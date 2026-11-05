Antalya, Isparta ve Burdur'dan 10 ayda 2 milyar 471 milyon dolarlık ihracat yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Antalya, Isparta ve Burdur'dan 10 ayda 2 milyar 471 milyon dolarlık ihracat yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

BAİB Başkanı Mehmet Ali Can, Antalya, Isparta ve Burdur'dan 1 Ocak-31 Ekim'de 2 milyar 471 milyon dolarlık ihracat yapıldığını bildirdi. Can, ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,29 arttığını, yıl sonunda 3 milyar doları aşarak rekor beklediklerini açıkladı.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Can, Antalya, Isparta ve Burdur'dan bu yılın 10 aylık döneminde 2 milyar 471 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini bildirdi.

Can, yaptığı yazılı açıklamada, birlik olarak 1 Ocak-31 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,29 oranında arttığını belirtti.

Bu yıl bölge olarak yurt dışı satışlarında önemli ölçüde gelişme kaydettiklerini aktaran Can, "Yılın 10 ayında 2 milyar 471 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştık. Her geçen ay bir önceki yıla göre artışla yolumuza devam ediyoruz. Yıl sonunda bölge ihracatında 3 milyar doları aşarak bir rekor kırmayı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Can, ekim ayı ihracatının da geçen yıla göre yüzde 8,60 artışla 243 milyon 353 bin dolar olduğunu bildirdi.

Batı Akdeniz'in 10 aylık ihracatında en fazla yurt dışı satışının yaş meyve ve sebze sektöründe yaşandığını vurgulayan Can, şunları paylaştı:

"Yaş meyve ve sebze sektörümüz yüzde 26'lık artışla 735 milyon 340 bin dolarlık bir ihracat başarısına ulaştı. Ürün bazında ise yaklaşık 218 milyon dolarla en fazla biber gönderildi. Sektör sıralamasında yaş meyve ve sebzeyi 441 milyon dolarla maden, 287 milyon dolarla mobilya, kağıt ve orman ürünleri, 249 milyon dolarla kimya, yaklaşık 101 milyon dolarla da demir ve demir dışı metaller takip etti. Yıl başından bu yana 2 bin 235 firmamız, 179 ülke ve bölgeye satış yaptı. Bu ülkelerin 116'sında artışı yakaladık. En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu. Almanya'nın arkasında ABD, Çin, Rusya ve Romanya yer aldı."

İhracatı artırmak için sektörel ticaret heyetleri, fuar ziyaretleri ve URGE projelerine aralıksız devam ettiklerini belirten Can, bunların da meyvelerini almaya başladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA
Mehmet Ali CanİhracatIspartaAntalyaEkonomiBurdurFinansSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Korku salan “Yaragar Canavarı“ avlandı Tam 300 kilo Korku salan "Yaragar Canavarı" avlandı! Tam 300 kilo
Akvaryumdaki “Netanyahu“dan hain saldırı Yıllarca besledi yine de yetmedi Akvaryumdaki "Netanyahu"dan hain saldırı! Yıllarca besledi yine de yetmedi
Okullarda bir dönem tarih oldu Okullarda bir dönem tarih oldu
Emekli maaşlarında yeni müjde En büyük zam onlara verilecek Emekli maaşlarında yeni müjde! En büyük zam onlara verilecek
“Kocan bana yazıyor“ diye uyardığı kadından aldığı cevapla şoke oldu "Kocan bana yazıyor" diye uyardığı kadından aldığı cevapla şoke oldu
Şehit polis Şeyda Yılmaz’ın katil zanlısına verilen ceza onandı Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın katil zanlısına verilen ceza onandı
12:59
Galatasaray’ın yıldızı Batrakov’un eşinden büyük fedakarlık
Galatasaray'ın yıldızı Batrakov'un eşinden büyük fedakarlık
12:36
TBMM’de “Şerefsiz“ kavgası Ortalık bir anda karıştı, Bakan Şimşek komisyonu terk etti
TBMM'de "Şerefsiz" kavgası! Ortalık bir anda karıştı, Bakan Şimşek komisyonu terk etti
12:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD ara seçimleri yorumu: Köşeli cümleler kurmak için erken
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ara seçimleri yorumu: Köşeli cümleler kurmak için erken
12:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Kasım’da Azerbaycan’a gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Kasım'da Azerbaycan'a gidiyor
11:44
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya’nın gözlükleri olay oldu İşte güncel fiyatı
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya'nın gözlükleri olay oldu! İşte güncel fiyatı
11:06
Fatma Betül Sayan Kaya, şüpheli sıfatıyla adliyede İşte ilk görüntüler
Fatma Betül Sayan Kaya, şüpheli sıfatıyla adliyede! İşte ilk görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 13:20:18. #7.12#
SON DAKİKA: Antalya, Isparta ve Burdur'dan 10 ayda 2 milyar 471 milyon dolarlık ihracat yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android