Antalya, 2023\'te dünyanın en fazla yabancı ziyaretçi çeken şehirleri arasında 4. sırada

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, 2023'te dünyanın en fazla yabancı ziyaretçi çeken şehirleri arasında 4'üncü sırada olan Antalya'nın küresel standartların üzerinde bir destinasyon olduğunu kaydetti.
ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Euromonitor araştırmasına göre 2023'te dünyanın en fazla yabancı ziyaretçi çeken şehirleri arasında İstanbul'un ilk sırada yer aldığını, Londra ve Dubai'den sonra Antalya'nın 4'üncü sırada geldiğini belirtti. 2023 yılında Antalya turizminin 16 milyon kişiye ulaşarak rekor kırdığını hatırlatan Başkan Bahar, "Tesislerimiz, doğal güzelliklerimiz, ören yerlerimiz ile küresel standartların üzerinde bir destinasyon olmamızın yanında, sürekli gelişim gösteren insan kaynağımız ile bu gücümüzü destekliyoruz" dedi.
"Nitelik önemli"
Euromonitor International Araştırma Şirketi'nin dünyada, sektörler, ülkeler ve tüketiciler ile ilgili global stratejik istihbarat sağlayan, önde gelen bağımsız kuruluşlardan biri olduğunu hatırlatarak, "Euromonitor'ün son olarak yaptığı araştırmada Antalya'nın, İstanbul, Londra ve Dubai'den sonra yabancılar tarafından ilgi gören şehir olduğu ortaya çıktı. Antalya sadece Türkiye'nin değil, dünyanın gözbebeği. Turizm, Antalya ekonomisinin omurgasını oluşturuyor. Son yıllarda resort turizmi yanında spor ve sağlık turizmi alanında atılım içindeyiz. 2023 yılı turizm verilerine baktığımızda, nicelik kadar niteliğin de önemli olduğunu görüyoruz. 2024 hedeflerimizi belirlerken, sadece turist sayısı değil, gelen turistlerin kişi başı gecelik harcamasını artırmamız gerekiyor. Spor turizmi ve sağlık turizmi de bu hedefe ulaşmada bize katkı sağlayacak alanlardır" diye konuştu.
Spor ve sanatın önemi
Antalya'da gerçekleştirilen spor organizasyonları başta olmak üzere kültür ve sanat etkinliklerinin kentin dışa açılan penceresi olduğunu hatırlatan ATSO Başkanı Ali Bahar, "Son bir ay içinde üç büyük uluslararası spor organizasyonuna ev sahipliği yaptık. Odamız tarafından desteklenen, Tour of Antalya uluslararası bisiklet yarışı, bu ayın başında 16 ülkeden 25 takım ve 175 sporcunun katılımıyla beşinci kez Antalya'da gerçekleştirildi. Aynı şekilde Dünyanın en büyük bisiklet yarış serisi Cycling Races In Türkiye 2024 Winter Series Antalya'da düzenlendi ve başarıyla tamamlandı. Mart başında bu defa Türkiye'nin en büyük özel girişimli spor organizasyonu olan Uluslararası Runtalya Maratonu koşulacak. Antalya'mızın kültürel ve sportif alanda güçlenmesi iş dünyası olarak bizleri oldukça memnun ediyor" dedi.
Sağlık turizmi
Antalya'ya olan yabancı ilgisinin önemli nedenlerinden birinin de sağlık turizmi olduğunu belirten Başkan Ali Bahar, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sağlık turizmi için 'marka olma' yolunda adımlar attık. Antalya'nın dünya ölçeğinde tanınan prestijli sağlık turizmi destinasyonlarından biri olmasına yönelik olarak yürüttüğümüz 'Vizyon-Strateji-Eylem' projesi çalışmaları kapsamında geçtiğimi günlerde yurt dışından aracılar getirerek üyelerimizle buluşturduk. Bu alanda gidecek daha çok fazla yolumuz olduğuna inanıyorum. Sağlık turizmi bizim için, şehrimiz için ve ülkemiz için potansiyeli oldukça yüksek bir konudur ve biz bunun farkındayız. Antalya iş dünyası olarak katma değeri yüksek alanlarda genişlemeyi sürdürüyoruz ve şu ana kadar bu alanda iyi bir yol kat ettik."
"Türkiye'nin en hızlı büyüyen ili"
Antalya'nın 2021 ve 2022'de Türkiye'nin en hızlı büyüme gösteren ili olduğunu sözlerine ekleyen Bahar, "2024 turizm açısından daha iyi bir yıl olacak. Yabancı ziyaretçi sayısının 2 milyona yakın artışla 18 milyon kişiye ulaşmasını bekliyoruz. 2023'te dünyada en çok ziyaret edilen dördüncü şehir olduk ama mevcut büyümemizi sürdürebilirsek önümüzdeki yıllarda daha üst sıralarda yer alacağız" diye konuştu.
"Katma değere dönüştürülmeli"
"Turizmdeki gelişimimizi ülkemiz adına daha fazla katma değere dönüştürmek için Antalya'nın birtakım alanlarda desteklenmesi gerekiyor" diyerek sözlerini sürdüren Başkan Bahar, "Ancak giderek artan yerleşik nüfus, çevre kirliliği, artan trafik sıkıntısı, yolların ve toplu taşımanın yetersizliği gibi sorunları beraberinde getiriyor. Antalyalılar olarak kendi çalışmalarımızı yapıyoruz. Merkezi yönetime yönelik öneri ve beklentilerimizi ilgili Bakanlarımıza iletiyoruz. Antalya'nın gelişimi ve sorunları sadece Antalya'yı değil, bütün Türkiye'yi ilgilendiriyor" şeklinde konuştu. - ANTALYA
Son Dakika › Ekonomi › Antalya, 2023'te dünyanın en fazla yabancı ziyaretçi çeken şehirleri arasında 4. sırada - Son Dakika
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