Antalya\'nın Turizm Geliri 17,5 Milyar Dolar

Ekonomi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Antalya'nın turizmdeki öncü rolüne dikkat çekerek, kişi başı turizm gelirinin 979 dolar olduğunu açıkladı. Türkiye'nin toplam turizm gelirinin 50 milyar dolar olduğunu belirten Hacısüleyman, bu gelirin 17,5 milyar dolarının Antalya'dan elde edildiğini vurguladı. Hacısüleyman, 2025 yılında turist sayısının ateşkes durumunda 20 milyona ulaşabileceğini öngördüklerini ifade ederek, "Kişi başına düşen harcamalar ve geceleme oranları, turizm sektöründe kentimizin gücünü bir kez daha gösteriyor" dedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Yusuf Hacısüleyman, düzenlenen "2024 Yılı Değerlendirmesi ve 2025 Yılı Öngörüleri" başlıklı toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. ATSO Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleşen programda, Antalya'nın ekonomik durumu, turizmdeki gelişmeler ve 2025 yılı beklentileri ele alındı.

Antalya'nın turizm geliri ve geceleme oranı yüksek

Başkan Hacısüleyman, kişi başı turizm gelirinin 979 dolar olduğunu belirterek, Antalya'nın turizm sektöründeki payını vurguladı. Türkiye'de toplam turizm gelirinin 50 milyar dolar civarında olduğunu hatırlatan Hacısüleyman, bu gelirin yaklaşık 17,5 milyar dolarının Antalya'dan elde edildiğini ifade etti. Ayrıca Türkiye genelinde yapılan toplam 203 milyon geceleme sayısının yüzde 46'sının Antalya'da gerçekleştiğini belirtti.

Hacısüleyman, "Antalya turizmde lider konumda. Türkiye'ye gelen herkesin ortalama 979 dolar harcadığını biliyoruz. veya bu şekilde tespit yapıldığını biliyoruz, bin dolar desek 17 buçuk milyon insan geldiğinde bu 17 buçuk milyar dolar yapıyor. Türkiye'nin elde etmiş olduğu turizm geliri 50 milyar dolar. Kişi başı turizm gelirinden gidersek 17 buçuk milyar doları Antalya'nın ürettiğini söyleyebiliriz. Kişi başına düşen harcamalar ve geceleme oranları, turizm sektöründe kentimizin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. 2025 yılına ilişkin öngörülerimiz, Rusya, Ukrayna savaşı eğer ateşkesle sonuçlanırsa Trump'ın gelişiyle turizm sayıları açısından da büyük bir artışa sebep olabileceğini biliyoruz. Çünkü Karadeniz hava sahası açılacak. Rusya hava sahası açılacak, Ukrayna hava sahası açılacak. Dolayısıyla burada bir artış bekliyoruz. Tahminimiz, ateşkes durumunda turist sayısının 20 milyona ulaşacağı yönünde. Ateşkes olmazsa turist sayısı bir miktar artacaktır, yüzde altıyla sekiz arasında artacağını öngörüyoruz" dedi.

Sanayi ve tarım sektöründeki durum

Antalya'nın tarım alanındaki güçlü konumuna dikkat çeken Başkan Hacısüleyman, sebze üretiminde yüzde 6, meyve üretiminde yüzde 2,3, süs bitkilerinde yüzde 13,6, sera alanlarında ise yüzde 41 paya sahip olduklarını belirtti. Hacısüleyman, sanayide ise Türkiye genelinde yüzde 23 olan payın Antalya'da yüzde 10 civarında olduğuna işaret ederek, sanayide daha fazla gelişim sağlanması gerektiğini vurguladı.

Konut sektörü ve göç

Antalya'da konut sektörünün durumu hakkında da bilgi veren Başkan Hacısüleyman, yabancılara yapılan konut satışlarında Antalya'nın birinci sırada olduğunu ve bu satışların yüzde 35'inin Antalya'da gerçekleştiğini söyledi. Hacısüleyman, ayrıca konut metrekare fiyatının 39 bin lira ile Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu kaydetti.

Artan nüfus ve göçle birlikte altyapı sorunlarına değinen Hacısüleyman, "Her yıl 60 bin kişinin eklenmesiyle şehrimizde hizmetlerin yetersiz kalması söz konusu. Bu, özellikle trafik gibi temel sorunları artırıyor" dedi.

Demir yolu ve ulaşım projeleri

Başkan Hacısüleyman, Antalya'ya demiryolu kazandırılması konusunda da çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Hacısüleyman, "Hem ihracat hem de yolcu taşımacılığı açısından demir yolu kritik öneme sahip. Bu proje için takipçiyiz ve kamuoyu oluşturmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

2025 öngörüleri

Hacısüleyman, 2025 yılında iç talep büyümesinin yavaşlayacağını, cari açığın daralacağını ve ihracat sektöründe toparlanmaların yaşanabileceğini ifade etti. "Antalya olarak turizmde daha güçlü bir yılı geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Ancak bu büyümenin sürdürülebilir olması için şehirdeki altyapı sorunlarının çözülmesi büyük önem taşıyor" diye konuştu. - ANTALYA