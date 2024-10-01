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Ekonomi

Antalya'da Rekor Turist Sayısı

Antalya\'da Rekor Turist Sayısı

2024'ün ilk 9 ayında Antalya, 14 milyon 71 bin 412 ziyaretçiyle yeni bir rekora imza attı.

01.10.2024 14:08
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Dünyanın gözde turizm merkezlerinden Antalya, turist akınıyla yoluna hız kesmeden devam ediyor. Turizmde tüm zamanların en iyi ilk 9 aylık ziyaretçi verisine ulaşan Antalya, 2024 yılının ilk 9 ayında ağırlanan 14 milyon 71 bin 412 ziyaretçi ile yeni bir rekora imza attı. Antalya, geçtiğimiz yıl Ocak- Eylül döneminde 13 milyon turist ağırlamıştı.

İlk 9 ayda kente gelen turist sayısındaki artış oranı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 8 oldu. Turizmin başkenti Antalya'yı, 2024 yılının ilk 9 ayında 14 milyon 71 bin 412 kişi ziyaret etti.

Rusya ilk sırada

Yılın 9 aylık döneminde Antalya'ya en çok turist gönderen ülkeler sıralamasında Rusya Federasyonu ilk sıradaki yerini bu sene de korudu. Antalya'ya ilk 9 aylık dönemde en çok ziyaretçi 3 milyon 245 bin 626 ile Rusya Federasyonu'ndan gelirken Almanya 2 milyon 705 bin 103 ziyaretçi ile ikinci, İngiltere 1 milyon 298 bin 313 ziyaretçi ile üçüncü sırada yer aldı.

İngiltere'yi sırasıyla Polonya, Kazakistan, Romanya, Hollanda, Ukrayna, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya takip etti.

Eylül ayında 2 milyon 339 bin 469 ziyaretçi

Benzersiz iklimi, masmavi denizi, altın sarısı kumsalları, kaliteli tesisleri, yemyeşil doğası ve zengin tarihi ile dört mevsim turizm imkanı sunan Antalya, eylül ayında da ziyaretçi sayısında rekor kırdı.

Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan verilere göre, 2023 yılının Ocak-Eylül döneminde Antalya'ya yurtdışından gelen ziyaretçi turist sayısı 13 milyona ulaşmıştı. Antalya'ya geçtiğimiz eylül ayında gelen ziyaretçi sayısı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 92 bin 682 artışla 2 milyon 339 bin 469 oldu.

Eylül ayında da Rus rekoru

Yeni bir rekora imza atılan eylül ayında, Antalya'ya en çok turist gönderen ülkeler sıralamasında Rusya Federasyonu geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine ilk sırada yer aldı. Bu yıl eylül ayında Antalya'ya en çok ziyaretçi, 603 bin 775 ile Rusya Federasyonu'ndan gelirken Almanya, 469 bin 792 ziyaretçi ile ikinci, Polonya ise 195 bin 96 ziyaretçi ile üçüncü sırada yer aldı. Polonya'yı sırasıyla İngiltere, Romanya, Ukrayna, Çek Cumhuriyeti, Kazakistan, Hollanda ve Moldova takip etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Antalya'da Rekor Turist Sayısı - Son Dakika

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