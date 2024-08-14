Antalya\'da Kayıtsız Yabancı Emlakçılar Vergiden Kaçıyor

Ekonomi

Antalya Emlakçılar Odası Başkanı İsmail Çağlar, esnaf odasına kayıtlı yabancı 20 kişi bulunurken, kayıtsız 2 bin yabancının emlak sektöründe faaliyet gösterdiğini söyledi. Çağlar, "Bir an önce denetlenmeleri lazım. Bizim esnafımız yüzde 2 komisyon alırken, onlar yüzde 10-15 komisyon alıyor. Aldıkları para, vergi ödemeden direkt kendi ceplerine giriyor" dedi.

Türkiye genelinde konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,0 artarak 127 bin 88 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasında 3'üncü sırada yer alan Antalya'da 2024 yılı Temmuz ayında 3 bin 990'ı ikinci el satış olmak üzere toplam 6 bin 659 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışları ise Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,1 azalarak, 2 bin 350 oldu. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasında 878 satış ile Antalya birinci sırada bulunurken, 752 satış ile ikinci sırada İstanbul ve 218 satış ile üçüncü sırada Mersin yer aldı.

"Devletimize vergi ödemiyorlar"

Antalya'da konut satışı artarken kayıtlı olan ve olmayan emlakçılar arasındaki sorun, çığ gibi büyüyor. Antalya Emlakçılar ve İş Takipçileri Oto Galerisi Esnaf Odası (ANEKO) Başkanı İsmail Çağlar, denetleme çağrısını yineledi. Çağlar, "İlan sitelerindeki denetlemeler kimlik doğrulamayla başladı, yetkisiz kimse giremeyecek. Fakat sosyal medya uygulamaları ve WhatsApp üzerinden yabancı vatandaşlar ev ve araç alıp satıyor, kiraya veriyor. Vergiden kaçıyorlar, devletimize vergi ödemiyorlar. Burada çok fazla sirkülasyon var, bunun bir an önce denetlenmesinin ve önüne geçilmesinin gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

"Aldıkları para, vergi ödemeden kendi ceplerine giriyor"

Antalya Emlakçılar ve İş Takipçileri Oto Galerisi Esnaf Odası'na kayıtlı 20 civarı yabancı bulunurken, en az 100 katı yabancının kayıtsız alım satım işi yaptığının altını çizen Çağlar, şöyle devam etti:

"Odamıza kayıtlı az sayıda İranlı, Rus ve Ukraynalı vatandaş bulunuyor, yaklaşık 20 kişi civarında kayıtlı kişi var. Bunun dışında alım satım yapan en az 2 bin kişi var. Denetlenmeleri lazım, çok büyük iş yapıyorlar. Bizim esnafımız yüzde 2 komisyon alırken, onlar yüzde 10-15 komisyon alıyor. Aldıkları para, vergi ödemeden direkt kendi ceplerine giriyor." - ANTALYA