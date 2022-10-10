Antalyalı kadınların bin bir emekle üretilen nar ekşisi mesaisi başladı - Son Dakika
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Antalyalı kadınların bin bir emekle üretilen nar ekşisi mesaisi başladı

10.10.2022 00:57
Antalyalı kadınların bin bir emekle üretilen nar ekşisi mesaisi başladı

Antalya'nın Akseki ilçesinde bazı ev kadınları, ürettikleri nar ekşisi ile aile ekonomisine katkı sağlamaya çalışıyor.

Antalya'nın Akseki ilçesinde bazı ev kadınları, ürettikleri nar ekşisi ile aile ekonomisine katkı sağlamaya çalışıyor. Kadınlar tarafından bin bir emekle üretilen nar ekşisinin sofralara uzanan yolculuğu birçok zahmetli süreci içerirken,

doğal nar ekşisinin, kilogramı 100 liradan alıcı buluyor.

Akseki'de hasadı yapılan narlar kadınlar tarafından nar ekşisine dönüştürülüyor. Elleriyle doğal yöntemlerle taneleri ayıklanan narların suları sıkılarak tavalarda saatlerce kaynatıyorlar. Sofraların vazgeçilmez aroması haline gelen, geleneksel yöntemlerle hazırlanan, büyük ilgi gören nar ekşisi, kadınların elinde zahmetli yolculuğun ardından mutfaktaki yerini alıyor. İlçede ev hanımlarının hem sofralara lezzet katmak hem de aile bütçesine katkı için her yıl kış hazırlıkları çerçevesinde yaptıkları nar ekşisinin zorlu üretim süreci başladı. Özellikle son yıllarda yemek ve salatalara lezzet katmak için tercih edenlerin sayısının artmasıyla adeta sofraların vazgeçilmez aroması haline gelen nar ekşisi, geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor ve büyük ilgi görüyor. Akseki yöresinde kadınlar tarafından bin bir emekle üretilen nar ekşisinin sofralara uzanan yolculuğu birçok zahmetli süreci içeriyor.

Dalından tek tek toplanıyor

Dalından tek tek topladıkları narları ikiye bölen kadınlar, daha sonra sopalarla vurarak nar tanesini kabuğundan ayıklıyor.

Bölgede ekim ayı başlarında olgunlaşmaya başlayan narlar önce bahçelerden toplanıyor. Sopa yardımıyla dövülerek taneleri kabuğundan ayrılan narların taneleri doğal yöntemlerle elle sıkılarak suyu çıkartılıyor. Elde edilen nar suyu süzüldükten sonra bol ateşli bakır tavalarda iyice kaynatılıyor. Koyulaşıncaya kadar 5-6 saat kaynatılan nar suyu daha sonra soğutularak şişelere konuyor ve kullanılmak üzere raflarda yerini alıyor. Yaklaşık 15 kilogram nardan bir kilogram elde edilebilen nar ekşisi, son olarak soğutularak şişeleniyor. Bir kısmını evde kullanmak için ayıran ev hanımları, ihtiyaç fazlasını ise litresini 100 liradan satıyor.

"Oldukça meşakkatli iş"

Alaçeşme Mahallesi'nde yaşayan 86 yaşındaki Rahime Uslu, çocukluk yaşından buyana annesinden öğrendiği nar ekşisi yapımını 75 yıldır yaptığını söyledi. Nar ekşisini komşuları ile birlikte yardımlaşarak yaptıklarını anlatan Uslu, "Artık ben yaşlandım. Mahallede komşularımız ile birlikte sabahın erken saatlerinde narları topluyoruz. Doğal yöntemler ile sopalarla elimiz ile kabuğuna sopalar ile vurarak nar tanelerini çıkartıyoruz. Daha sonra tanelerini bazen çuvallara katarak, bazen de elimiz ile tanelerini sıkarak şırasını çıkarıyoruz. Yaklaşık 5-6 saat kaynatarak kıvamına gelince tavayı indiriyoruz. Tamamen doğal yöntemler ile ekşiyi çıkarıyoruz. İçinde hiçbir katkı maddesi bulunmaz. Sabahın erken saatlerinde başlayıp, akşam karanlığına kadar ilçede yaşayan kadınların ekşimizi hazır hale getiriyoruz" dedi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Antalya, Nar, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antalyalı kadınların bin bir emekle üretilen nar ekşisi mesaisi başladı - Son Dakika

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