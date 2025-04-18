Antalya'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıt sayısı 1 milyon 594 bin 194 olurken, Isparta'da bu rakam 231 bin 777, Burdur'da ise 176 bin 758'e ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Mart ayı Motorlu Kara Taşıtları verilerini açıkladı. Mart ayında Türkiye genelinde 195 bin 682 taşıt trafiğe kaydedilirken, toplam kayıtlı araç sayısı 31 milyon 788 bin 619'a ulaştı. Antalya, Isparta ve Burdur'daki rakamlar ise bölgedeki taşıt yoğunluğunun arttığını ortaya koydu.

Antalya'da araç sayısı 1,5 milyonu aştı

Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden Antalya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 1 milyon 594 bin 194 olarak açıklandı. Özellikle yaz sezonuna hazırlık sürecinde artan taşıt sayısı, bireysel kullanımın ve turizm sektörünün etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Isparta'da 231 bin araç yollarda

Göller Yöresi'nin önemli şehirlerinden Isparta'da da taşıt trafiği artmaya devam ediyor. Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 231 bin 777 olarak kaydedildi. Tarım ve öğrenci kenti kimliğiyle dikkat çeken şehirde, bireysel taşıt kullanımında artış yaşandığı gözlemlendi.

Burdur'da taşıt sayısı 176 bini geçti

Mart ayı sonu itibarıyla Burdur'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 176 bin 758'e ulaştı. Bölgedeki kırsal yapının etkisiyle traktör ve kamyonet gibi araçların öne çıktığı kentte, bireysel araç edinme eğiliminin devam ettiği görüldü. - ANTALYA