antalya'ya bir milyon araç giriş yapmış, bir milyon araç yaklaşık 3 milyon kişi anlamına gelir. İlk 5 ayda 5 milyon turist ziyaretinden, Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un açıkladığı 17 milyon üstü turist hedefini karşılayacağımızı anlamıştık. Geçen seneye oranla yüzde 8-10 bandında artış var, 17 milyon yolcu beklentimizi karşılayacağız" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Antalya, turist, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antalya, 17 milyon yolcu beklentisini karşılayacak - Son Dakika

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