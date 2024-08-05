Antalya\'dan yapılan yaş meyve sebze ve süs bitkileri ihracatı arttı

Ekonomi

Antalya Ticaret Borsası Başkanı (ATB) Ali Çandır, 2024'ün ilk 7 ayında Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatının yüzde 20,6'sının, süs bitkileri ve mamulleri ihracatında ise yüzde 45,8'inin Antalya'dan yapıldığını açıkladı. Çandır, "Antalya'nın son 7 aylık ihracatı geçen yıla göre yüzde 1, 6 artarak 1.27 milyar dolara ulaştı. Emek veren üretici, tüccar ve ihracatçımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Antalya Ticaret Borsası ve Antalya Tarım Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, 2024 yılı Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre, yaş meyve sebze ihracatının Türkiye'de yüzde 4,6 arttığına, Antalya'da ise yüzde 5,5 azaldığına ve toplam ihracatın ise yüzde 17.3 arttığına dikkat çekti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre maden ihracatı yüzde 77,8 arttı

Çandır, "Süs bitkileri ve mamulleri ihracatı Türkiye'de yüzde 14,4 azalırken, Antalya'da yüzde 6 azaldı. Toplam tarım ve gıda ihracatı Türkiye'de yüzde 3,1 artarken, Antalya'da yüzde 3,3 arttı. Sanayi ihracatı Türkiye'de yüzde 14 azalırken, Antalya'da yüzde 13,6 arttı. Maden ihracatı Türkiye'de yüzde 23,2 artarken, Antalya'da yüzde 77,8 arttı. Toplam ihracat da Türkiye'de yüzde 12,5 artarken, Antalya'da yüzde 17,3 arttı." İfadelerine yer verdi.

İlk 7 ay büyüme oranında Antalya, ülke ortalaması altında kaldı

2024'ün ilk 7 ayı toplamında bir önceki yılın ilk 7 ayına göre; yaş meyve sebze ihracatında Antalya'da yüzde 10,4 küçülme yaşandığını belirten Başkan Ali Çandır, toplam ihracatta ise Antalya'nın büyüme oranında ülke ortalamasının altında kaldığını aktardı. Çandır, şöyle devam etti: "Yaş meyve sebze ihracatı Türkiye'de yüzde 1,7 büyürken, Antalya'da ise yüzde 10,4 küçüldü. Süs bitkileri ve mamulleri ihracatı Türkiye'de yüzde 0,1 küçülürken, Antalya'da yüzde 3,4 büyüdü. Toplam tarım ve gıda ihracatı Türkiye'de yüzde 4,9 büyürken, Antalya'da yüzde 2,8 küçüldü. Sanayi ihracatı Türkiye'de yüzde 2,1 büyürken, Antalya'da yüzde 8,1 büyüdü. Maden ihracatı Türkiye'de yüzde 4,2 büyürken, Antalya'da yüzde 7,3 büyüdü. Toplam ihracat Türkiye'de yüzde 2,6 büyürken, Antalya'da yüzde 1,6 büyüdü".

Bir önceki aya göre yaş meyve sebze ihracatı azaldı

Antalya Tarım Konseyi Başkanı Ali Çandır, 2024 Temmuz ayında bir önceki aya göre; yaş meyve sebze ihracatının Türkiye'de yüzde 20,8, Antalya'da yüzde 21,8 azaldığını kaydetti. Çandır, "Süs bitkileri ve mamulleri ihracatı Türkiye'de yüzde 21,1 azalırken, Antalya'da yüzde 25,8 azaldı. Toplam tarım ve gıda ihracatı Türkiye'de yüzde 17,1 artarken, Antalya'da yüzde 4,9 azaldı. Sanayi ihracatı Türkiye'de yüzde 20 artarken, Antalya'da yüzde 7 arttı. Maden ihracatı Türkiye'de yüzde 31,5 artarken, Antalya'da yüzde 46,6 arttı. Toplam ihracat Türkiye'de yüzde 19,9 artarken, Antalya'da yüzde 5 arttı" dedi.

2024 Temmuz ayında tarım ve gıda ihracatı içinde; yaş meyve sebze ihracatının payının Antalya'da yüzde 45,5 iken, Türkiye'de yüzde7,2 olduğunu belirten Başkan Çandır, süs bitkileri ve mamulleri ihracatının payının ise Antalya'da yüzde 3,7 iken, Türkiye'de yüzde 0,2 olduğunu dile getirdi. Çandır, geçen yılın aynı ayına göre; 2024 Temmuz Ayı'nda Türkiye'de toplam ihracat İçinde tarımın payının ise yüzde 1,4 azalarak; yüzde 14,8 olduğunu söyleyerek, diğer sektörlerdeki durumu ise şu şekilde aktardı: "Sanayinin payı yüzde 1,2 artarak yüzde 82,3, madenciliğin payı ise yüzde 0,2 artarak yüzde 2,9 oldu. 2024 Temmuz ayında Antalya'da toplam ihracat içinde tarımın payı yüzde 6 azalarak; yüzde 46, sanayinin payı yüzde 1 azalarak; yüzde 33 oldu. Madenciliğin payı yüzde 7 azalarak yüzde 21 oldu."

Temmuz'da Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatının yüzde 17,7'si Antalya'dan

Çandır, son olarak 2024 yılının ilk 7 ayı toplamında geçen yılın ilk 7 ayına göre ise ortaya çıkan ihracat rakamlarını açıkladı. Çandır, "Antalya'da toplam ihracat içinde tarımın payı yüzde 2 azalarak yüzde 56, sanayinin payı yüzde 2 artarak yüzde 29, madenciliğin payı yüzde 1 artarak; yüzde 16 oldu. Türkiye'de toplam ihracat içinde tarımın payı yüzde 0,4 büyüyerek; yüzde 15,9'a çıkarken, sanayinin payı yüzde 0,4 azalarak yüzde 81,5'e düştü, madenciliğin payı ise yüzde 0,1 artarak yüzde 2,7 oldu. 2024 Temmuz ayında Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatının yüzde 17,7'si, ilk 7 ay toplamında ise yüzde 20,6'sı Antalya'dan yapıldı. Süs Bitkileri ve Mamulleri ihracatında da Temmuz ayında yüzde 47'si, ilk 7 ay toplamında ise yüzde 45,8'i Antalya'dan yapılırken, tarım ve gıda ihracatında Temmuz ayında yüzde 2,8'i ve ilk 7 ay toplamında ise yüzde 3,5'i Antalya'dan yapıldı. Sanayi ihracatında yüzde 0,4'ü ve ilk 7 ay toplamında da yüzde 0,3'ü, maden ihracatında ise Temmuz ayında yüzde 6,6'sı, ilk 7 ay toplamında da yüzde 5,8'i Antalya'dan gerçekleşti. 2024 Temmuz ayında Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 0,9'u, ilk 7 ay toplamında ise yüzde 1'i Antalya'dan yapıldı" dedi.

Antalya'nın son 7 aylık ihracatı 1.27 milyar dolar

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Antalya'nın Temmuz ayı ihracatının geçen yıla göre yüzde 17, 3 arttığının altını çizerek, 175.5 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiğinin bilgisini verdi. Çandır, konuşmasını şu şekilde tamamladı: "Antalya'nın yaş meyve sebze ihracatı yüzde 5.5 azalışla 36.4 milyon dolar, süs bitkileri ve mamulleri ihracatı yüzde 6 azalışla 3 milyon dolar oldu. Antalya'nın son 7 aylık ihracatı ise geçen yıla göre yüzde 1, 6 artarak 1.27 milyar dolara ulaşırken, son 7 aylık yaş meyve sebze ihracatı yüzde 10.4 azalışla 396.1 milyon dolar oldu. Antalya'nın son 7 aylık süs bitkileri ve mamulleri ihracatı ise yüzde 3.4 artışla 42.3 milyon dolar oldu. Emek veren üretici, tüccar ve ihracatçımıza teşekkür ediyorum." - ANTALYA