Antalya'da Kadın Kooperatifleri Projesi İmzalandı

20.08.2025 10:48  Güncelleme: 10:50
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen proje ile Antalya'daki kadın kooperatiflerinin üretim gücü arttırılacak, markalaşma ve ihracat alanlarında destek sağlanacak.

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) tarafından yürütülen 2025 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan " Antalya'da Coğrafi İşaretler ve Yöresel Ürünler Kadın Kooperatifleri Eliyle Dünyaya Açılıyor" başlıklı projenin sözleşmesi imzalandı.

Antalya'da sınırlı pazarlama imkanları ile faaliyetlerini sürdüren gıda ve el sanatlarına dayalı yöresel ürünler üreten kadın kooperatiflerinin belediyeler tarafından tahsis edilen satış mağazalarında, yerel pazarlarda veya sosyal medya kanallarında ürünlerini tüketiciye ulaştırabildikleri ve kooperatiflerin KOOP-DES destekleriyle sağlanan makineleri tam kapasite kullanamadıkları tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), 2025 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında "Antalya'da Coğrafi İşaretler ve Yöresel Ürünler Kadın Kooperatifleri Eliyle Dünyaya Açılıyor" başlıklı projeyi hayata geçirdi. Projenin sözleşmesi, BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler ile Antalya Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan arasında imzalandı. Projeyle Antalya'da faaliyet gösteren kadın kooperatiflerinin üretim gücünün markalaşma, pazarlama ve mikro ihracat alanlarında geliştirilmesi hedefleniyor.

16 üye ve çalışan eğitim alacak

Hayata geçirilen projeyle 8 pilot kadın kooperatifinde toplam 16 üye ve çalışan, pazarlama, dijital satış ve mikro ihracat konularında kapsamlı danışmanlık hizmeti alacak. Yüz yüze eğitimler, çevrimiçi oturumlar ve ihtiyaç analizi raporlarını kapsayan proje sonunda her kooperatif için özel Pazarlama Stratejisi Raporu hazırlanacak ve Danışmanlık Sonuç Raporu ile tüm sürecin çıktıları kayıt altına alınacak. Kooperatifler için satış ve pazarlama networkü oluşturularak, ihracat ağlarının kurulması amacıyla satış kontaklarının geliştirilmesine yönelik eylemlerde bulunulacak.

"Kadın emeği ekonomik güce dönüşecek"

Projenin yalnızca bir eğitim desteği olmadığını, bölgenin kültürel mirasını ekonomik değere dönüştüren stratejik bir adım olduğunu vurgulayan BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler, "Antalya'daki kadın kooperatifleri, coğrafi işaretli ve yöresel ürünlerin geleceği açısından kritik öneme sahip. Biz bu projeyle kooperatiflerimizin üretim gücünü sadece korumuyor, aynı zamanda markalaştırıyor ve onları uluslararası pazarlara açıyoruz. Böylece kadın emeği ekonomik güce dönüşüyor ve sürdürülebilir bir model ortaya çıkıyor" dedi.

"Kooperatiflerimizi daha güçlü kılacağız"

Antalya Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan ise proje sayesinde kadın kooperatiflerinin ihracat yolunda daha sağlam adımlar atacağını belirterek, "Ticaret İl Müdürlüğü olarak kooperatiflerimizin kuruluşundan denetimine kadar pek çok alanda yanındayız. Ancak pazarlama ve ihracat gibi uzmanlık gerektiren alanlarda profesyonel desteğe ihtiyaç duyuyorduk. BAKA desteğiyle bu eksikliği giderecek, kooperatiflerimizi daha güçlü kılacağız" ifadelerini kulandı.

Kadın emeğine dayalı yöresel ve kültürel ürünlerin ulusal ve uluslararası pazarlarda daha görünür olmasını sağlayacak olan projeyle Antalya'nın coğrafi işaretli ve yerel ürünleri hem ekonomik katma değer oluşturacak hem de kültürel belleğin korunmasına katkı sağlayacak. Proje sonunda hazırlanacak raporlar, kadın kooperatiflerinin geleceğe yönelik gelişim stratejileri için yol gösterici olacak ve bölgedeki sosyal ve ekonomik kalkınmaya ivme kazandıracak. - ANTALYA

Kaynak: İHA

antalya, Son Dakika

