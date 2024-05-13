Antalya'da Gayrimenkul Alımı Azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

Antalya'da Gayrimenkul Alımı Azaldı

Antalya\'da Gayrimenkul Alımı Azaldı

Antalya Emlakçılar, Oto Galericileri ve İş Takipçileri Odası Başkanı İsmail Çağlar, Rusya-Ukrayna savaşının başladığı 2022 yılının ardından adeta Rus ve Ukraynalı vatandaşların akınına uğrayan Antalya'da gayrimenkul alımının azaldığına yönelik açıklamalarda bulundu. Yabancı yatırımcının 2022'de 22 bin 17 adet olan gayrimenkul alımı, 2023'te yüzde 41 oranında azaldı ve 12 bin 901'e geriledi. Antalya'da yaşanan göç, şehirde emlak fiyatının artmasına neden olurken, yabancı vatandaşların birbiriyle yaptığı ticaret Türk esnafın tepkisini çekiyor.

13.05.2024 14:39
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Antalya Emlakçılar, Oto Galericileri ve İş Takipçileri Odası Başkanı İsmail Çağlar, Rusya- Ukrayna savaşının başladığı 2022 yılının ardından adeta Rus ve Ukraynalı vatandaşların akınına uğrayan Antalya'da gayrimenkul alımının azaldığına yönelik açıklamalarda bulundu. Çağlar, "Savaş stabilize olduktan sonra bazı vatandaşlar ülkelerine döndü. Antalya, pandemiden önce emekli şehriydi fakat şu an fiyatlar çok yüksek. Orta kesimde olan yabancılar memleketlerine göç etti" dedi.

Tüm dünyada yaşanan ekonomik kriz, Antalya'da yaşayan yerleşik yabancıların da göç etmesine neden oluyor. Yabancı yatırımcının 2022'de 22 bin 17 adet olan gayrimenkul alımı, 2023'te yüzde 41 oranında azaldı ve 12 bin 901'e geriledi. Rusya-Ukrayna savaşı ve pandeminin etkisiyle Antalya'ya yaşanan göç, şehirde emlak fiyatının artmasına neden olurken, yabancı vatandaşların birbiriyle yaptığı ticaret Türk esnafın tepkisini çekiyor.

Orta kesimde olan yabancılar göç ediyor

Antalya Emlakçılar, Oto Galericileri ve İş Takipçileri Odası Başkanı İsmail Çağlar, Antalya'nın iklimi ve coğrafi yapısı nedeniyle hep göç aldığını ama pandemi ve savaşın etkisiyle göç sayısının üçe dörde katlandığını dile getirdi.

Çağlar, "Rus ve Ukraynalı vatandaşlar, Türkiye'ye gelip hem ikametgah hem çok fazla ev aldı. Savaş stabilize olduktan sonra bazı vatandaşlar ülkelerine döndü. Antalya pandemiden önce emekli şehriydi fakat şu an fiyatlar çok yüksek. Yeme içme dahil tüm fiyatlar fahiş oranda arttı. Bununla birlikte orta kesimde olan yabancılar memleketlerine göç etti. Son 10 yıldır Antalya'da yabancılara yaklaşık 350-400 bin konut satıldı. Yabancılar için, konut aldıktan sonra 3 yıl satmama şartı var, 3 yıl sonunda da aynı ırktan oldukları insanlara fahiş fiyatta sattılar. Tabiri caizse hepsi kaçak emlakçı oldu. Döviz giriyor derken, Antalya'da ev fiyatları 1-3 milyon arasında diye düşünürken, evler 3 milyondan satılmaya başlandı. 15-20 milyona kadar gidiyor" dedi.

"Antalya'daki emlakçılar iş yapamıyor"

Başkan İsmail Çağlar, yabancı vatandaşların yaptığı ticarete yönelik denetleme yapılmasını talep etti. Çağlar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aldıkları ev için 3 yıl satmama şartı 10 yıla yükseltilebilir. Ev alıyor, 3 yıl sonra vatandaş oluyor. Vatandaşlık yerine ikametgah verilebilir. Bizim emlakçımızın yüzde 2 komisyon hakkı var, yabancıların emlakçıları vergisiz olarak yüzde 15 komisyon alıyor. Kendi aralarında üç bin kişilik WhatsApp grubu kurmuşlar, kendi içlerinde ev araba alıp satma, kiraya verme, araba kiralama gibi birçok işe girişiyorlar. Bu işlerin devletimize vergisi yok. Kendi içlerinde alıp satıyorlar, 5-6 tane ev almışlar. Bu evleri fahiş fiyata kiraya veriyorlar. Hızlı bir şekilde denetlenmeleri lazım. Bizden kazandıkları dövizleri hızlı bir şekilde dışarı aktarırken, Antalya'daki emlakçılar iş yapamıyor." - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Antalya'da Gayrimenkul Alımı Azaldı - Son Dakika

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