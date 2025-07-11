Antalya\'da Turizm Güvenlik Toplantısı Gerçekleştirildi

Antalya Valisi Hulusi Şahin başkanlığında düzenlenen Turizm Güvenlik Toplantısı, Kumluca ilçesine bağlı Olympos bölgesinde gerçekleştirildi.

Toplantıda, turizm sezonunda yaşanan gelişmeler, hanutçulukla mücadele, uyuşturucu kullanımının önlenmesi, kolluk kuvvetlerinin yürüttüğü çalışmalar ve bölgedeki genel güvenlik önlemleri ele alındı.

Vali Şahin, toplantı sonrasında beraberindeki heyetle birlikte esnafı ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi. Görüşmelerde, çözüm önerileri ve alınabilecek ilave güvenlik tedbirleri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Bir pansiyonda yapılan toplantıya Vali Hulusi Şahin'in yanı sıra Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu, Antalya Müze Müdürü Mustafa Demirel, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Derya Baytekin, mahalle muhtarları ve esnaflar katıldı. - ANTALYA