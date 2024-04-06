Türkiye'nin örtü altı üretim merkezi Antalya'da, karpuz hasadına başlandı.
Serik ilçesi Dikmen Mahallesinde yetiştirilen karpuzun seradan çıkış fiyatı kilosu 23 ile 25 TL arasında değişiyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi ile erken başlanan karpuzların hasadına başlandı.
Ocak ayında ekilen yerli karpuzların aroması ve tadıyla İran karpuzuna karşı rekabet edebilecek güçte olduğunu anlatan tüccar Kasım Yaşar, "Karpuz hasadımız başladı. Hasat için meyvemizin günü geldi. Paramız dışarıya gitmemesi için üreticilerimiz bu ürünü yetiştirmiş. Hasadını yaptığımız karpuzları Ankara'ya göndereceğiz. İç piyasada her yere hizmet veriyoruz. Karpuzların aroması, tadı çok güzel. Vatandaşımız, İran karpuzu yerine yerli malımız olan karpuzları tercih etsin. Türkiye'nin malı kendine yeter" dedi.
Karpuzumuzun kilogram fiyatının 23 - 25 lira arasında olduğunu aktaran Yaşar, "İlk hasadımızda 1 dönümde ortalama yaklaşık 4 ton kırım yapacağız. Haftaya yine bu şekilde hasada devam edeceğiz. Burası yaklaşık 6 dönüm bir sera. Üreticimiz Ocak ayında üretime başlamış ve yaklaşık 3 ay sonra da hasada başlandı" şeklinde konuştu. - ANTALYA
Son Dakika › Ekonomi › Antalya'da Karpuz Hasadı Başladı - Son Dakika
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara ve İzmir'deki iki tohum gen bankasında Türkiye'nin bütün zenginliklerini oluşturan bitki örtüsüne ait tohumların tasnif ve analiz edildiğini belirtti. Ankara'daki Türkiye Tohum Gen Bankası dünyanın üçüncü büyük gen bankası durumunda olup, 120 bin genetik materyali koruma altında tutuyor. Banka, Türkiye'nin tohumculuğuna katkıda bulunan akademik camianın araştırmalarına da ışık tutuyor.
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği olağan meclis toplantısı, Kaymakam Büşra Güllü Özpınar başkanlığında yapıldı. Toplantıda, 2023 yılı kesin hesap cetvellerinin karara bağlanması görüşüldü. İl Genel Meclis üyeleri, ilgili daire amirleri ve köy muhtarları da toplantıya katıldı.
İzmir'de arıcılık yapan Fahri Yaşar, iklim değişikliği ve artan sıcaklıklar nedeniyle arı rotasını sürekli değiştirmek zorunda kalıyor. Yaşar, arılarını farklı coğrafyalara götürerek verimliliği artırmaya çalışıyor. Ancak son yıllarda yaşanan hava değişimleri ve sıcaklıkların artması, arı ölümleri ve üretimde düşüşlere neden oluyor. Yaşar, iklim değişikliği nedeniyle güzergahlarını değiştirmek zorunda kaldıklarını ve daha önce uzun süre konakladıkları bölgelerde bile artık kısa sürelerde verim alamadıklarını belirtiyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında başlatılan 'Okuldaki Çiftlik' projesi kapsamında Kütahya Atakent İlköğretim Okulunda 60 metrekare sera, kümes ve meyve bahçesi kurulacak. Proje ile çocukların tarım, orman, doğa ve doğal yaşam konularında farkındalık oluşturulması ve bilinçlenmeleri hedefleniyor.
Edirne, Türkiye'nin önde gelen yağlık ayçiçeği üretim merkezlerinden biri olarak biliniyor. Havaların ısınması ve toprağın tava gelmesiyle birlikte çiftçiler, ayçiçeği tohumlarını toprakla buluşturuyor. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, ayçiçeği ekimini erken yaparak yaz aylarında etkili olan kuraklıktan kaçınmayı hedeflediklerini belirtti. Edirne'de geçen yıl 1 milyon 294 bin 200 dekarlık alanda 257 bin 651 ton ayçiçeği üretildi ve bu miktarla Türkiye'nin toplam ayçiçeği üretiminin yüzde 13'ünü gerçekleştiren Edirne, birinci sırada yer aldı.
Kilisli çiftçiler, yeni sezon hazırlıkları kapsamında domates fidelerini Polateli, Musabeyli ve Elbeyli ilçelerindeki bereketli topraklara dikmeye başladı. Ramazan ayında gerçekleşen dikimlerle birlikte, Kilis'in domates üretimi için umutlar arttı.
Sizin düşünceleriniz neler ?