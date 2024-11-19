ANTGİAD, İlçe Temsilcilikleriyle Büyüyor - Son Dakika
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Ekonomi

ANTGİAD, İlçe Temsilcilikleriyle Büyüyor

ANTGİAD, İlçe Temsilcilikleriyle Büyüyor

ANTGİAD, Korkuteli, Kumluca ve Manavgat'ta temsilcilikler açarak yerel iş dünyasına katkıda bulunuyor.

19.11.2024 11:56
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Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD), büyümeye ve kurumsallaşmaya devam ediyor. Dernek, kurulduğu günden bu yana sürdürdüğü yenilikçi yaklaşım ve vizyon doğrultusunda, ilk kez ilçe temsilcilikleri oluşturma sürecini başlattı. Bu kapsamda Korkuteli, Kumluca ve Manavgat ilçelerinde ANTGİAD temsilcilikleri faaliyete geçti.

ANTGİAD Başkanı Ercan Yavaş, derneğin kurumsallaşma yolculuğunda önemli bir kilometre taşı olan bu gelişme hakkında şu açıklamalarda bulundu:

"ANTGİAD olarak her zaman genç iş insanlarının gelişimine destek olmayı ve iş dünyasında dayanışmayı artırmayı hedefliyoruz. Antalya'nın farklı ilçelerinde oluşturduğumuz bu temsilciliklerle, ANTGİAD'ın vizyonunu daha geniş kitlelere ulaştırmak ve yerel ekonomilere katkı sağlamak için önemli bir adım atmış bulunuyoruz. Açılan temsilcilikler, ANTGİAD'ın Antalya genelinde sınırlarını genişletmesini sağlayarak, yerel iş dünyasına yeni bir dinamizm kazandırmayı hedefliyor. Korkuteli Temsilciliği görevine Muharrem Yavuz, Kumluca Temsilciliği görevine Hasan Nizamoğlu ve Manavgat Temsilciliği görevine Deniz Tanır atanmış olup, bu isimler ANTGİAD'ın değerlerini bulundukları ilçelerde başarıyla temsil edecekler."

Başkan Ercan Yavaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Yeni temsilciliklerimiz aracılığıyla yerel iş insanlarını bir araya getirerek, Antalya'nın dört bir yanındaki iş potansiyelini harekete geçirmeyi hedefliyoruz. Bu süreç, hem derneğimizin büyümesi hem de genç iş insanlarının daha geniş bir ağda etkinleşmesi için de büyük bir fırsattır."

Bu yeni yapılanma ile ANTGİAD, Korkuteli, Kumluca ve Manavgat'taki genç iş insanlarına ulaşarak, iş dünyasında iş birliği ve dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlıyor. Temsilcilikler, ilçeler arasındaki ticari faaliyetleri geliştirmek ve ortak projelerle bölgesel ekonomiyi canlandırmak için çalışmalar yürütecek. Ayrıca, ilerleyen dönemde Antalya'nın diğer ilçelerinde de yeni temsilciliklerin açılması planlanıyor.

ANTGİAD'ın bu atılımı, derneğin gelecekteki projelerine dair önemli bir işaret olarak değerlendiriliyor. Kurumsal yapısını güçlendiren ANTGİAD, bölgesel ekonomiye katkı sağlamayı ve genç iş insanlarının sesi olmayı hedefliyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Sivil Toplum, Korkuteli, Manavgat, Ekonomi, Kumluca, antalya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ANTGİAD, İlçe Temsilcilikleriyle Büyüyor - Son Dakika

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