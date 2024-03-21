ANTGİAD\'ın 24. Dönem İkinci Genişletilmiş Üye Toplantısı Gerçekleşti

Antalya Genç İş İnsanları Derneği'nin (ANTGİAD) 24. Dönem ikinci genişletilmiş üye toplantısı yoğun bir katılımla gerçekleşti. Üyelerin aileleriyle birlikte katıldığı iftar programı davetinin konuşmacı konuğu eğitimci yazar Dr. Özgür Bolat oldu.
Toplantı, ANTGİAD Genel Sekreteri Av. Neslihan Yalçın'ın giriş konuşmasıyla başladı. Yalçın, yaptığı konuşmada son 1 ay içinde derneğin yaptığı faaliyetleri ve sosyal yardımlardan bahsetti.
"Yerel seçimler sonrası piyasalar normalleşmeli"
Ardından ANTGİAD Başkanı Ercan Yavaş yaptığı konuşmasında derneğin gelecek vizyonu, toplumsal katkıları, eğitimin ve girişimciliğin önemi konularında kapsamlı bir konuşma yaptı. Ercan YAVAŞ, yaklaşan yerel seçimlere de dikkat çekerek, piyasaların yerel seçimler sonrası normale dönmesini arzu ettiklerini vurguladı.
"Ekonominin kaldıracı girişimcilerdir"
Faizlerin yüksekliğine de dikkat çeken Yavaş, "Bu faiz oranları iş insanlarını yeni yatırımlar yapmaktan uzaklaştırıyor. Faizler, yatırım yapılabilir seviyelere inmeli. İş insanı önünü görebilmeli ve piyasalarda güven ortamı oluşturulmalı" dedi.
Yerel seçimlere de değinen Ercan Yavaş, ekonominin kaldıracının girişimciler olduğunu söyledi. Bu kapsamda yerel yöneticilerin girişim ekosistemini destekleyici projeler geliştirmeleri gerektiğine dikkat Çeken Yavaş, "Yerel yönetim adayları girişim ekosistemini geliştirici projelere önem vermeli. Böylece toplumdaki vergi mükelleflerinin artmasına, iş hacminin artmasına, ekonomiye destek olursunuz. Böylece yerel kalkınmaya da destek vermiş olursunuz" ifadelerine yer verdi.
"Stratejik zeka, tüfeği ve barutu yendi"
Çanakkale zaferine de uzun bir bölüm ayıran Yavaş, "Çanakkale Zaferi'nin kodlarını çözersek,; Emperyal güçlerin askerleri sayıca çok üstündü. Silah, gemi, tank, tüfek gibi askeri mühimmatları, bizim gücümüzün onlarca kat fazlasıydı. Düz bir bakışla bizim Çanakkale Savaşını kazanmamız mümkün değildi. Ama bir stratejik deha imkansızı başardı. Düşmanın aklını okudu. Düşmanın bir sonraki ve çok sonraki hamlelerini önceden öngördü. ve bu öngörülerini bir stratejik eylem planına dönüştürdü ve Çanakkale'yi dünyayı şok eden bir destan haline getirdi. Yani tonlarca demiri, çeliği, barutu, bombayı, mermiyi bir stratejik zeka yendi. O büyük dehanın, Atatürk'ümüzün önünde bir kez daha saygıyla eğiliyor ve Çanakkale Zaferimizi kutluyorum" diye konuştu.
"Teknolojinin gelişimiyle eğitim, dijital ortamlara kayıyor"
Eğitimin önemine de vurgu yapan Ercan Yavaş, şunları söyledi: "Yeni nesil eğitim, teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte önemli bir dönüşüm geçiriyor. Artık sadece ders kitapları ve sınıflarla sınırlı kalmayan, dijital platformlar aracılığıyla da gerçekleştirilen bir süreç haline geldi. Konuğumuz Dr. Bolat, bu dijital dönüşümün getirdiği fırsatları ve zorlukları ele alacak ve geleceğin eğitimine nasıl hazırlanmamız gerektiği konusunda bize rehberlik edecektir."
Bolat: "Başarının psikolojisini bilmek, başarmaktır"
Eğitimci Dr. Özgür Bolat, iki ayrı başlıkta sunum yaptı. "Başarının - Liderliğin Psikolojisi ve Anne - Baba Okulu " konularındaki sunumlarıyla oldukça ilgiyle izlenen Dr. Özgür Bolat, konuşmasını soru, cevap şeklinde interaktif olarak gerçekleştirdi. Bolat, kimler başarılı olur ve başarı potansiyeli nasıl keşfedilir sorularına kapsamlı cevaplar vererek, başarmak isteyen tüm yaş grupları için öneri setleri sundu.
Toplantı sonunda ANTGİAD Başkanı Ercan Yavaş, günün anısına Dr. Özgür Bolat'a teşekkür hediyesi takdim etti.
Yeni üyelerin üyelik belgeleri takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle ile toplantı son buldu. - ANTALYA
Son Dakika › Ekonomi › ANTGİAD'ın 24. Dönem İkinci Genişletilmiş Üye Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
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