Antarktika Bilim Seferi\'nde Kadın Araştırmacılar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajlarını İletti

Ekonomi

Bu yıl 8'incisi düzenlenen Antarktika Bilim Seferi'ne katılan kadın araştırmacılar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajlarını kıtadan iletti.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda gerçekleştirilen 8. Ulusal Antarktika Bilim Seferi, 36 günün ardından başarıyla tamamlandı.

Türkiye'nin seçkin araştırmacılarının yer aldığı 24 kişilik ekipten oluşan 8. Ulusal Antarktika Bilim Seferi ile bilim insanlarının kıtada gerçekleştirdiği çalışmalar gezegenin bilinmeyenlerine ışık tutacak.

Bu kapsamda seferde görev alan 8 kadın araştırmacı bu yılki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajlarını, çalışmaların gerçekleştirildiği kıtadan verdi.

Araştırmacıların kara tahta üzerine yazdıkları mesajlar, sefere katılan Anadolu Ajansı foto muhabiri tarafından bilime adanmış kıta olarak bilinen Antarktika'da fotoğrafladı.

"Her yıl seferlerdeki kadın araştırmacıların sayısı artıyor"

8. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Koordinatörü Prof. Dr. Burcu Özsoy, AA muhabirine, her yıl seferlerdeki kadın araştırmacıların sayısının arttığını ifade etti.

Bu seferin 8 kadın araştırmacıyla katılımcı sayısının en yüksek sefer olduğunu vurgulayan Özsoy, seferlerde giderek artan kadın araştırmacı sayısından mutluluk duyduğunu ve bu sayının gelecek çalışmalarda daha da artması gerektiğini söyledi.

Özsoy, kadınların toplumun her kesiminde olduğu gibi, dünyanın en zorlu koşullarında da temsil edilebilmesinin gurur verici olduğunu vurguladı.

Denizcilikte sıklıkla kullanılan bir terim olduğunu, özellikle gemiyle seyre çıkarken her şeyin sorunsuz ilerlemesi için "selametle" denildiğini belirten Özsoy, "Deniz yolculuğu nihayetinde bir bilinmeyene ve öngörülemeyene atılmaktır. Bu deyimden hareketle ben de Antarktika'dan bu mesajı vermek istiyorum; sabrın sonu selamettir." ifadelerini kullandı.

"Bilimle yaşamak gibi bilimi yaşatmak da önemli"

Sefer katılımcısı Prof. Dr. Nüket Sivri de bilimle yaşamak gibi bilimi yaşatmanın da önemli olduğunu söyledi.

Sivri, "Zira bilim imkansızı sever. Umudunu kesmeyen, çalışmaktan yılmayan ve hep ışıldayan insanları sever. Siz de bilimi yaşayın ve yaşatın. Sonsuza kadar ışığınız parlasın, isminiz bilimle ışıldasın." diye konuştu.

Kadınların plastik kirliliğinde gelecek nesle verdikleri şekille doğru alışkanlıkların kazanılmasında, gıda, tekstil ve evle ilgili eşya alımında ve sonrasında geri dönüşümündeki rolleri nedeniyle görünmez ama kritik bir rol oynadığını aktaran Prof. Dr. Ülgen Aytan da "Bu nedenle plastiklerin yönetilmesi ve kirliliğinin azaltılması çabalarına kadınların katılımları ve bu anlamda farkındalıklarının arttırılmaları temiz bir gelecek için çok önemli." değerlendirmesini yaptı.

Seferde görevli bilim insanlarından Dr. Mehtap Dursun da "Bir şeyi çok istiyorsanız, öncelikle kendinize bir hedef koyun ve onun için çok çalışın. Önünüze mutlaka engeller çıkacaktır. Ama siz hedefe doğru kararlı adımlarla ilerleyin ve asla vazgeçmeyin." diyerek, kadınların istedikleri her şeyi yapacak gücü olduğunu söyledi.

Seferin kadın araştırmacılarından Dünya Kadınlar Günü mesajları

8. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Koordinatörü Prof. Dr. Burcu Özsoy, kıtadan dünyaya verdiği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajında, "Sabrın sonu selamet" ifadelerine yer verdi.

8. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Çevre Zabiti Yük. Müh. Aybike Gül Karaoğlu'nun kara tahtaya yazdığı mesajında da "Bilim ve sanat doğayı anlamak için köprüdür." sözleri yer aldı.

Sefer katılımcısı Prof. Dr. Nüket Sivri de kara tahtaya "Kalbinizin ritmini değiştiren bilim olsun, Işığınız sonsuza dek parlasın... Bilimle ışıldasın." görüşlerini yazdı.

Seferde görev alan Prof. Dr. Ülgen Aytan da Dünya Kadınlar Günü mesajında "Plastiksiz denizler" vurgusu yaptı.

Seferde görevli bilim insanlarından Dr. Mehtap Dursun da kara tahtaya, "Muhteşem şeyler burada keşfedilmeyi bekliyor." yazdı.

Seferin Tıp Personeli Doç. Dr. Bengüsu Mirasoğlu da Dünya Kadınlar Gününde "kararlılık" mesajı verdi.

2204-C TÜBİTAK Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması'na başvuru yaparak birincilik kazanan 3 liseli öğrenciden oluşan ekibin Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Antarktika'dan verdikleri mesaj "Hayal et, tasarla, üret" oldu.

Sefer katılımcısı Anadolu Ajansı Foto Muhabiri Şebnem Coşkun da mesajında "Doğanın ışığı, bilimin penceresinden aydınlatır dünyayı" ifadelerine yer verdi.