Antalya'da Konut Dolandırıcılığı Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Antalya'da Konut Dolandırıcılığı Artıyor

Antalya\'da Konut Dolandırıcılığı Artıyor
07.08.2025 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da yabancıya konut satışlarındaki dolandırıcılık olayları artarak devam ediyor.

Nüfusa oranla en fazla yabancıya konut satışının Antalya'da olduğunu belirten Antalya Emlakçılar ve İş Takipçileri Oto Galerisi Esnaf Odası Başkanı İsmail Çağlar, " Bu dolandırıcıların hedefini bu bölgeye çevirmesine neden oluyor. Ev veya araç gösterip IBAN'a para alıyorlar. Tapu sorulmadan para gönderildiği için vatandaş parasını kaybediyor. Bu durum hem satın alırken hem de kiralarken yaşanıyor. Mutlaka tapu sahibini görmeden ve sorgulamadan hiçbir ödeme yapılmasın" dedi.

Türkiye genelinde yabancılara yapılan konut satışında ilk sıralarda yer alan Antalya'da, emlak ve araç piyasası hareketliliğini sürdürürken dolandırıcılık vakaları da artış gösteriyor. Günde en az 3-4 kişinin dolandırıldığı yönünde kendisini aradığını belirten Çağlar "Ne yazık ki bu olaylar her geçen gün artıyor. Vatandaşlarımızdan ricam; yetki belgesi olmayan kişilerden alışveriş yapmamaları. Ev ya da araç alacaklarsa ya tapu sahibinden ya da yetki belgesi olanlardan alsınlar" dedi.

"Tapu sahibini görmeden ve sorgulamadan hiçbir ödeme yapılmasın"

Nüfusa oranla en fazla yabancıya konut satışının Antalya'da olduğunu belirten Başkan Çağlar, "Resmi rakamlara bakıldığında İstanbul önde görünüyor. Ancak İstanbul'un nüfusu da çok yüksek. Nüfusa oranla değerlendirildiğinde en çok satış Antalya'da yapılıyor. Bu da dolandırıcıların hedefini bu bölgeye çevirmesine neden oluyor. Ev veya araç gösterip IBAN'a para alıyorlar. Tapu sorulmadan para gönderildiği için vatandaş parasını kaybediyor. Bu durum hem satın alırken hem de kiralarken yaşanıyor. Mutlaka tapu sahibini görmeden ve sorgulamadan hiçbir ödeme yapılmasın. Yetki belgelerinin olmasına dikkat etsinler. Bu kişiler vergi vermiyor, esnafın kazancını çalıyor. Çalmak sadece cepten para almak değildir. Emek verip dükkan açan, kayıtlı çalışan insanların hakkını gasp etmektir. Vatandaşlarımız bu konuda bilinçli ve dikkatli olmalı" diye konuştu.

"Faizler düşmedikçe hareket beklenmiyor"

Çağlar, kira artışları ve konut piyasasında da kira artışlarının yasal çerçevede, TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) ortalamasına göre belirlendiğini hatırlattı. Çağlar, "Her ay TÜFE ortalamasına göre belirlenen kira artış oranları, kiracı ile ev sahibi arasında anlaşmaya bağlı olarak uygulanıyor. Örneğin geçen yıl Ağustos ayında kira sözleşmesi yapılmış bir kiracı, bu ay TEFE-TÜFE oranına göre belirlenen artışla yeni kirayı bankaya yatırır. Bu sistem böyle devam eder, bunun dışında ekstra bir zam yapılması yasal değildir ve şikayet edilebilir" dedi.

"Antalya'ya göç ve öğrenci talebi kira fiyatlarını etkiliyor"

Antalya'nın Türkiye ve yurt dışından göç almaya devam ettiğini vurgulayan Çağlar, özellikle üniversite öğrencilerinin kira piyasasında hareketlilik oluşturduğunu söyledi. Çağlar, " Akdeniz Üniversitesi'nde yaklaşık 100 bin öğrenci var. Yeni dönem yaklaşırken ev kiralamaya başladılar. Ancak ev sayısının yetersiz olması nedeniyle kira fiyatları yüksek seyrediyor. Bununla birlikte 5 yıl önce yapılan kira sözleşmeleri bugünkü şartlarda düşük kalıyor. Ancak artışlar yine TEFE-TÜFE oranına göre yapılıyor" diyerek açıklamasını sonlandırdı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, antalya, Ekonomi, Yaşam, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antalya'da Konut Dolandırıcılığı Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Görüntü Türkiye’den 30 yıl sonra bir ilk yaşandı, görmek için akın ettiler Görüntü Türkiye'den! 30 yıl sonra bir ilk yaşandı, görmek için akın ettiler
Lopez hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı Özel buluşma iptal edildi Lopez hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı! Özel buluşma iptal edildi
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Melis Sezen, Jennifer Lopez konserinde kendinden geçti Melis Sezen, Jennifer Lopez konserinde kendinden geçti
ABD’li milyarder avcı, 1.5 tonluk buffalo tarafından öldürüldü ABD'li milyarder avcı, 1.5 tonluk buffalo tarafından öldürüldü
Atatürk tişörtlü provokasyon: Olayı Türkiye’ye mal edeceklerdi Atatürk tişörtlü provokasyon: Olayı Türkiye'ye mal edeceklerdi
Büyük heyecan bu akşam İşte Feyenoord-Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri Büyük heyecan bu akşam! İşte Feyenoord-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Gazlı içeceklere zam geldi 2,5 litrelik kolanın fiyatı 65 TL oldu Gazlı içeceklere zam geldi! 2,5 litrelik kolanın fiyatı 65 TL oldu
Ailesiyle pikniğe giden 8 yaşındaki Elif, Hezil Çayı’nda hayatını kaybetti Ailesiyle pikniğe giden 8 yaşındaki Elif, Hezil Çayı'nda hayatını kaybetti
9 yaşındaki Ali onca kişinin önünde havuzda boğuldu 9 yaşındaki Ali onca kişinin önünde havuzda boğuldu

12:05
MSB, 12 askerin şehit olduğu olayla ilgili tartışmalara noktayı koydu
MSB, 12 askerin şehit olduğu olayla ilgili tartışmalara noktayı koydu
11:19
Ünlü iş adamı Halit Yukay 3 gündür kayıp Yatın parçalanmasıyla ilgili korkunç iddia
Ünlü iş adamı Halit Yukay 3 gündür kayıp! Yatın parçalanmasıyla ilgili korkunç iddia
11:14
Katil zanlısı babanın barut izi oyununu gizli tanık bozdu
Katil zanlısı babanın barut izi oyununu gizli tanık bozdu
11:05
Sahte diploma skandalında kan donduran detaylar: Depremde ölen avukatlara...
Sahte diploma skandalında kan donduran detaylar: Depremde ölen avukatlara...
16:43
Çilingirle eve giren kadın eşini tek kurşunla başından vurulmuş halde ölü buldu
Çilingirle eve giren kadın eşini tek kurşunla başından vurulmuş halde ölü buldu
16:41
Erkek yolcudan kendisini uyaran kadın hostese iğrenç tehdit: Sana tecavüz edeceğim
Erkek yolcudan kendisini uyaran kadın hostese iğrenç tehdit: Sana tecavüz edeceğim
16:31
Selçuk Alagöz’ün cenazesi Bodrum’da uğurlandı, İstanbul’da toprağa verilecek
Selçuk Alagöz'ün cenazesi Bodrum'da uğurlandı, İstanbul'da toprağa verilecek
16:06
İtirafçı olan iş insanından yeni ifade: Toplanan paralar özel jetle yurt dışına götürülüyordu
İtirafçı olan iş insanından yeni ifade: Toplanan paralar özel jetle yurt dışına götürülüyordu
16:01
Bir devrin sonu Elle yazılan senetler tarih oluyor
Bir devrin sonu! Elle yazılan senetler tarih oluyor
15:36
Maçın oyuncusuna 55 kilo patates verildi
Maçın oyuncusuna 55 kilo patates verildi
15:35
Göreve iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere mesaisine başladı
Göreve iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere mesaisine başladı
15:34
Asansör kapısını zorlayan kadın boşluğa düşerek hayatını kaybetti
Asansör kapısını zorlayan kadın boşluğa düşerek hayatını kaybetti
15:33
Ayrılık iddialarına Berk Oktay’dan fotoğraflı yanıt
Ayrılık iddialarına Berk Oktay'dan fotoğraflı yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2025 12:50:25. #7.12#
SON DAKİKA: Antalya'da Konut Dolandırıcılığı Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.