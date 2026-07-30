Antep Fıstığı Lisanslı Deposu Hazır

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Antep Fıstığı Lisanslı Deponun 2026 yılı hasat sezonu öncesinde tüm hazırlıklarını tamamladığını belirterek, çiftçileri tesisin sunduğu güvenli depolama ve ticaret imkanlarından yararlanmaya davet etti.

Antep fıstığında üreticinin emeğini korumayı ve ürünün gerçek değeriyle buluşmasını sağlamayı öncelikli hedef olarak gördüklerini ifade eden GTB Başkanı Akıncı, lisanslı depoculuğun yalnızca bir muhafaza sistemi değil, üreticinin pazarlama gücünü artıran stratejik bir tarım ve ticaret modeli olduğunu söyledi.

Akıncı, "Antep fıstığı, toprağa yıllarca verilen emeğin ve büyük bir sabrın ürünüdür. Bizim sorumluluğumuz, üreticimizin bu emeğini hasat dönemindeki arz yoğunluğuna ve kısa vadeli piyasa baskılarına karşı korumaktır. Lisanslı depo sistemi sayesinde üreticimiz ürününü hemen elinden çıkarmak zorunda kalmadan güvenli şartlarda muhafaza edebiliyor ve piyasa şartlarını takip ederek en uygun zamanda değerlendirebiliyor" dedi.

Hasat döneminde üreticiye hareket alanı

Hasat dönemlerinde piyasaya aynı anda yüksek miktarda ürün sunulmasının fiyatlar üzerinde baskı oluşturabildiğine dikkat çeken Akıncı, lisanslı deponun üreticiye zaman ve hareket alanı kazandırdığını kaydetti. Akıncı, "Üreticinin ürününü hangi zamanda ve hangi şartlarda pazarlayacağına kendisinin karar verebilmesi son derece önemli. Lisanslı depo, çiftçimizi zorunlu satış baskısından uzaklaştırarak ürününü değerinde pazarlamasına imkan sağlıyor. Böylece yalnızca ürünün fiziki güvenliğini değil, üreticimizin ekonomik kazanımını da koruyan bir yapı ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Ürün güvende, üreticiye 9 ay sıfır faizli kredi imkanı

Lisanslı depoya teslim edilen ürünlerin sigortalı ve standartlara uygun şartlarda muhafaza edildiğini belirten Akıncı, üreticilerin ürünleri karşılığında düzenlenen Elektronik Ürün Senetleri (ELÜS) aracılığıyla önemli finansman imkanlarından yararlanabildiğini dile getirdi. Akıncı, "Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilerimiz, Antep fıstıklarını lisanslı depomuza teslim ettiklerinde aldıkları ELÜS karşılığında Ziraat Bankasından ürün bedelinin yüzde 75'ine kadar, 9 ay vadeli sıfır faizli kredi kullanabiliyor. Böylece üreticimiz, hasat dönemindeki nakit ihtiyacını karşılamak için ürününü hemen satmak zorunda kalmadan piyasa şartlarını takip edebiliyor ve fıstığını en uygun zamanda değerlendirme imkanına kavuşuyor" dedi.

Bu finansman modelinin üreticiye yalnızca ekonomik rahatlama sağlamadığını, aynı zamanda Antep fıstığında dengeli ve sürdürülebilir bir piyasa yapısına da katkı sunduğunu kaydeden Akıncı, ELÜS'ün ürün ticaretine hız, güven ve şeffaflık kazandırdığını ifade etti. Ürünlerin Türkiye Ürün İhtisas Borsası üzerinden elektronik ortamda alınıp satılabilmesinin Antep fıstığı ticaretini daha modern ve izlenebilir bir yapıya kavuşturduğunu belirten Akıncı, üreticilerin diledikleri takdirde ürünlerini yeniden fiziki olarak teslim alabildiklerini dile getirdi.

Her ürün kendi kimliğiyle muhafaza ediliyor

Antep Fıstığı Lisanslı Depoya kabul edilen ürünlerin laboratuvar ortamında analiz edilerek kalite sınıflarının belirlendiğini aktaran Akıncı, ürünlerin birbirine karıştırılmadan, üretici bazında ayrı şekilde muhafaza edildiğini kaydetti. Akıncı, "Tesisimize getirilen ürünler uzman ekiplerimiz tarafından kontrol ediliyor. Analiz ve sınıflandırma işlemlerinin ardından barkodlanarak çuvallar içerisinde özel kafeslere alınıyor. Üreticimiz hangi ürünü teslim etmişse talep ettiğinde yine kendi ürününü geri alabiliyor. Bu uygulama hem ürün sahipliği konusunda güven oluşturuyor hem de kaliteli üretimin karşılığını bulmasına katkı sağlıyor" dedi.

Modern teknik altyapı ve uygun muhafaza şartları sayesinde Antep fıstığının kalite özelliklerinin korunduğunu belirten Akıncı, sistemin ürün kayıplarının önlenmesi ve gıda güvenliğinin güçlendirilmesi açısından da önemli bir işlev üstlendiğini ifade etti.

Kayıtlı ve şeffaf ticarete katkı

Antep fıstığı ticaretinde kayıtlılığın artırılmasının sektörün geleceği açısından büyük önem taşıdığına işaret eden Akıncı, lisanslı depoculuğun üretici, tüccar, sanayici ve ihracatçı arasında güvene dayalı bir ticaret zemini oluşturduğunu söyledi. Akıncı, "Antep fıstığının üretimden ticarete kadar tüm aşamalarında kalite, izlenebilirlik ve şeffaflık standartlarını yükseltmek zorundayız. Lisanslı depo sistemi, ürünün analiz sonuçları ve kalite sınıfıyla kayıt altına alınmasını sağlayarak güvenli ticaretin altyapısını güçlendiriyor. Bu yapı, Antep fıstığımızın hem iç piyasadaki değerine hem de uluslararası pazarlardaki marka gücüne katkı sunuyor" değerlendirmesinde bulundu.

Dört farklı ürün türü kabul ediliyor

Tesise kuru kırmızı kabuklu, ben kavlak, boz kavlak ve meverdi kavlak olmak üzere dört farklı türde Antep fıstığı kabul edildiğini açıklayan Akıncı, her ürünün analiz ve sınıflandırma işlemlerinin ardından modern ve güvenli şartlarda muhafaza edildiğini ifade etti.

Üreticilere açık davet

Açıklamasının sonunda üreticilere çağrıda bulunan Akıncı, "Üreticimizin alın teriyle yetiştirdiği her ürünün değerini korumak, Antep fıstığı ticaretini daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak için çalışıyoruz. Yeni hasat sezonu öncesinde tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Lisanslı depoculuk sistemini yakından tanımak ve sunulan imkanlardan yararlanmak isteyen tüm üreticilerimizi Gaziantep-Nizip Karayolu Küllü mevkisinde hizmet veren tesisimize davet ediyoruz. Yeni sezonun üreticilerimize, tüccarlarımıza, sanayicilerimize ve şehrimize bereketli, verimli ve bol kazançlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Akıncı, Antep Fıstığı Lisanslı Depo hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtblidas.com.tr adresinden veya 0 537 396 17 30 numaralı telefondan ulaşılabileceğini de vurguladı.