Kumluca Ortaköy'de 6 mahalleyi bağlayan grup yolu asfaltlanıyor - Son Dakika
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Kumluca Ortaköy'de 6 mahalleyi bağlayan grup yolu asfaltlanıyor

02.09.2022 11:31

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in Kumluca ziyaretinde yapma sözü verdiği Ortaköy Mahallesi grup yolunda çalışma başladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in Kumluca ziyaretinde yapma sözü verdiği Ortaköy Mahallesi grup yolunda çalışma başladı. 6 mahalleyi bağlayan ve yoğun olarak kullanılan grup yolu asfaltlanıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların konforlu ulaşımı için çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri Kumluca ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde 7 kilometrelik grup yolunda sathi asfalt çalışması yapıyor.

Alt yapısı hazırlandı

Grup yolunun mevcut asfaltı zamanla deforme olduğu için önce iş makineleriyle söküldü. İhtiyaç duyulan bölgelere büz koyan ekipler mevcut büz ağızlarını ve şarampolleri temizledi. Dar bölgelerde de genişletme çalışması yapan ekipler, yolun alt yapısını hazırladı. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, ara vermeden 7 kilometrelik grup yolunda sathi asfalt çalışması başlattı.

Kumluca Ortaköy Mahalle Muhtarı Halime Kaya, grup yolunun yoğun olarak kullanıldığını belirterek, "Yolumuz 6 mahalleyi birbirine bağlıyor. Zamanla yolda bozulmalar oldu. Muhittin Başkanımın mahallemize yaptığı ziyarette yolu yapma sözünü kendisinden aldık. Bugün asfalt çalışmalarını tamamlıyoruz. Şahsım ve mahallelim adına Muhittin Başkanıma ve ekibine çok teşekkür ederim" dedi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muhittin Böcek, Antalya, Kumluca, Yerel, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kumluca Ortaköy'de 6 mahalleyi bağlayan grup yolu asfaltlanıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kumluca Ortaköy'de 6 mahalleyi bağlayan grup yolu asfaltlanıyor - Son Dakika
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