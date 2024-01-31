Antalya Ticaret Borsası\'nın Ocak Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Antalya Ticaret Borsası'nın ocak ayı meclis toplantısı, Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci başkanlığında yapıldı.
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, toplantıda yaptığı konuşmada, dünyada ekonomik durgunluk yaşandığını belirterek, buna karşın üretmeye ve yurt içine, yurt dışına satış yapmaya devam eden tarım sektörü paydaşlarına teşekkür etti.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki TOBB yönetimiyle Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile bir araya geldiklerini aktaran Çandır, tarımın sorunlarını gündeme getirdiklerini bildirdi.
Güneş ve rüzgar enerjisinden tarıma özel sosyal güvenlik modeline, yaş sebze ve meyve hallerinden tarımda maliyetlerin düşürülmesine kadar birçok konuyu bakana ilettiklerini anlatan Çandır, "Sağ olsun kendisi de bizi can kulağıyla dinledi. Birçok konuda not aldı, bazılarında tartıştık ve sonuç olarak umuyorum ki önümüzdeki dönemde Tarım Bakanlığından güzel haberler alacağız." ifadesini kullandı.
Tarım sektörünün sorunlarına ortak akılla çözüm
Antalya'nın bir tarım kenti olduğunun altını çizen Çandır, sorunlara sektörün tüm paydaşlarıyla ortak akılla çözüme kavuşturmaya devam edeceklerini belirtti.
Borsa olarak sektörü güçlendirmeye yönelik önemli çalışmalar yaptıklarını aktaran Çandır, şunları kaydetti:
"Tarımsal girdi fiyatlarının düşürülmesi için girdi tedarik ve finansman portalı (GİTAP), organize lojistik merkezleri, tarıma özel bir sosyal güvenlik modeli, geniş kapsamlı elektrik ve su aboneliği sistemi, tarım meslek liseleriyle işbirliği içerisinde ara ve teknik eleman sorunun çözümü, aile işletmelerinin sürdürülebilirliğini sağlamak için yeni nesli tarımda tutacak projeler geliştirilmesi, tarım kooperatiflerine özel eğitim programları ve diğer pek çok konuda sektörümüzü güçlendirmek için faaliyetlerimizi hızlandıracağız."
Başkan Çandır, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerin sevgi ve saygı içinde geçmesini arzu ettiklerini belirterek, adaylara başarılar diledi.
Toplantıda ayrıca emniyet teşkilatına 1 milyon lira bağış yapılmasını oybirliğiyle karar verildi.???????
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