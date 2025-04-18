Antalya'da Araç Sayısı 1.5 Milyonu Aştı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Antalya'da Araç Sayısı 1.5 Milyonu Aştı

Antalya\'da Araç Sayısı 1.5 Milyonu Aştı

TÜİK verilerine göre Antalya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 1.5 milyonu geçti, Isparta ve Burdur'da da artış var.

18.04.2025 12:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıt sayısı 1 milyon 594 bin 194 olurken, Isparta'da bu rakam 231 bin 777, Burdur'da ise 176 bin 758'e ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Mart ayı Motorlu Kara Taşıtları verilerini açıkladı. Mart ayında Türkiye genelinde 195 bin 682 taşıt trafiğe kaydedilirken, toplam kayıtlı araç sayısı 31 milyon 788 bin 619'a ulaştı. Antalya, Isparta ve Burdur'daki rakamlar ise bölgedeki taşıt yoğunluğunun arttığını ortaya koydu.

Antalya'da araç sayısı 1,5 milyonu aştı

Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden Antalya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 1 milyon 594 bin 194 olarak açıklandı. Özellikle yaz sezonuna hazırlık sürecinde artan taşıt sayısı, bireysel kullanımın ve turizm sektörünün etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Isparta'da 231 bin araç yollarda

Göller Yöresi'nin önemli şehirlerinden Isparta'da da taşıt trafiği artmaya devam ediyor. Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 231 bin 777 olarak kaydedildi. Tarım ve öğrenci kenti kimliğiyle dikkat çeken şehirde, bireysel taşıt kullanımında artış yaşandığı gözlemlendi.

Burdur'da taşıt sayısı 176 bini geçti

Mart ayı sonu itibarıyla Burdur'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 176 bin 758'e ulaştı. Bölgedeki kırsal yapının etkisiyle traktör ve kamyonet gibi araçların öne çıktığı kentte, bireysel araç edinme eğiliminin devam ettiği görüldü. - ANTALYA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Yerel Haberler, Otomobil, Isparta, Türkiye, antalya, Ekonomi, Ulaşım, trafik, Burdur, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antalya'da Araç Sayısı 1.5 Milyonu Aştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail askerleri Batı Şeria’da 2 Filistinliyi öldürdü İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü
Eşini 15 bıçak darbesiyle öldüren sanık: 1 kez bıçakladım, diğer bıçak yaralarını hatırlamıyorum Eşini 15 bıçak darbesiyle öldüren sanık: 1 kez bıçakladım, diğer bıçak yaralarını hatırlamıyorum
Antalya’da muz bahçesinde çıkan yangın 5 saatin sonunda kontrol altına alındı Antalya'da muz bahçesinde çıkan yangın 5 saatin sonunda kontrol altına alındı
Tuzla’da park halindeki cipte yangın: 6 araç kullanılamaz hale geldi Tuzla'da park halindeki cipte yangın: 6 araç kullanılamaz hale geldi
Şişli’de İş Yerinde Yangın: 1 Yaralı Şişli'de İş Yerinde Yangın: 1 Yaralı
Suları çekilen Porsuk Çayı’na balıklama atladı Suları çekilen Porsuk Çayı'na balıklama atladı
ABD, Çin gemilerinden ücret almak için harekete geçti ABD, Çin gemilerinden ücret almak için harekete geçti
ABD, Husilerin kontrolündeki limanı vurdu 38 kişi hayatını kaybetti ABD, Husilerin kontrolündeki limanı vurdu! 38 kişi hayatını kaybetti
Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir
9 gollü çılgın maç Manchester United’tan tarihi geri dönüş 9 gollü çılgın maç! Manchester United'tan tarihi geri dönüş
Rasim Ozan Kütahyalı’nın avukatından “masumiyet karinesi“ vurgusu Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatından "masumiyet karinesi" vurgusu

21:05 Lisede skandal olay Müdür yardımcısı elinde tüfekle sınıfa girdi Lisede skandal olay! Müdür yardımcısı elinde tüfekle sınıfa girdi
20:18 Ankara’da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı Ankara'da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı
19:37 Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı
19:28 İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı
17:45 DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder’in durumu stabil DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder'in durumu stabil
09:25 Dünyaevine giren Aleyna Dalveren’e düğünde altın yağdı Dünyaevine giren Aleyna Dalveren'e düğünde altın yağdı
09:08 Pankart krizi sürüyor Başhekim kürsüye geldi, öğrenciler salonu terk etti Pankart krizi sürüyor! Başhekim kürsüye geldi, öğrenciler salonu terk etti
09:00 Boupendza’nın anısını hiçe saydılar Takım arkadaşlarının gol sevinci izleyenleri hayrete düşürdü Boupendza'nın anısını hiçe saydılar! Takım arkadaşlarının gol sevinci izleyenleri hayrete düşürdü
08:59 Bakan Yerlikaya: 6 suç örgütü üyesi 158 kişi yakalandı Bakan Yerlikaya: 6 suç örgütü üyesi 158 kişi yakalandı
08:50 Avrupa Birliği’nden Arap ülkesine vize muafiyeti Avrupa Birliği'nden Arap ülkesine vize muafiyeti
08:50 Çiftçilere 5,9 Milyar Lira Destek Ödemesi Çiftçilere 5,9 Milyar Lira Destek Ödemesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2025 21:30:37. #7.13#
SON DAKİKA: Antalya'da Araç Sayısı 1.5 Milyonu Aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement