Üye Girişi
ANTGİAD Başkanı Sert: "Pandemide ANTGİAD olarak büyümeye devam ettik" - Son Dakika

ANTGİAD Başkanı Sert: "Pandemide ANTGİAD olarak büyümeye devam ettik"

24.09.2021 10:29
ANTGİAD Başkanı Sert:

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD), Aylık Olağan Toplantısı ile pandemi döneminden sonra ilk kez bir araya geldi.

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD), Aylık Olağan Toplantısı ile pandemi döneminden sonra ilk kez bir araya geldi. Atıl Pekşen'in konuk olarak yer aldığı toplantıda ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert, dernek çalışmaları ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi gündemi üzerine bilgi verdi. ANTGİAD Genel Sekreteri Serkan Sarıdaş'ın; 23. Dönem faaliyet raporu sunumunun ardından toplantının açılış konuşmasını yapan ANTGİAD Başkanı Osman Sert, Manavgat yangınının kendilerine büyük bir ders verdiğini söyledi.

"Yangın doğaya karşı sorumluluklarımızı ve görevlerimizi hatırlattı"

Cumhuriyet tarihinin en büyük yangın felaketine şahit olduklarını söyleyen Başkan Sert, yaşanan yangında Antalya'nın 75 bin hektar ormanının yok olduğunu ifade etti. Yangın döneminde dernek olarak ilk günden itibaren büyük özveri ile çalıştıklarını belirten Sert, "Bu yangın bize doğaya karşı sorumluluklarımızı ve görevlerimizi tekrar hatırlattı. Artık iklim değişiklikleri, küresel ısınma, çevre kirlilikleri birinci gündem maddelerimiz olmalı. İş dünyası olarak karbon salınımını, çevreci dönüşümü ve yeşil ekonomiyi konuşmalıyız. Bu konuyu özellikle de gençler olarak bizler gündemin en üstünde tutmalıyız. Çünkü bizler Antalya Genç İş İnsanları Derneği olarak başta Antalya'nın ve ülkemizin geleceğiyiz. Yangın döneminde dernek olarak ilk günden itibaren yangın bölgesinde ihtiyaç olan her desteği vermeye çaba gösterdik. Köylerde vatandaşlarımızın yanında olduk. Bundan sonrada olmaya devam edeceğiz. Bu kentin gençleri olarak her zaman üzerimize düşeni yapmaya hazırız" diye konuştu.

"Pandemide ANTGİAD büyüdü"

Kentin en köklü iş insanları örgütü olduklarını ifade eden Sert, "Hepinizin bildiği gibi geçtiğimiz ay kuruluş yıldönümümüzü kutladık. Kentin en eski iş insanları derneği olarak büyük bir gururu hep birlikte yaşadık. İş dünyası olarak zorlu 2 yıllık bir süreci yaşamaya devam ediyoruz. Pandemi döneminden en çok etkilenen kent olan Antalya'mızda iş yapmaya, çalışmaya ve üretmeye gençler olarak soluksuz devam ettik ve ediyoruz. Yapılan araştırmalar gösterdi ki Antalya ekonomisi bu dönemde yüzde 15'e yakın küçüldü. Ancak biz ANTGİAD olarak bu dönemde büyümeye ve yeni üyeler kazanmaya devam ettik. Pandemi döneminde derneğimize 30'a yakın üye katıldı" şeklinde konuştu.

Antalya'nın zorlu bir ekonomik dönemden geçtiğini söyleyen Osman Sert, "Ekonomik olarak sıkıntılar yaşamış olsak da pandemi döneminde üyelerimiz kendi aralarında ticaretlerini geliştirdi. Birlik ve beraberlik içerisinde bu dönemde birbirimize destek ve güç verdik. ANTGİAD AVM çalışmamız, üye tanıtım filmlerimiz, ANTGİAD Advantage çalışmalarımız ile sizlerin yanında olmaya çaba gösterdik. Bu süreç zorlu olsa da beni mutlu eden şey üyelerimizin dayanışması ve örnek olacak birlikteliği oldu" dedi.

"En büyük sorun genç işsizliği"

Konuşmasına genç işsizliğine değinerek devam eden Osman Sert, "Bugün ülkemizin en büyük sorunu ne yazık ki genç işsizliği olmuş durumda. Bu konuda biz de dernek olarak Akdeniz Üniversitesi ile birlikte önümüzdeki günlerde bir protokol yaparak genç istihdamı ile ilgili çalışmalara başlayacağız. 'Gençlerin halinden gençler anlar' diyerek bir başlangıç vereceğiz. Genç kardeşlerimize mentörlük yaparak onların girişimciliğe özendirilmesi için çalışacağız. ANTGİAD üyelerimiz de umuyorum ki bundan sonra kendi şirketlerinde de istihdamı gençlerden yapacaklar. Genç işsizliği konusunda okyanusta bir damla olsak bizler için büyük bir adım olacaktır" diye konuştu.

"ANTGİAD Gençlik Anıtı yapma kararı aldık"

Pandemi döneminde Kepez Belediyesi ile birlikte Cem Karaca Gençlik Kütüphanesi'ni kurduklarını ifade eden Sert, "Bugün de yeni bir müjdeyi ilk kez buradan sizlerle paylaşmak istiyorum. Konyaaltı Belediyemiz ile yaptığımız görüşme sonrasında bir ANTGİAD Gençlik Anıtı yapma kararını aldık. Bu anıt kent estetiğine bir örnek ve gençliğe yakışır bir anıt olacak. Bizler bu şehirde gençliğin izlerini her yerde yaşatacağız" şeklinde konuştu.

"Pekşen, başarı hikayesini anlattı"

Toplantıda daha sonra söz alan Atıl Pekşen, 'Başarıya giden yolda başarısızlık da vardır' adlı sunumunu yaptı. ANTGİAD üyelerine kariyer hikayesini ve iş yaşantısında kendisini başarıya götüren çalışmalarını aktaran Pekşen, aile şirketlerinin gelişimi konusunda da fikirler vererek üyelerin sorularını yanıtladı. Konuşmasının ardından katılımı için ANTGİAD Başkanı Osman Sert, Pekşen'e bir teşekkür plaketi verdi. Toplantı yeni üyelere katılım plaket takdiminin gerçekleştirilmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu. - ANTALYA

ANTGİAD Başkanı Sert: Pandemide ANTGİAD olarak büyümeye devam ettik
ANTGİAD Başkanı Sert: Pandemide ANTGİAD olarak büyümeye devam ettik
ANTGİAD Başkanı Sert: Pandemide ANTGİAD olarak büyümeye devam ettik
ANTGİAD Başkanı Sert: Pandemide ANTGİAD olarak büyümeye devam ettik
ANTGİAD Başkanı Sert: Pandemide ANTGİAD olarak büyümeye devam ettik

Osman Sert, Pandemi, Antalya, Yangın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ANTGİAD Başkanı Sert: 'Pandemide ANTGİAD olarak büyümeye devam ettik' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika gündem haberleri! Son dakika haberleri! 11:04 Son dakika gündem haberleri! Son dakika haberleri! Kıskançlık yüzünden karısını öldürdü, ifadesiyle dehşete düşürdü: Oğlum 'baba' deyince kendime geldim 10:48 Kıskançlık yüzünden karısını öldürdü, ifadesiyle dehşete düşürdü: Oğlum 'baba' deyince kendime geldim 12 yıl sonra konser veren İbrahim Tatlıses, detone oldu 10:44 12 yıl sonra konser veren İbrahim Tatlıses, detone oldu
Türkiye ve Ukrayna arasında iş birliği artıyor! Türk SİHA'larını üretmek için fabrika kuracaklar 10:36 Türkiye ve Ukrayna arasında iş birliği artıyor! Türk SİHA'larını üretmek için fabrika kuracaklar 300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının sosyal medyayı ikiye böldü 10:14 300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının sosyal medyayı ikiye böldü Kılıçdaroğlu, Rize'de çay üreticilerle görüştü, vatandaşın sitemi damga vurdu: Köleleştirmeye doğru gidiyoruz 09:42 Kılıçdaroğlu, Rize'de çay üreticilerle görüştü, vatandaşın sitemi damga vurdu: Köleleştirmeye doğru gidiyoruz
Büyük tepki çeken kreşteki görüntüler sonrası cezalar belli oldu: 10 ay 15 gün hapis cezası 09:05 Büyük tepki çeken kreşteki görüntüler sonrası cezalar belli oldu: 10 ay 15 gün hapis cezası Korona semptomları değişti! İşte yeni belirtiler 08:39 Korona semptomları değişti! İşte yeni belirtiler

Son Dakika Haberleri
11:13 Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporuna göre, sıcaklıklar hafta sonu 26 dereceye ulaşacak
11:04 Son dakika gündem haberleri! Son dakika haberleri!
10:45 AK Partili il başkanından "Usulsüz ihale" çıkışı: Bir yerlerde bir yanlışlık var; vicdanen rahat değilim
10:44 Prof. Dr. Aziz Sancar'dan gençlere öneri: Yurt dışına gidin ama mutlaka geri dönün, benim yaptığımı yapmayın
10:44 12 yıl sonra konser veren İbrahim Tatlıses, detone oldu
10:37 Beşiktaş'ta saat başı sakatlık haberi gelmeye başladı! Montero da sakatlandı, oynayabilecek 15 kişi kaldı
10:36 Türkiye ve Ukrayna arasında iş birliği artıyor! Türk SİHA'larını üretmek için fabrika kuracaklar
10:15 Erman Toroğlu'ndan canlı yayında Cüneyt Çakır'a tehdit: Seni duman edeceğim
10:14 300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının sosyal medyayı ikiye böldü
10:10 İntihar girişiminde bulunan vatandaş, soğuk hava sebebiyle hipotermi geçirdi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporuna göre, sıcaklıklar hafta sonu 26 dereceye ulaşacak Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporuna göre, sıcaklıklar hafta sonu 26 dereceye ulaşacak         
11:13
Tümer Metin, yeni transfer Crespo'yu yerden yere vurdu: Fenerbahçe'de oynayamaz Tümer Metin, yeni transfer Crespo'yu yerden yere vurdu: Fenerbahçe'de oynayamaz         
11:00
AK Partili il başkanından AK Partili il başkanından "Usulsüz ihale" çıkışı: Bir yerlerde bir yanlışlık var; vicdanen rahat değilim         
10:45
Beşiktaş'ta saat başı sakatlık haberi gelmeye başladı! Montero da sakatlandı, oynayabilecek 15 kişi kaldı Beşiktaş'ta saat başı sakatlık haberi gelmeye başladı! Montero da sakatlandı, oynayabilecek 15 kişi kaldı         
10:38
Erman Toroğlu'ndan canlı yayında Cüneyt Çakır'a tehdit: Seni duman edeceğim Erman Toroğlu'ndan canlı yayında Cüneyt Çakır'a tehdit: Seni duman edeceğim         
10:16
Son Dakika! Faiz indiriminin etkileri devam ediyor! Dolar, bir kez daha rekor kırdı Son Dakika! Faiz indiriminin etkileri devam ediyor! Dolar, bir kez daha rekor kırdı         
09:52
Taliban, Hırsızlar için uygulanan Taliban, Hırsızlar için uygulanan "el kesme" cezasının geri geleceğini duyurdu         
09:35
Önce sinemacı Enes Kaya'ya kurşun yağdırdılar sonra eşinin dükkanına saldırdılar Önce sinemacı Enes Kaya'ya kurşun yağdırdılar sonra eşinin dükkanına saldırdılar         
09:02
Pompalı tüfekle tehditler savurdu, polise doğrultunca omuzundan vuruldu Pompalı tüfekle tehditler savurdu, polise doğrultunca omuzundan vuruldu         
22:36
Aleyna Tilki, yurt dışına çıkarak veda paylaşımında bulundu Aleyna Tilki, yurt dışına çıkarak veda paylaşımında bulundu         
22:28
Orman işçisinin kaçırdığı 15 yaşındaki kız, barakada bulundu Orman işçisinin kaçırdığı 15 yaşındaki kız, barakada bulundu         
22:00
Müge Anlı'yı tehdit eden Ümitcan Uygun'a hapis cezası verildi Müge Anlı'yı tehdit eden Ümitcan Uygun'a hapis cezası verildi         
21:01
Fenomen doktor Berika Demir'in estetiksiz hali şoke etti Fenomen doktor Berika Demir'in estetiksiz hali şoke etti         
18:53
Son Dakika! Fahiş fiyatlarla ilgili Erdoğan'dan açıklama: Zincir marketlere gerekli operasyonlar yapılacak Son Dakika! Fahiş fiyatlarla ilgili Erdoğan'dan açıklama: Zincir marketlere gerekli operasyonlar yapılacak         
18:14
Pakistan uyruklu, evli ve 4 çocuklu adama kaçtı! 18 yaşındaki kadın: Haftanın 3 günü eşiyle, 4 günü de benimle olacak Pakistan uyruklu, evli ve 4 çocuklu adama kaçtı! 18 yaşındaki kadın: Haftanın 3 günü eşiyle, 4 günü de benimle olacak         
16:21
5 günlük evli çiftin kavgası ölümle bitti 5 günlük evli çiftin kavgası ölümle bitti         
15:51
Beşiktaş Kulübü, Serdar Ortaç hakkında hukuki işlem başlattı, açıklamasındaki detay ise dikkat çekti: Şarkıcı S.O. Beşiktaş Kulübü, Serdar Ortaç hakkında hukuki işlem başlattı, açıklamasındaki detay ise dikkat çekti: Şarkıcı S.O.         
15:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2021 11:19:21. #1.12#
SON DAKİKA: ANTGİAD Başkanı Sert: "Pandemide ANTGİAD olarak büyümeye devam ettik" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement