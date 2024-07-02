Antalya'daki bir taşınmazın satışına onay verildi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Antalya'daki bir taşınmazın satışına ilişkin kararına onay verildi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Antalya'nın Manavgat ilçesi Kızılağaç Mahallesi'ndeki 7 bin 514 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın, 90 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Binbay Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti'ye satılmasına karar verildi.
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