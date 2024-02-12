Antalya\'da Sevgililer Günü\'ne yönelik çiçek ihracatı artıyor

Türkiye'nin kesme çiçek ihracatında yüzde 90'la başı çeken Antalya'da, Sevgililer Günü'nden 1 ay önce başlayan hareketlilik rakamlara yansıdı. Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, "80 milyon dal çiçeğimizi ihraç ettik. Sevgililer gününe kadar 7,5 milyon dolar civarında bir gelir bekliyoruz" dedi.
Süs bitkileri üretiminde yüzde 50, kesme çiçek ihracatında da yüzden 90'la Türkiye'de başı çeken şehirlerden Antalya'da Sevgililer Günü hareketi yaşanıyor. Ocak ayının ortalarında başlayan çiçek ihracat hareketi, Şubat'a girildiğinde ise daha da arttı. Antalya'dan yaklaşık 36 ülkeye kesme çiçek ihracatı gerçekleştirilirken, rakamların geçen yıla göre bu yıl daha iyi olacağı ön görülüyor.
Antalya'nın kesme çiçek üretimin Türkiye'nin merkezi konumunda olduğunu aktaran ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, ihracatta da kentin ilk sırayı çektiğine dikkati çekerek, "Yaklaşık 36 ülkeye ihracatımız var. Geçtiğimiz yıl rakamlarda küçük bir düşüş olmasına rağmen bu yıl ihracatımızın yeniden toparlanmasını umut ediyoruz" dedi.
"80 milyon dal ihracat"
Süs bitkileri ve kesme çiçek satışlarında Sevgililer Günü'nün önemli bir gün olduğunu hatırlatan Ali Çandır, Ocak ayının ortalarından itibaren Sevgililer gününe kadar 7,5 milyon dolar ihracat gerçekleştirileceği tahmininde bulundu. Çandır, "Asırlardır insanların hediye etme ritüellerini geliştirdikleri bu konuda, bizlerde kalplerini sevgiyle bürümüş tüm insanların sevdiklerine çiçek hediye etmesini bekliyoruz. Avrupa ve Rusya'ya birçok ihracatımız oldu. Yaklaşık 80 milyon dal çiçeğimizi ihraç ettik. İhraç ettiğimiz çiçeklerin yüzde 86'sı karanfil, yüzde 14'ü de diğer çeşitler. Yurt dışı ihracatımız bitti. 7,5 dolar civarında bir gelir bekliyoruz. Bunun dışında 80 ilimizdeki sevgilerini ifade etmek isteyen insanlarımıza da çiçeklerimizi Antalya'dan gönderiyoruz. Genel anlamda herkes kendi bütçesine göre çiçek bulabilecek nitelikte" ifadelerine yer verdi.
"Çiçeklerimizi daha çok çeşit yaparak tüm dünya insanlarına ulaştırmaya çalışacağız"
Çandır, tüm dünyada ekonomik bir dalgalanma söz konusu olduğuna da işaret ederek, "Enflasyon insanların harcama alışkanlıklarını değiştiriyor. Umut ediyoruz ki iyileşen bir dünya ekonomisinde, biz de çiçeklerimizi daha çok çeşit yaparak tüm dünya insanlarına ulaştırmaya çalışacağız" diye konuştu. - ANTALYA
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Son Dakika › Ekonomi › Antalya'da Sevgililer Günü'ne yönelik çiçek ihracatı artıyor - Son Dakika
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