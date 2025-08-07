Antalya\'da Konut Dolandırıcılığı Artıyor

Nüfusa oranla en fazla yabancıya konut satışının Antalya'da olduğunu belirten Antalya Emlakçılar ve İş Takipçileri Oto Galerisi Esnaf Odası Başkanı İsmail Çağlar, " Bu dolandırıcıların hedefini bu bölgeye çevirmesine neden oluyor. Ev veya araç gösterip IBAN'a para alıyorlar. Tapu sorulmadan para gönderildiği için vatandaş parasını kaybediyor. Bu durum hem satın alırken hem de kiralarken yaşanıyor. Mutlaka tapu sahibini görmeden ve sorgulamadan hiçbir ödeme yapılmasın" dedi.

Türkiye genelinde yabancılara yapılan konut satışında ilk sıralarda yer alan Antalya'da, emlak ve araç piyasası hareketliliğini sürdürürken dolandırıcılık vakaları da artış gösteriyor. Günde en az 3-4 kişinin dolandırıldığı yönünde kendisini aradığını belirten Çağlar "Ne yazık ki bu olaylar her geçen gün artıyor. Vatandaşlarımızdan ricam; yetki belgesi olmayan kişilerden alışveriş yapmamaları. Ev ya da araç alacaklarsa ya tapu sahibinden ya da yetki belgesi olanlardan alsınlar" dedi.

"Tapu sahibini görmeden ve sorgulamadan hiçbir ödeme yapılmasın"

Nüfusa oranla en fazla yabancıya konut satışının Antalya'da olduğunu belirten Başkan Çağlar, "Resmi rakamlara bakıldığında İstanbul önde görünüyor. Ancak İstanbul'un nüfusu da çok yüksek. Nüfusa oranla değerlendirildiğinde en çok satış Antalya'da yapılıyor. Bu da dolandırıcıların hedefini bu bölgeye çevirmesine neden oluyor. Ev veya araç gösterip IBAN'a para alıyorlar. Tapu sorulmadan para gönderildiği için vatandaş parasını kaybediyor. Bu durum hem satın alırken hem de kiralarken yaşanıyor. Mutlaka tapu sahibini görmeden ve sorgulamadan hiçbir ödeme yapılmasın. Yetki belgelerinin olmasına dikkat etsinler. Bu kişiler vergi vermiyor, esnafın kazancını çalıyor. Çalmak sadece cepten para almak değildir. Emek verip dükkan açan, kayıtlı çalışan insanların hakkını gasp etmektir. Vatandaşlarımız bu konuda bilinçli ve dikkatli olmalı" diye konuştu.

"Faizler düşmedikçe hareket beklenmiyor"

Çağlar, kira artışları ve konut piyasasında da kira artışlarının yasal çerçevede, TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) ortalamasına göre belirlendiğini hatırlattı. Çağlar, "Her ay TÜFE ortalamasına göre belirlenen kira artış oranları, kiracı ile ev sahibi arasında anlaşmaya bağlı olarak uygulanıyor. Örneğin geçen yıl Ağustos ayında kira sözleşmesi yapılmış bir kiracı, bu ay TEFE-TÜFE oranına göre belirlenen artışla yeni kirayı bankaya yatırır. Bu sistem böyle devam eder, bunun dışında ekstra bir zam yapılması yasal değildir ve şikayet edilebilir" dedi.

"Antalya'ya göç ve öğrenci talebi kira fiyatlarını etkiliyor"

Antalya'nın Türkiye ve yurt dışından göç almaya devam ettiğini vurgulayan Çağlar, özellikle üniversite öğrencilerinin kira piyasasında hareketlilik oluşturduğunu söyledi. Çağlar, " Akdeniz Üniversitesi'nde yaklaşık 100 bin öğrenci var. Yeni dönem yaklaşırken ev kiralamaya başladılar. Ancak ev sayısının yetersiz olması nedeniyle kira fiyatları yüksek seyrediyor. Bununla birlikte 5 yıl önce yapılan kira sözleşmeleri bugünkü şartlarda düşük kalıyor. Ancak artışlar yine TEFE-TÜFE oranına göre yapılıyor" diyerek açıklamasını sonlandırdı. - ANTALYA