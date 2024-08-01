Antalya Büyükşehir Belediyesi Güneş Okulu Projesi ile Gençlere Uygulamalı Eğitimler Veriyor - Son Dakika
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Ekonomi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Güneş Okulu Projesi ile Gençlere Uygulamalı Eğitimler Veriyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Güneş Okulu Projesi ile Gençlere Uygulamalı Eğitimler Veriyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü Güneş Okulu Projesi kapsamında 170 gence güneş panelleri kurulumu, bakımı ve onarımı eğitimleri veriliyor. Proje, Avrupa Birliği ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı destekli NEET PRO programı ile hayata geçirildi.

01.08.2024 12:24  Güncelleme: 12:28
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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, Güneş Okulu Projesi kapsamında uygulamalı eğitimler başladı. 170 gencin eğitim alacağı proje kapsamında, katılımcı gençlere güneş panelleri kurulumu, bakımı ve onarımı eğitimleri veriliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yürütücüsü olduğu, Avrupa Birliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı destekli 'Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlere Yönelik İşgücü Piyasası Destek Programı Operasyonu Hibe Programı' (NEET PRO) kapsamında hayata geçirilen 'Güneş Okulu' projesinde katılımcı gençler uygulamalı eğitimlere başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezinde kurulan alanda 170 gence uygulamalı eğitim veriliyor.

Uygulamalı mesleki eğitimler

12 gün sürecek eğitimlerde katılımcılara Güneş Panelleri ve Fotovoltaik Sistemleri Kurulumu, Bakımı ve Onarımı kursu verilecek. Yenilenebilir enerji alan öğretmeni Bayram Alioğlu, sektöre nitelikli eleman kazandırma hedefiyle eğitimlere başladıklarını söyleyerek, "İki grup halinde 12 gün sürecek mesleği eğitimlere başladık. Alanda beş tane santral istasyonu kuruldu. Eğitmenler tarafından düzleme, şıngıl çatı, kiremit çatı, ahşap ve konstrüksiyon üzerine yapılan panel montajı uygulamaları gösteriliyor. Öğrencilerin el becerilerini geliştirerek, sektöre yeteneklerini sergileyebilecekleri nitelikli eleman kazandırmak istiyoruz" dedi.

170 genç 12 gün eğitim alacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi AB İlişkileri ve Proje Şube Müdürü Güliz Yaman da 15-29 yaş aralığında gençlerin yenilenebilir enerji sektöründe istihdam edilebilmesi için başlatılan projede teorik eğitimin ardından uygulamalı eğitimlere başlanıldığını belirterek, "Uygulamalı eğitimleri de başarıyla tamamlayan gençlere üniversite onaylı sertifika verilecek. Gençlerimizin buradan nitelikli eleman olarak yetişerek, temiz enerji sektöründe istihdama katılmaları için çalışıyoruz" diye konuştu.

"GES sektöründe ilerlemek istiyorum"

Proje kapsamında eğitimlere katılan 29 yaşındaki Melek Çelik, "Çocuğumla ilgilendiğim için uzun süredir çalışma hayatından uzaktım, tesadüfen bu projeyi gördüm ve ilgimi çekti. Kendimi farklı alanlarda geliştirmek istedim ve başvurdum. Online eğitim ve sınavlardan sonra uygulamalı eğitim almaya hak kazandım. Bu sektörde bilgi ve tecrübe kazanıp ilerlemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Proje, gençler için iyi fırsat"

'Güneş Okulu' projesinin gençler için iyi bir fırsat olduğuna dikkat çeken katılımcı öğrencilerden Şerife Bera Ertekin, şunları söyledi: "Büyükşehir Belediyesi bizleri GES sektöründeki firmalarla buluşturdu ve iş koşulları hakkında bilgi aldık. Güneş Okulu hem okumayan hem de iş bulamayan gençler için iyi bir fırsat, bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Eğitimi tamamlayınca sektördeki firmalarla görüşme yapıp işe başlamak istiyorum." - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Antalya Büyükşehir Belediyesi Güneş Okulu Projesi ile Gençlere Uygulamalı Eğitimler Veriyor - Son Dakika

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