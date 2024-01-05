Antalya, 2024\'te yeni bir turist rekoru kırmak için çalışmalara başladı

Cumhuriyet'in 100. yılında 15 milyon 689 bin 258 yabancı turist ağırlayarak tüm zamanların rekoru kırılan Antalya'da sektör temsilcileri 2024'te yeni rekor kırmak için çalışmalara başladı.

Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya, sürdürülebilir turizmi, denizi, kumu, güneşi, tarihi ve turistik yapıları, lüks tesisleri, doğal güzellikleriyle her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapıyor.

Rekor yılı olarak ifade edilen 2019'daki 15 milyon 280 bin 763 yabancı turistin üzerine çıkılarak gelen misafir sayısında tüm zamanların rekorunun kırıldığı kentte, kış mevsiminde de turistler ağırlanıyor.

Sektör temsilcileri, farklı ülkelerde düzenlenen turizm fuarlarına katılarak, önemli organizasyonlar düzenleyerek, tanıtım faaliyetini artırarak 2024'ün daha hareketli geçmesini hedefliyor. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) da 200 ülkede tanıtım faaliyetlerini sürdürüyor.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu, AA muhabirine, yılbaşı tatilinde Antalya'daki açık otellerin yüzde 90 doluluk yakaladığını, iç pazarın yanı sıra daha çok İngiltere, Almanya, Rusya ve Benelüks ülkelerinden turist çektiklerini vurguladı.

Sezona hızlı başladıklarını aktaran Kavaloğlu, bu yıl turist sayısında 16 milyonun üzerine çıkmayı hedeflediklerini, Kültür ve Turizm Bakanlığının hedefleri doğrultusunda gelen kişi sayısı ile günlük konaklama ücretlerini de dengelemek istediklerini söyledi.

Turizm gelirlerinde hedef 120 dolara ulaşmak

Konaklamada gecelik fiyatlarını 85 dolardan 100 doların üzerine çıkardıklarına dikkati çeken Kavaloğlu, şunları kaydetti:

"2023'te turizm gelirlerinde de rekor kırıldı. Turizmden gelir hedefimiz çok kısa sürede rakibimiz olan Fransa, İspanya gibi günlük 120 doları tutturmuş olan ülkeleri yakalamak. 2028 yılı için hedefimiz 90 milyon turist, 100 milyar dolar turizm geliri. Bu hedefe uygun adımlarla ilerliyoruz. Buna yönelik çok ciddi çalışma yapılıyor. TGA'nın önemli çalışmaları var. 2024 turizm sezonunun geçen seneye göre çok daha iyi olmasını bekliyoruz. Çevremizde Rusya- Ukrayna'nın savaş halinin, İsrail- Filistin geriliminin devam etmesi turizmi olumsuz etkiliyor. Tüm bunlara rağmen Cumhuriyet'imizin 100. yılında, 2023'te elde ettiğimiz başarı çok gurur verici, muhteşem bir performans. 2024'ün daha iyi geçmesi için sektör olarak çalışmalara başladık."

"2024'te en az yüzde 15 büyüme bekliyoruz"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Hakan Saatçioğlu da 2017'de 65 dolar civarında olan kişi başı turizm gelirini iyi pazarlama, TGA'nın rasyonel çalışmasıyla 100 dolara kadar çıkararak, herkesin bütçelemiş olduğu rakamı yakaladığını bildirdi.

Yılın ilk turizm fuarının Londra'da olacağını dile getiren Saatçioğlu, "Analizlere baktığımızda Türkiye'ye ciddi talep var. Rakiplerine fark yaratıyor. 2024'te en az yüzde 15 büyüme bekliyoruz." dedi.