Antalya'da Karpuz Üreticisi Zor Durumda - Son Dakika
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Ekonomi

Antalya'da Karpuz Üreticisi Zor Durumda

Antalya\'da Karpuz Üreticisi Zor Durumda
30.07.2025 11:31
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Don ve dolu nedeniyle karpuzlar tarlada kaldı; üretici ithalat tehdidiyle karşı karşıya.

ANTALYA'da yaşanan don, dolu ve fiyat krizi, karpuz üreticisini zor durumda bıraktı. Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Top, "Karpuzlar tarlada kaldı, zarar eden üretici gelecek yıl karpuzdan uzak durabilir. Bu da ithalatı tetikleyebilir" dedi.

Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Top, 2025 yılının başından itibaren hava koşullarının üreticiler için oldukça zorlu geçtiğini belirterek, "Belki de son 25-30 yılın en uzun ve soğuk kışını yaşadık. Ardından gelen bahar aylarında geniş bir bölgede ciddi zararlar meydana geldi. Sera alanlarında, meyve bahçelerinde, zeytin dahil pek çok üründe kayıplar yaşandı" diye konuştu.

Antalya'nın Aksu, Serik, Abdurrahmanlar ve Manavgat bölgelerinde dolunun iki kez etkili olduğunu ve karpuzda ciddi zararlara neden olduğunu anlatan Top, "Bazı tarlalar tamamen sürülmek zorunda kaldı. Buna rağmen geride kalan üretimden biraz gelir elde edilir umudundaydık. Ancak anlam veremediğimiz bir şekilde fiyatlar çok düştü. O kadar düştü ki bedava verseniz bile alacak kimse çıkmadı. Yüzlerce dekar alanda karpuzlar hiç toplanmadan tarlada kaldı" ifadelerini kullandı.

Bu yıl yaşanan kayıpların gelecek sezonu da etkileyeceğini vurgulayan Top, "Zarar eden üretici karpuz ekmeyecek. Önümüzdeki yıl karpuz üretimi azalabilir. Bu da fiyatların yükselmesine ve ithalatın artmasına neden olabilir. Zaten İran ve Suriye üzerinden gelen karpuzlar vardı, bu girişler daha da artabilir" dedi.

ÜRETİCİYE GEÇİCİ SATIŞ DESTEĞİ ÖNERİSİ

Devletin ve yerel yönetimlerin geçici de olsa üreticiye destek vermesi gerektiğini belirten Ali Top, "Karpuzlar tarlada çürürken pazarda hala 20-25 liradan satıldığını görüyoruz. Büyükşehir Belediyesi, eskiden olduğu gibi mahalle aralarına geçici karpuz satış tezgahları kurabilir. Belediyeler üreticiden 5 liraya alıp halka 2-3 liradan ulaştırarak hem zararı azaltabilir hem de halkı ucuz karpuzla buluşturabilir" diye konuştu.

Üreticilerin yalnız bırakılmaması gerektiğine vurgu yapan Top, "Üretici sadece iyi günde hatırlanmamalı. Zor günlerinde de yanında olmak gerekir. Tarım stratejik bir sektör ve üretmeyen toplumlar tüketim toplumuna dönüşür. Bu da uzun vadede ülke açısından ciddi risk oluşturur. Çözüm üretmek için hep birlikte çaba göstermeliyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Antalya'da Karpuz Üreticisi Zor Durumda - Son Dakika

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