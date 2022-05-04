Antalya'da bayram tatili bereketi: Doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da bayram tatili bereketi: Doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı

04.05.2022 14:12
Antalya'da bayram tatili bereketi: Doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı

Antalya'da bayram tatili nedeniyle iç piyasadaki hareketlilik otellerdeki doluluk oranını yüzde 80'e ulaştırdı.

Antalya'da bayram tatili nedeniyle iç piyasadaki hareketlilik otellerdeki doluluk oranını yüzde 80'e ulaştırdı. Tatilin kısa olmasına karşın rakamların beklentinin üzerinde gerçekleştiğini kaydeden turizmciler, pandeminin gündemden düşmesiyle bayram tatilinin çakışmasının tatil tüketicisinde çifte bayram psikolojisi oluşturduğunu söyledi.

Ramazan Bayramı nedeniyle hareketlilik yaşanan turizm kenti Antalya'da otellerdeki doluluk oranları yüzde 60 ila 80 arasında gerçekleşti. 3 günlük bayram tatilinin hafta sonuyla birlikte 5 gün oluşu, pandemi nedeniyle uzun süredir tatillerini erteleyen vatandaşların adresini Antalya yaptı. Otellerin toplam kapasitesinin yüzde 30 ila 50'si iç pazarla, geri kalan yüzde 30'luk kısmı ise yabancı pazardan gelen turistlerle doldu. Kısa olmasına karşın yaşanan hareketlilik turizmcileri sevindirirken, talepteki sebep ise Covid-19'un gündemden düşmesi ve insanlardaki birikmiş tatil özlemi olarak görülüyor.

"3 güne göre iyi"

Bayram tatillerindeki talep artışının tatil uzunluğuyla bağlantısı olduğunu ifade eden Nirvana Hotels'in Group CEO'su Korhan Alşan, bu yıl 9 gün beklenen tatilin resmi olarak 3 günde kalması ile okulların açık oluşunun, daha yüksek olacak bir talebi düşürdüğüne dikkat çekti. Buna rağmen otellerde iç pazarda hareketlilik yaşandığına işaret eden Alşan, "Otellerin toplam kapasitelerinin yüzde 30-50 iç pazarla dolmuş oldu. Geri kalan kapasitenin de yüzde 30 civarı yabancı pazarlarla doldu. Bu noktada genel olarak Antalya bölgesi için yüzde 60-80 arası doluluklara ulaştı. Yine de 3 güne göre iyi" dedi.

"Çifte bayram psikolojisi oluşturdu"

Pandeminin gündemden düşmesinin oluşan hareketlilikte etkilş olduğunu aktaran Alşan, "Daha sezon yeni yeni açılıyor. Bu dönemde normalde iç pazarda talep olmuyor. Kısa bir tatile göre beklentimin üzerinde gördüm. Bunun sebebini Covid-19'un gündemden düşmesine bağlıyorum. Coivd-19'un gündemden düşmesiyle bayram tarihinin çakışması, tatil tüketicisinde çifte bayram psikolojisi oluşturdu. İnsanlarda birikmiş bir özlemi vardı. Bu sevindirici ve güzel bir gelişme" ifadelerini kullandı.

"2019 rezervasyonlarının ilerisinde seyrediyor"

Alşan, yaz tatili için iç pazardaki rezervasyonların sürdüğünü de belirterek, "Rezervasyonlar 2019 yılının bile yüzde 10 ila yüzde 20 üzerinde seyrediyor. Bu da son derece önemli ve güzel gelişme" diye konuştu.

"Sezon için ciddi bir başlangıç oldu"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Akdeniz Bölge Temsil Kurulu (BTK) Başkanı Ferit Turgut ise, vatandaşların tatil dönemini iyi kullandıklarını söyledi. Antalya'da otel ve pansiyonlardaki doluluğun yüksek olduğunu belirten Turgut, "Sadece turizmciler değil tüm sektörler pay alıyor. Sezon için ciddi bir başlangıç oldu. Herkese moral oldu" dedi. - ANTALYA

Antalya'da bayram tatili bereketi: Doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı
Antalya'da bayram tatili bereketi: Doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı
Antalya'da bayram tatili bereketi: Doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı
Antalya'da bayram tatili bereketi: Doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı
Antalya'da bayram tatili bereketi: Doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı
Antalya'da bayram tatili bereketi: Doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı

YORUMLAR
500
Son dakika haber | Sokak ortasında kadını darp eden saldırgana ikinci gözaltının ardından adli kontrol kararı Son dakika haber | Sokak ortasında kadını darp eden saldırgana ikinci gözaltının ardından adli kontrol kararı 2 Yıl aradan sonra geleneksel köyde bayramlaşma geleneği yeniden başladı 2 Yıl aradan sonra geleneksel köyde bayramlaşma geleneği yeniden başladı

Koronavirüs, Antalya, Bayram, Tatil, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Antalya'da bayram tatili bereketi: Doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı - Son Dakika


Son Dakika
14:13 Kars'ta yaylada kaybolan 12 yaşındaki Tarık, 67 saat sonra uyurken bulundu
13:48 Rusya, 9 Mayıs'taki Zafer Bayramı kutlamalarında "Ukraynalı savaş esirlerini Kızıl Meydan'da teşhir edecek" iddiası
13:41 Santi Mina, cinsel istismar suçlamasından 4 yıl hapse mahkum edildi
13:40 Yeşilçam'ın sarışın bombası Sevtap Parman'ın son hali görenleri şaşırttı
13:36 Trabzonspor şampiyonluk kutlamaları İstanbul'da Yenikapı'da devam edecek: Tarih 8 Mayıs!
13:32 Yeşil alan ilan edilen mahalleye bayramlaşmaya gitti, protestoyla karşılandı: AK Partili Beykoz belediye başkanına tepki
13:20 Eski MHP milletvekili Sinan Oğan'dan, İçişleri Bakan Yardımcısı'na: Suriyeli!
13:13 Annesi ile birlikte yaşayan adamı göğsünden bıçaklayarak öldürdü
13:11 Elon Musk'ın yeni planı: Twitter iş insanlarına ve hükümet çalışanlarına ücretli olacak
12:38 Rusya'nın müttefiki Belarus'tan savaşa hazırlık gibi tatbikat: Putin ve Lukaşenko dün görüşmüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2022 14:27:46. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da bayram tatili bereketi: Doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement